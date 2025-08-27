Сибирская венчурная ярмарка представляет 42 проекта в рамках «Технопрома-2025»

В Новосибирской области дан старт одному из ключевых сопутствующих событий международного форума «Технопром-2025» – XIX Сибирской венчурной ярмарке, крупнейшему отраслевому мероприятию в Сибири, платформе для взаимодействия молодых компаний, инвесторов и ведущих рыночных экспертов. Лейтмотив Ярмарки в этом году – «Искусство инноваций».

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова на открытии отметила, что от имени губернатора Андрея Травникова и правительства области рада приветствовать участников XIX Сибирской венчурной ярмарки. Она подчеркнула, что Новосибирская область – регион, где научные разработки вносят значительный вклад в экономику, где предприниматели и новаторы создают будущее, и где, несмотря на трудности, развивается промышленность, увеличивается производство, но главное, благодаря инновациям улучшается качество жизни людей.

Ирина Мануйлова подчеркнула важность роли искусственного интеллекта в развитии технологий, отметив, что искусственный интеллект обеспечивает большую часть программы «Технопрома-2025». По ее словам, сейчас конкуренцию составляют не только предприниматели и новаторы, но и искусственный интеллект, что меняет подходы, однако форматы венчурной ярмарки остаются актуальными: акселерационные программы и деловые коммуникации, а также выстроило пространство для того, чтобы участники смогли ознакомится с проектами, представленными на ярмарке.

В экспозиции Сибирской венчурной ярмарки в этом году участвуют 42 проекта. Инновационные компании представят цифровые, промышленные и биотехнологические решения. Для участия в Ярмарке отобраны проекты как опытных инноваторов, так и студентов: 21 проект для венчурного трека и 21 – для молодежного. Концепция ярмарки – «Искусство инноваций», акцент на творческий подход к созданию и продвижению новых технологий. Программа включает 15 мероприятий с участием более 50 экспертов, на которых обсудят тенденции в венчурной индустрии и выработают предложения по развитию венчурного инвестирования в Сибирском федеральном округе.

Сибирская венчурная ярмарка – эффективный инструмент для развития стартапов, объединяющий венчурных инвесторов и инновационные предприятия. Программа состоит из трех блоков: венчурный трек (27-28 августа) для стартапов и инвесторов, молодежный трек (29 августа) для начинающих предпринимателей, и школьный трек (30 августа) для юных инноваторов в «Точке кипения-Новосибирск».

Среди спикеров – представители фондов «Восход», «Сколково», Московского венчурного фонда, Kama Flow, «Ростелеком», «Газпром нефть», медиахолдинга «Цифровое телевидение» и других.