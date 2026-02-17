Почти 50 десятиклассников планируют сдать ЕГЭ досрочно в Новосибирске

Всего в 2026 году ЕГЭ в Новосибирской области планируют сдавать 16191 человек, на 1273 больше, чем годом ранее. Из них 14522 выпускника этого года (13460), еще 1410 — выпускники прошлых лет (1243). Об этом говорится в ответе Министерства образования региона на запрос Infopro54.

187 человек решили сдать ЕГЭ после завершения СПО, чтобы поступить в вузы.

17 человек, из тех, кто будут сдавать ЕГЭ, ранее не прошли государственную итоговую аттестацию по русскому или математике и не получили документы о завершении среднего общего образования. в 2026 году они предпримут новую попытку.

На сдачу ЕГЭ также подали документы шесть иностранных граждан.

— В основном это выпускники, которые оканчивают школы в Казахстане и хотят поступать в российские вузы. В прошлом году было примерно такое же количество заявлений, — пояснили редакции в ГКУ «Новосибирский институт мониторинга развития образования» (НИМРО).

49 человек намерены попытать силы в сдаче ЕГЭ после 10 класса. В 2025 году таких было чуть более 30.

— Это дети, которые по индивидуальному учебному плану завершают курс по одному из предметов: математика базового уровня или русский и в 10 классе хотят сдать этот предмет, чтобы снизить нагрузку в следующем году и больше времени уделять профильным предметам. Некоторые сдают ЕГЭ по иностранному языку, по географии, которая в 10 классе заканчивается. Порядком ГИА это предусмотрено, — отметили в НИМРО.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году в регионе выросло количество одиннадцатиклассников, которые будут сдавать профильную математику и физику.