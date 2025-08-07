Перелётные птицы начали улетать из Новосибирска в начале августа

Новосибирск начали покидать птицы, которые проводят зиму в более тёплом климате. Открыли перелетную эстафету стрижи: чёрные из Африки и белопоясные — из Индонезии и Юго-Восточной Азии. Эти птицы на протяжении всего лета стремительно мелькали во дворах новосибирцев и пронзительно кричали.
— Оба этих вида устраивают гнезда и выводят птенцов в нишах и щелях между блоками под карнизами домов старинной постройки. Чёрные стрижи ещё и в скворечниках. Весь июль они заняты вскармливанием птенцов, а к началу августа эта их миссия завершается и стрижи начинают неспешный отлет к местам зимовок, — объяснил VN.ru орнитолог Алексей Яновский.
По его словам, жизнь этих птиц тесно связана с наличием в воздухе летающих насекомых. Из-за затяжной непогоды пищи для стрижей стало меньше, что и послужило веским аргументом начать миграцию к местам зимовки.
Эксперт добавил, что следующими «встанут на крыло» чёрные коршуны. Они отправятся в дальний путь к местам зимовок в Индии. Одними из последних регион покинут журавли и утки.
