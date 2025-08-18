Почти 27 километров улиц отремонтируют по областной программе в Новосибирске

При содействии регионального правительства в Новосибирске будут реализованы дорожно-строительные мероприятия на дорогах общей протяженностью 26,7 км.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, в областном бюджете на предстоящий год заложено почти 1,7 млрд рублей в виде субсидий на дорожные работы в Новосибирске. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». На эти средства будет капитально отремонтировано 4,3 км дорог и восстановлено покрытие на участках общей длиной 22,4 км.

При финансовой поддержке области в Новосибирске будет проведен ремонт улиц Мира (2,7 км), Большевистской (1,1 км) и Бориса Богаткова (0,5 км), где планируется выполнить комплекс работ. В рамках текущего содержания будет обновлено покрытие на 17 городских улицах. Самыми масштабными объектами станут улицы Богдана Хмельницкого (3,2 км), Фрунзе (2,2 км), а также Бердское (3 км) и Толмачевское шоссе (2,2 км).

Госпрограмма также предусматривает возведение надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в створе улицы Светлая (Дзержинский и Калининский районы) и строительство автодороги по улице Титова (Ленинский район). Также запланирована установка нового освещения на дорогах в Советском районе. За счет субсидий будет отремонтировано 11 тротуаров в Центральном и Железнодорожном районах.

Кроме того, в городе продолжается обновление объектов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» с привлечением федеральных средств. В этот список входят улица Мира, Димитровский мост, путепроводы на улицах Фрунзе и Добролюбова, а также мосты через реку Иня на Бердском шоссе и через реку Ельцовка на улице Сухарной.