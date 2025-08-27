Пикет против школьных поборов и платного обучения прошел в Новосибирске

В Новосибирске прошел пикет, организованный КПРФ на площади Пименова, где обсуждалась проблема доступности образования. Присутствующие выразили обеспокоенность утратой преимуществ советской образовательной системы за последние десятилетия. Основными проблемами были названы платное обучение, недостаточное финансирование, изношенность материальной базы и снижение интереса к знаниям среди молодежи. В качестве решения предлагалось вернуться к принципам всеобщей доступности и высокого качества образования.

Роман Яковлев, секретарь Новосибирского обкома КПРФ, отметил, что советское образование считалось лучшим в мире, но сейчас столкнулось с ограничениями доступности и наличием платности. Он подчеркнул, что экономия на образовании недопустима, так как уровень образования напрямую влияет на будущее страны и ее прогресс.

Ренат Сулейманов, депутат Госдумы, в свою очередь, указал на низкие позиции России в мировых рейтингах образования. Он заявил о необходимости увеличения финансирования социальной сферы, включая образование, и обратил внимание на ветхое состояние многих школ. Сулейманов также отметил нехватку учителей, особенно в сельской местности, и снижение качества знаний.

Оксана Корякина, председатель регионального отделения ВЖС «Надежда России», подчеркнула, что образование должно быть бесплатным для всех слоев населения. Она отметила, что сейчас качественное образование доступно только обеспеченным семьям, и привела данные о росте стоимости обучения. В этом году, по ее словам, ожидается повышение стоимости образования на 20–40%.