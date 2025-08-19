Около свалки в Новосибирске выявили превышение ПДК по нефтепродуктам в 20 раз

В июне 2025 года Росприроднадзор региона провел проверку Гусинобродского мусорного полигона. Специалисты взяли пробы почвы на разной глубине в 250 метрах от границ свалки. Результаты показали серьезное превышение допустимых норм. Зафиксированы превышения ПДК нефтепродуктов (3 класс опасности) в 21,4 раза, а бенз(а)пирена (1 класс опасности) в 4,9 раза. Об этом говорится в экспертном заключении, которым поделился общественник Евгений Митрофанов.

Михаил Михайлов, председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей», сообщил Infopro54, что ближайшие дома на улице Зеленодольской находятся всего в 190 метрах от Гусинобродского полигона. Детский сад расположен в 360 метрах. Река Нарда протекает совсем рядом. В переулках Мажорном и Минорном грунтовые воды буквально у поверхности. Люди там живут, дышат этим воздухом и используют эту воду.

— Точки отбора проб в представленном вами заключении находятся за территорией полигона, предположительно в границах санитарно-защитной зоны, но не в зоне производственно-экологического контроля АО «САХ», — пояснили в «Спецавтохозяйстве» в ответ на запрос редакции Infopro54.

Напомним, в январе 2025 года власти оценили срок службы Гусинобродского полигона ТКО в 8 лет. Согласно текущей территориальной схеме обращения с отходами, его планируют закрыть в 2026 году, а рекультивацию планируют завершить к 2029–2030 годам.

