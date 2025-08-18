Автоэксперт назвал три тренда импорта подержанных авто в Россию

В Новосибирской области за первое полугодие 2025 года активнее всего продавались подержанные автомобили. Большинство из них находили новых владельцев всего за 29 дней. За год этот показатель вырос почти вдвое. Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков поделился в своем Telegram-канале тремя ключевыми трендами в импорте автомобилей с пробегом.
Ранее редакция сообщала о том, что цены на подержанные автомобили в Новосибирске снижаются. Ключевая причина — избыточное предложение и быстрое обновление модельного ряда новых машин китайских брендов.
