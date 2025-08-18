Автоэксперт назвал три тренда импорта подержанных авто в Россию

В Новосибирской области за первое полугодие 2025 года активнее всего продавались подержанные автомобили. Большинство из них находили новых владельцев всего за 29 дней. За год этот показатель вырос почти вдвое. Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков поделился в своем Telegram-канале тремя ключевыми трендами в импорте автомобилей с пробегом.

Импорт автомобилей с пробегом растет четвертый год подряд . В 2022 году он увеличился на 91%, в 2023 – на 49%, а в прошлом году еще на 2%. За первые семь месяцев 2025 года в Россию ввезли почти 229 тысяч таких машин, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля автомобилей с правым рулем сокращается . За последние три года она уменьшилась с 88% до 51% от общего объема импорта. В этом году ввоз «правого руля» снизился еще на 10%. Одновременно с этим импорт машин с левым рулем вырос на 33%.

. За последние три года она уменьшилась с 88% до 51% от общего объема импорта. В этом году ввоз «правого руля» снизился еще на 10%. Одновременно с этим импорт машин с левым рулем вырос на 33%. География ввоза стремительно меняется. Япония теряет позиции, тогда как Корея и Китай активно наращивают свою долю. Ввоз подержанных автомобилей из Южной Кореи увеличился на 94%, а из Китая — на 406%. В то же время импорт через Беларусь и Киргизию сократился на 77% и 78% соответственно. Грузия вновь становится популярным транзитным направлением, прибавив 244%. Однако объемы поставок из Грузии пока невелики — 16 тысяч автомобилей, в то время как из Японии привозят 112 тысяч, из Кореи — 51 тысячу, а из Китая — 30 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на подержанные автомобили в Новосибирске снижаются. Ключевая причина — избыточное предложение и быстрое обновление модельного ряда новых машин китайских брендов.