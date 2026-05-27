Свыше 300 кредитов за полтора года оформил новосибирец

Автор: Юлия Данилова

Большинство заемщиков, обращающихся за «деньгами до зарплаты», даже не понимают у кого их берут

Среди рекордов по просроченной задолженности, переданной в работу новосибирским приставам, зафиксирован долг одномоментно в 76 юрлицах. Об этом сообщил начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы ГУ ФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков.

— У нас был гражданин, который в течение полутора лет оформил свыше трёхсот обязательств. Мы видели, что, оформив несколько займов, он некоторое время их гасил, а потом брал следующие займы, чтобы перекрывать предыдущие. Какой-то период времени эта схема у него работала, пока проценты не перекрыли следующие обязательства и с ним началось взаимодействие, как с должником, — отметил Худяков.

Что в итоге стало с этим гражданином пристав не уточнил, отметив, что у него нет такой информации, так как новосибирец на связь не выходит.

По словам Виктора Худякова, к приставам как правило обращаются граждане у которых есть один-два просроченных займа, а есть и такие у которых долги перед 40-50 юрлицами.

— Как правило граждане настроены не возвращать долги одномоментно, а чтобы мы провели работу с кредиторами и те перестали назойливо взаимодействовать с должниками. Многие граждане с таким объемом просрочки сегодня идут на банкротство, — добавил эксперт.

При этом Виктор Худяков отметил, что сейчас коллекторские агентства пытаются найти компромисс с должниками.

— Мы часто фиксируем, что новый кредитор может установить новый порядок и график возврата задолженности, заключить новое соглашение, определить какие-то конкретные твёрдые суммы для погашения. Напомню, когда обязательства от одного кредитора перешли к другому, то штрафы и пени на них уже не назначаются. В среднем за покупку портфелей такие агентства платят около 30% от стоимости задолженности и их цель хотя бы вернуть свое, — пояснил представитель УФССП.

В целом, по данным приставов, займы в Новосибирской области стартуют от 5-7 тысяч рублей и редко доходят до 100 тысяч.

В регионе зарегистрированы 28 юридических лиц, работающих на рынке взыскания, по России — около 540. Также в Новосибирске работают 48 микрофинансовых организаций, а по стране — несколько тысяч.

— В целом в России рынок кредитования ушел в онлайн и люди сегодня могут оформлять займы, не выходя из дома и не понимая, где физически находится их кредитор. Граждане, которые к нам обращаются, как правило, не понимают с кем у них заключён кредитный договор. А многие кредиторы сегодня даже не пытаются взаимодействовать с должником, выходящим на просрочку, а сразу передают его профессионалам на рынке взыскания по агентской схеме, либо через уступку права требования цессии, — подчеркнул Виктор Худяков.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске процедура банкротства обходится физлицам в 300 тысяч рублей. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Карантин в сёлах Новосибирской области снят
Андрей Травников рассказал о приоритетах развития метро в Новосибирске

Андрей Травников рассказал о приоритетах развития метро в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Строительство метро в Ленинский район и до Западного жилмассива, несмотря на высокий спрос со стороны жителей, пока не входит в число приоритетов властей. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время прямой линии, отвечая на вопрос 62-летней жительницы Ленинского района, которая мечтает прокатиться на метро до конечной.

— Не могу комментировать какие-то предыдущие приоритеты по поводу Ленинской линии. Однозначно тут даже не решение, а просто обстоятельства подсказывают, что следующий этап развития метрополитена мы должны сделать в отношении Дзержинской линии в сторону Ключ-Камышинского плато, — отметил Андрей Травников.

Новосибирцы ищут дешевые квартиры для инвестиций в Турции

Автор: Юлия Данилова

У новосибирцев растет интерес к бюджетным сценариям покупки квартиры в Турции. Всё больше покупателей рассматривают недорогие квартиры, вторичное жильё и доступные районы вместо дорогих туристических локаций. Об этом сообщила пресс-служба агентства недвижимости ГЖА.рф.

— Интерес к дешёвому жилью превысил 6% от общего спроса. Для сравнения, доля покупателей, ориентированных именно на квартиры у моря и курортные форматы, составила менее 3%. Это показывает смену модели поведения: для покупателей важнее стоимость входа в сделку и будущие расходы, чем престиж локации, — констатировал  генеральный директор CMP GROUP | ГЖА.рф Алексей Котлов.

Более 18 миллионов роз вырастили в Новосибирске за год

Автор: Юлия Данилова

В теплицах новосибирской компании ТК «Новосибирский» ГК «Горкунов» за 2025 год вырастили более 18 млн роз. В первом квартале 2026 года 5,5 млн, на 8% больше, чем годом ранее.

В теплицах ГК выращивают 29 сортов роз. Наиболее востребованными сортами у российских и сибирских потребителей по-прежнему остаются Red Naomi (одноголовая роза) и Silva Pink (кустовая роза). В планах компании — расширение линейки кустовых сортов.

В Новосибирске стало больше почетных жителей города

Автор: Юлия Данилова

На майскую сессию горсовета Новосибирска был вынесен вопрос о присвоении звания «Почетный житель города» трем известным новосибирцам.

— Начиная с 1910 года почётного звания были удостоены 58 жителей нашего города, из них 7 посмертно; ныне живущих — 19 человек. 8 апреля 2026 года состоялось заседание комиссии по присвоению звания «Почетный житель города», которая рассмотрела поступившие ходатайства на 20 кандидатур: 15 ныне живущих и 5 — посмертно, — отметил заместитель мэра Максим Останин.

Россияне стали чаще делать совместные семейные накопления

В последнее время российские граждане проявляют повышенный интерес к открытию счетов, ориентированных на семейные накопления, что стимулирует банковские учреждения к разработке инновационных продуктов, как следует из информации, предоставленной пресс-службой ВТБ.

Проведенное банком исследование выявило, что 43% опрошенных россиян склоняются к совместному накоплению средств в рамках семьи. Основным препятствием на пути к формированию сбережений респонденты назвали незапланированные траты (25%). Наиболее востребованными финансовыми инструментами по-прежнему являются депозиты и накопительные счета, оформленные на одного из супругов (44%). В то же время, 32% предпочитают использовать совместные счета, позволяющие обоим супругам осуществлять пополнения. Некоторая доля россиян (13%) выбирает хранение наличных средств, а 7% обращаются к инвестиционным инструментам. Идеальным решением для совместных накоплений респонденты видят инструмент, который допускает снятие средств без потери начисленных процентов и предусматривает пополнения без взимания комиссии.

Аэропорт Толмачёво сократил число парковок у входа

Автор: Оксана Мочалова

В новосибирском аэропорту Толмачёво временно изменилась схема работы парковок. На период реконструкции привокзальной площади до 15 июня 2026 года закрыты стоянки Р1 и Р2.

Причиной изменений стало обновление пространства перед терминалом. Для пассажиров и встречающих продолжают работать парковки Р3, Р4 и Р9.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

