НСО укрепляет позиции в импортозамещении ПО благодаря новому партнерству

Документ подписали губернатор Андрей Травников и председатель правления АРПП «Отечественный софт», президент ГК «InfoWatch» Наталья Касперская.

Андрей Травников отметил, что объединение усилий и обмен опытом важны для решения задач импортозамещения в сфере разработки программного обеспечения:

— В последние годы многие разработчики, включая новосибирских, активно используют эффект импортозамещения. Но часто компании не знают о возможностях друг друга. Соглашение с Ассоциацией поможет снять эти информационные барьеры и объединить усилия для создания и тестирования нового отечественного ПО, что будет полезно для региона и отрасли в целом.

Наталья Касперская подчеркнула, что «Отечественный софт» объединяет российские компании, разрабатывающие собственные продукты:

— В ассоциации 310 компаний из разных регионов, включая несколько новосибирских. Мы надеемся, что после подписания соглашения их станет больше. Мы поддерживаем отечественных разработчиков и помогаем заказчикам ориентироваться в большом объеме отечественного софта. Новосибирским компаниям будет полезен доступ к платформенным решениям для интеграции. В Москве проще продвигать их интересы. Сейчас важно наладить диалог, потому что компании, хоть и знают о наличии отечественного ПО, ждут чудес. Но чудес не бывает, нужно совместное движение. Я благодарна губернатору Травникову за участие в этом процессе.

Согласно указу Президента РФ от 7 мая 2024 года, к 2030 году не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на использование российского ПО в основных процессах.

По словам председателя Правительства России Михаила Мишустина, уровень использования отечественного ПО в России достиг почти 50%, что в два раза больше, чем до санкций. В Новосибирской области ситуация с импортозамещением соответствует общероссийским тенденциям.