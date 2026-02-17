Новосибирская таксистка 23 февраля бесплатно развезёт бойцов СВО

Людмила Ожанская, водитель такси, уже много лет радует пассажиров подарками на праздники. На 23 февраля она в очередной раз планирует бесплатно развозить бойцов СВО, а также вручит им небольшие подарки — шоколадки в виде медалей.

Её муж Александр работал водителем автобуса № 30. В новогодние праздники он обычно наряжал салон шарами и мишурой. Потом предложил супруге наряжать такси и делать презенты пассажирам. Это стало традицией.

С октября 2022 года Александр находится на СВО. 22 ноября 2025 года он пропал без вести, за сутки до дня рождения, известий о нем у женщины нет.

— Люди будут вызывать такси совершенно обычным образом в сервисе. Я могу увидеть, кто мой пассажир. Поэтому с военнослужащих денег не возьму. Даже если у них будет указан безналичный расчёт, в пути следования оплату можно сменить на наличные, — объяснила Горсайту собеседница.

Сейчас основная работа Людмилы в другой сфере. Однако праздники она никогда не пропускает — берет выходной и развозит людей, угощая их конфетами. Начальник всегда отпускает её без проблем, и так уже несколько лет.

Людмила очень надеется, что вскоре вновь сможет делать подарки людям вместе с супругом, который вернется домой. Женщина обратилась в филиал фонда «Защитники Отечества» в Новосибирской области и передала ДНК Александра для дальнейших поисков. Социальный координатор помог ей оформить необходимые документы для получения единовременной выплаты.

В фонде напоминают: если у вас пропал родственник в зоне спецоперации и у вас есть извещение от военкомата или он больше месяца не выходит на связь, вы можете обратиться за помощью. Для поиска пропавшего нужно сдать буккальный эпителий для анализа ДНК. Социальные координаторы помогут заполнить все необходимые документы и оформить выплаты.

