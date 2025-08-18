Новосибирцы направили в ЦБ около двух тысяч жалоб на банки

С января по июнь 2025 года жители Новосибирской области направили в Банк России более трех тысяч жалоб. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года.

Большинство претензий касалось банков. За полгода их поступило 1,9 тысячи, что на 16% больше, чем за первую половину 2024 года. Особенно выросло число жалоб на блокировку счетов, банковских карт и операций, а также на приостановление дистанционного банковского обслуживания.

— Банки блокируют счета и карты людей, если видят, что они используются для мошеннических схем. Часто это счета дропперов, которые передают доступ к своим картам преступникам для вывода и обналичивания украденных денег. Если их реквизиты попадают в специальную базу данных Банка России от правоохранительных органов, то банк обязан блокировать онлайн-банкинг и карты, чтобы вывести их из мошеннической цепочки. Обычно у дропперов несколько банковских счетов, блокируют сразу все, а не только те, которые попали в базу, — отметила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Жалоб на микрофинансовые компании стало меньше. Новосибирцы реже обращаются к регулятору с претензиями по поводу микрозаймов и оспаривают свою кредитную историю. Однако выросло число жалоб на мошенничество. Преступники, используя разные уловки, берут микрозаймы или получают доступ к личным кабинетам заемщиков на сайтах онлайн-кредитования. Чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, можно установить «самозапрет» на кредиты и займы через Госуслуги. Это делается в несколько кликов.

Жалобы на страховщиков также уменьшились. Больше всего вопросов по-прежнему вызывали ошибки в коэффициенте «бонус-малус» по ОСАГО. Но теперь водители могут бесплатно и самостоятельно проверить значение КБМ на сайте Национальной страховой информационной системы. Это позволило существенно сократить количество претензий.

Напомним, Новосибирская область с 2016 года находится в «красной зоне» по мошенничеству в ОСАГО.

Ранее редакция сообщала о том, что банки внедряют новые инструменты для защиты финансов. Защитный механизм призван выявлять программы для удалённого доступа к смартфонам, замаскированные под легитимные приложения банков, операторов связи или служб доставки.