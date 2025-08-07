Рекламодателям

В Академгородке Новосибирска построят дорогу за четыре миллиарда рублей

  • 07/08/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
В Академгородке Новосибирска построят дорогу за четыре миллиарда рублей
Она должна разгрузить научный район города от пробок

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства новой четырехполосной дороги протяженностью 1,96 км в Академгородке. Она пройдет от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова, а затем выйдет на трассу «Кольцово-Академгородок».

В ценах третьего квартала 2024 года сметная стоимость строительства составляет 3,8 млрд рублей. Проект разрабатывала компания ООО «ТрансПроект».

Как отметили в мэрии Новосибирска, дорога обеспечит подъезд к Сибирскому кольцевому источнику фотонов (СКИФ), а также разгрузит улицы Иванова и  Арбузова, что должно сократить пробки в этом районе.

Отметим, что эта дорога является частью дорожной инфраструктуры проекта «Академгородок 2.0». Ранее в правительстве региона сообщали, что магистраль необходима для вывода транзитного транспорта из жилой зоны Академгородка, повышения связанности улично-дорожной сети Советского района, в том числе в направлении выезда к р.п. Кольцово и ЦКП «СКИФ».

В рамках проекта «Академгородок 2.0» также планируется построить магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении «Бийск — Ташанта»; дорогу от остановочной платформы «Университетская» до Университетского проспекта; два километра автомобильной дороги «Академгородок – Ключи – Каинская Заимка»; дорогу «Барышево – Орловка – Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой; магистральную дорогу непрерывного движения «Южный транзит»; автомобильную дорогу «Кольцово – Академгородок».

Напомним, участок протяженностью 2,7 км автомобильной дороги «Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р»», ведущей к СКИФ, введут до конца 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске определились с пятым мостом через Обь. Он включен в программу развития города до 2030 года. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

1 967

Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство дороги Главгосэкспертиза


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Дмитрий Колодаев, генеральный директор ООО «Агент-Контейнер», менеджер профессионального бокса

Дмитрий Колодаев: В инвестициях в профессиональный спорт пока нет системности

Новосибирцы изучают мировые практики и намерены совершенствовать работу по поиску перспективных спортсменов
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Суд Новосибирска рассматривает иск об отстранении кандидата в горсовет от выборов
7/08/25 19:28
Власть Политика
Перелётные птицы начали улетать из Новосибирска в начале августа
7/08/25 19:00
Общество
В Академгородке Новосибирска построят дорогу за четыре миллиарда рублей
7/08/25 18:30
Власть Город
«Усыпляют всех подряд»: в новосибирских сёлах изымают свиней из-за угрозы опасной инфекции
7/08/25 18:00
Агропром Власть Общество Экономика
В Новосибирске бизнес готов участвовать в развитии велоинфраструктуры
7/08/25 17:30
Власть Общество
Стилист Сорокина из Новосибирска раскритиковала новую школьную форму по ГОСТу
7/08/25 17:00
Образование Общество
Разработку проектов организации движения в Новосибирске завершат в 2026 году
7/08/25 16:00
Бизнес Власть Город Транспорт
Налоговая требует банкротства застройщика ИЖС из Новосибирска
7/08/25 15:00
Недвижимость
Андрей Травников обозначил задачи по устранению «цифрового неравенства»
7/08/25 14:47
Власть
Чиновнику в Новосибирске грозят миллионные выплаты по банковской гарантии
7/08/25 14:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Экс-директор «Спецавтохозяйства» в Новосибирске возместил ущерб
7/08/25 14:00
Бизнес Власть Право&Порядок
«Успей присоединиться к СВОим!»: снайпер из Новосибирска рассказал, как сибиряки служат по контракту на СВО
7/08/25 13:17
Власть
«Время героев» в Новосибирске: как ветераны СВО становятся управленцами
7/08/25 12:35
Власть
В Новосибирске вырастет количество камер, отслеживающих водителей с телефонами
7/08/25 12:21
Бизнес Власть Город
«Они что-то знают»: новосибирские застройщики начали увеличивать строительные заделы
7/08/25 11:00
Бизнес Недвижимость
Спрос на индивидуальный подход: число частных школ в Новосибирске за пять лет выросло вдвое
7/08/25 9:00
Бизнес Образование Общество Экономика
Спрос на покупку арендного бизнеса в Новосибирске вырос в 4,5 раза
7/08/25 8:30
Бизнес
Новосибирские компании произвели парфюмерию и косметику на 1,3 млрд рублей
6/08/25 18:30
Бизнес Общество
Новосибирская область укрепляет позиции лидера инноваций
6/08/25 18:15
Власть
Новосибирская область недобирает по налогу на прибыль и транспортному налогу
6/08/25 18:00
Власть Финансы Экономика
Популярное
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Признаки бронхиальной астмы назвали медики Новосибирска
11/07/25 17:00
Новости компаний
Продлена работа выставки «Победителям посвящается!»
7/08/25 9:10
Новосибирские энергетики направили на модернизацию электросетей 1,9 млрд рублей
5/08/25 10:15
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 1 полугодие
5/08/25 9:39
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов с господдержкой
1/08/25 9:50
Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
31/07/25 9:15
Банк Уралсиб предлагает бизнесу кредиты под зонтичное поручительство Корпорации МСП
30/07/25 9:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять