Омская налоговая банкротит новосибирскую добывающую компанию

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Омской области подала в Арбитражный суд Новосибирской области иск о признании ООО «Управляющая компания «Строительство шахт» банкротом. Сумма задолженности ответчика — 168,6 миллиона рублей. Компания зарегистрирована в Новосибирске.

На данный момент суд не принял иск к рассмотрению.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Управляющая компания «Строительство шахт»» зарегистрировано в 2012 году. Её директор и учредитель Андрей Лесников. Компания специализируется на добыче полезных ископаемых. В 2023 году её выручка составила 222,5 миллионов рублей, а прибыль — 1,6 миллионов рублей. Во втором квартале 2025 года у компании накопилась просроченная налоговая задолженность в размере 150,7 миллионов рублей, из которых 104,1 миллионов рублей — это налог на добавленную стоимость.

Напомним, по данным Сибирского ГУ ЦБ, угледобывающие и металлургические компании округа в июле-августе уменьшили объемы производства из-за сохраняющихся ограничений на внутреннем и внешнем рынках.

По оперативным данным Минугля Кузбасса, добыча угля в крупнейшем угольном регионе страны в июле просела почти на 16% г/г после снижения на 6% г/г в июне. За июнь–июль 2025 года регион снизил экспорт угля на 5,6% г/г. Поставки на внутренний рынок сократились почти на 8% г/г, в основном из-за снижения потребления со стороны российских металлургов. При этом увеличение поставок российским энергетикам лишь частично компенсировало потери угольщиков в отгрузках на экспорт. В июне–июле количество приостановивших деятельность предприятий угольной промышленности Кузбасса увеличилось с 10 до 17, а число вакансий в отрасли сократилось на 40% к началу года. Сибирские угольщики готовятся к продолжению негативных трендов как минимум до конца года, отмечали в Сибирском ГУ ЦБ.

Ранее редакция сообщала о том, что совладелец новосибирских магазинов «Бахетле» и «Добрянка» Евгений Насоленко объявлен в федеральный розыск из-за неуплаты налогов.