Подростку с диагнозом несовершенный остеогенез требуется дорогостоящее лечение

Лева родился в срок, рос и развивался по возрасту. Спокойная и счастливая жизнь продолжалась до момента, когда ему исполнилось десять месяцев, – именно тогда случился первый перелом. Затем они стали происходить регулярно.

— В московской клинике у сына выявили редкое заболевание – повышенную ломкость костей. С помощью Русфонда с 2015 года мы лечимся в столичной клинике Глобал Медикал Систем, спасибо всем! Благодаря вам Леве регулярно проводили терапию по укреплению костей, устанавливали и меняли телескопические стержни в бедренных костях. Сын ходит, учится в лицее, побеждает в олимпиадах по программированию и не сдается! — рассказывает мама Левы Наталья Малахова.

Анастасия Вартомянц-Чупрякова, педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва):

— Лева наблюдается в нашей клинике с раннего детства с диагнозом „несовершенный остеогенез“. Результаты лечения очень хорошие: мальчик самостоятельно ходит, посещает школу, общается со сверстниками. На данный момент Лева нуждается в продолжении терапии, реабилитации и консультациях узкопрофильных специалистов. Такое лечение способствует укреплению костной ткани и позволяет избежать переломов.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 550 638 рублей. Семья Левы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплатить очередной курс лечения мы не в состоянии. Пожалуйста, не оставляйте нас! ­— просит Наталья.

Помочь Леве можно по ссылке.