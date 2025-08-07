В Академгородке Новосибирска построят дорогу за четыре миллиарда рублей

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства новой четырехполосной дороги протяженностью 1,96 км в Академгородке. Она пройдет от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова, а затем выйдет на трассу «Кольцово-Академгородок».

В ценах третьего квартала 2024 года сметная стоимость строительства составляет 3,8 млрд рублей. Проект разрабатывала компания ООО «ТрансПроект».

Как отметили в мэрии Новосибирска, дорога обеспечит подъезд к Сибирскому кольцевому источнику фотонов (СКИФ), а также разгрузит улицы Иванова и Арбузова, что должно сократить пробки в этом районе.

Отметим, что эта дорога является частью дорожной инфраструктуры проекта «Академгородок 2.0». Ранее в правительстве региона сообщали, что магистраль необходима для вывода транзитного транспорта из жилой зоны Академгородка, повышения связанности улично-дорожной сети Советского района, в том числе в направлении выезда к р.п. Кольцово и ЦКП «СКИФ».

В рамках проекта «Академгородок 2.0» также планируется построить магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении «Бийск — Ташанта»; дорогу от остановочной платформы «Университетская» до Университетского проспекта; два километра автомобильной дороги «Академгородок – Ключи – Каинская Заимка»; дорогу «Барышево – Орловка – Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой; магистральную дорогу непрерывного движения «Южный транзит»; автомобильную дорогу «Кольцово – Академгородок».

Напомним, участок протяженностью 2,7 км автомобильной дороги «Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р»», ведущей к СКИФ, введут до конца 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске определились с пятым мостом через Обь. Он включен в программу развития города до 2030 года.