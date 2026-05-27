Свыше 300 кредитов за полтора года оформил новосибирец

Среди рекордов по просроченной задолженности, переданной в работу новосибирским приставам, зафиксирован долг одномоментно в 76 юрлицах. Об этом сообщил начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы ГУ ФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков.

— У нас был гражданин, который в течение полутора лет оформил свыше трёхсот обязательств. Мы видели, что, оформив несколько займов, он некоторое время их гасил, а потом брал следующие займы, чтобы перекрывать предыдущие. Какой-то период времени эта схема у него работала, пока проценты не перекрыли следующие обязательства и с ним началось взаимодействие, как с должником, — отметил Худяков.

Что в итоге стало с этим гражданином пристав не уточнил, отметив, что у него нет такой информации, так как новосибирец на связь не выходит.

По словам Виктора Худякова, к приставам как правило обращаются граждане у которых есть один-два просроченных займа, а есть и такие у которых долги перед 40-50 юрлицами.

— Как правило граждане настроены не возвращать долги одномоментно, а чтобы мы провели работу с кредиторами и те перестали назойливо взаимодействовать с должниками. Многие граждане с таким объемом просрочки сегодня идут на банкротство, — добавил эксперт.

При этом Виктор Худяков отметил, что сейчас коллекторские агентства пытаются найти компромисс с должниками.

— Мы часто фиксируем, что новый кредитор может установить новый порядок и график возврата задолженности, заключить новое соглашение, определить какие-то конкретные твёрдые суммы для погашения. Напомню, когда обязательства от одного кредитора перешли к другому, то штрафы и пени на них уже не назначаются. В среднем за покупку портфелей такие агентства платят около 30% от стоимости задолженности и их цель хотя бы вернуть свое, — пояснил представитель УФССП.

В целом, по данным приставов, займы в Новосибирской области стартуют от 5-7 тысяч рублей и редко доходят до 100 тысяч.

В регионе зарегистрированы 28 юридических лиц, работающих на рынке взыскания, по России — около 540. Также в Новосибирске работают 48 микрофинансовых организаций, а по стране — несколько тысяч.

— В целом в России рынок кредитования ушел в онлайн и люди сегодня могут оформлять займы, не выходя из дома и не понимая, где физически находится их кредитор. Граждане, которые к нам обращаются, как правило, не понимают с кем у них заключён кредитный договор. А многие кредиторы сегодня даже не пытаются взаимодействовать с должником, выходящим на просрочку, а сразу передают его профессионалам на рынке взыскания по агентской схеме, либо через уступку права требования цессии, — подчеркнул Виктор Худяков.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске процедура банкротства обходится физлицам в 300 тысяч рублей.