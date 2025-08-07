Рекламодателям

Суд Новосибирска рассматривает иск об отстранении кандидата в горсовет от выборов

  • 07/08/2025, 19:28
Автор: Юлия Данилова
Суд Новосибирска рассматривает иск об отстранении кандидата в горсовет от выборов
Ростислав Антонов заявляет, что его обвиняют в «фиктивном трудоустройстве»

В Железнодорожном районном суде рассматривается дело об отмене регистрации кандидата, включенного в зарегистрированный список кандидатов в горсовет Новосибирска восьмого созыва. С иском к территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района Новосибирска обратился Михаил Гафаров.

Как сообщил в своем телеграм-канале депутат горсовета седьмого созыва Ростислав Антонов, речь идет об отмене решения избирательной комиссии о его регистрации в качестве кандидата в депутаты. Инициаторами процесса, по словам Антонова, являются кандидат партии «Новые люди» Михаил Гафаров и его юрист Арасланов.

После первого заседания суда Антонов заявил, что его хотят снять с выборов под предлогом того, что в документах кандидата он указал, якобы, фиктивное трудоустройство в «Гражданском патруле», а должен был — «временно неработающий».

— В «Гражданском патруле» я работаю с 2014 года. В прошлом году оформил административный отпуск и не получал денег по основному месту работы, отдавая все силы и ресурсы своей деятельности в зоне СВО.. Я благодарен своей семье, в которой с пониманием отнеслись к моему решению. Весь прошлый год команда «Гражданского патруля» работала, что называется, в поле. Мы по заданию губернатора НСО снимали фильм о воинах сибиряках «Сибирь Фронтовая». А в Новосибирске мы проводили масштабное социологическое исследование. Есть и иные проекты. При этом в «Гражданском патруле» выплачивалась и выплачивается заработная плата, платятся налоги и сдается отчётность. Всё это легко проверить. И я на суд прибыл с подтверждающими эти факты документами, — сообщил Антонов.

Тем не менее, по его словам, суд счёл возможным удовлетворить ходатайство истца о предоставлении подписных листов.

— Те, кто подписывался за меня, согласия на подобную передачу данных третьим лицам, разумеется, не давали. Какие планы у оппонентов мне неизвестно. Но я не могу исключить вероятность того, что они начнут ходить по квартирам. А потому я обращаюсь ко всем, кто оставил за меня подпись! Если в вашу квартиру постучат или позвонят незваные гости — немедленно сообщите мне. По каждому подобному факту мы будем обращаться в правоохранительные органы, — подчеркнул Ростислав Антонов.

Сегодня состоялось очередное суда. Решение будет известно завтра, пояснил Infopro54 Антонов.

По данным облизбиркома, округ №6 является одним из самых конкурентных на нынешних выборах в горсовет Новосибирска. По нему заявились 9 кандидатов.

Округ №6 является одним из самых конкурентных на нынешних выборах в горсовет Новосибирска

В списке Ростислав Антонов (самовыдвиженец), Михаил Гафаров («Новые люди») и еще семеро человек. В седьмом созыве горсовета Антонов работал на этом округе.

Редакция Infopro54 направила запрос на комментарий в партию «Новые люди».

Политолог Андрей Кузнецов отметил, что Ростислава Антонова, как и других кандидатов-самовыдвиженцев, регистрировала окружная избирательная комиссия.

— Решение суда обязательно для всех. Подписные листы Антонова в рамках процесса были переданы для изучения представителям истца, это обычная практика. Насколько мне известно, в основе жалобы на Антонова лежат сведения о том, что он якобы вводил избирателей в заблуждение насчет своего статуса. Кроме того, в ходе рассмотрения жалобы в суде прозвучала информация, что подписи для Антонова собирал член избиркома с правом решающего голоса. Если так, то речь может идти о существенном нарушении, способном повлечь не только отмену регистрации кандидата, но и проверку в отношении членов окружной избирательной комиссии. Кроме того, звучала информация об участии в сборе подписей руководителя одного из ТОСов и о несоответствии подписных листов Антонова форме, установленной законом. Чтобы разобраться с основаниями для жалобы и вновь вскрывшимися обстоятельствами, суд взял паузу,— комментирует эксперт.

Он напомнил, что избирательное законодательство ужесточается с каждой новой кампанией, и кандидатам нужно учитывать — на что могли закрыть глаза в 2020-м году, в 2025-м уже не прокатывает.

— В целом я удивлен, что кто-то из самовыдвиженцев сумел получить регистрацию. На старте кампании я предполагал, что к выборам будут допущены лишь партийные кандидаты, это общероссийский тренд. Возможно, по ходу кампании будут внесены коррективы через снятие «кандидатов-самодвигов» по суду, — не исключает Андрей Кузнецов.

Напомним, на участие в выборах в горсовет Новосибирска документы представили 313 человека. 293 кандидата были зарегистрированы, среди них представители партий КПРФ, «Единая Россия, ЛДПР, «Новые люди», Российская партия пенсионеров, «Справедливая Россия – За Правду», «Родина», а также 26 самовыдвиженцев. 10 человек утратили статус кандидата и 10 — получили отказ в регистрации.

Выборы в городской совет Новосибирска состоятся с 12 по 14 сентября 2025 года. В одномандатных округах изберут 38 депутатов областного парламента, еще 38 — по партийным спискам. Все 50 депутатов муниципального парламента будут выбраны в одномандатных округах.

Ранее редакция сообщала о том, что отказ в регистрации на выборах получили несколько кандидатов в Новосибирске. 

Фото пресс-службы горсовета Новосибирска, внутри текст — скрин с сайта облизбиркома.

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : суд кандидат в депутаты выборы


