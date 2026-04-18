Права россиян на доступ в интернет предложили закрепить законодательно

В Госдуму внесли законопроект о цифровых правах граждан. Документ впервые чётко определяет, как государство будет защищать жителей российских регионов, в том числе новосибирцев, в интернете.

Авторы инициативы объясняют ключевые термины. Например, цифровой платформой предлагают считать сайт или приложение, где пользователи обмениваются информацией. Но под это определение попадают далеко не все ресурсы. Чтобы платформу признали значимой, она должна соответствовать как минимум двум условиям из четырёх: набрать более полумиллиона зарегистрированных пользователей в России, привлекать ежедневно больше ста тысяч активных посетителей из страны, попасть в специальный реестр Роскомнадзора или занять лидирующие позиции на рынке по версии ФАС.

Законопроект строится на пяти принципах. Доступность: каждый гражданин имеет право на интернет, и это часть 29-й статьи Конституции. Нейтральность: равное отношение ко всем пользователям и любой информации. Соразмерность: ограничивать права можно лишь в той мере, в какой это нужно для защиты важных ценностей. Максимальная защита: при противоречиях в законах действует норма в пользу человека. Прозрачность: госорганы обязаны объяснять причины любых ограничений.

Отдельно и подробно в документе прописана ситуация с возможными отключениями интернета. По общему правилу доступ к сети можно ограничить только через суд. Исключением станут лишь задокументированные кибератаки на критическую инфраструктуру. Факт атаки должен быть подтверждён письменным актом ФСТЭК или ФСБ с точным указанием, какие именно объекты под ударом. Ограничение должно быть точечным, только для тех ресурсов, через которые идёт атака, а не для всех пользователей сразу.

Документ также гарантирует свободу слова в сети, право выбирать любые мессенджеры и соцсети, а также возможность оставаться анонимным. Следить за соблюдением правил будут Роскомнадзор и уполномоченный по правам человека. Нарушителям грозит ответственность от дисциплинарной до уголовной.

Авторы законопроекта ссылаются на опросы россиян. Они показали, что 67% респондентов считают доступ к интернету важной частью качества жизни и всерьёз беспокоятся из-за блокировок привычных платформ.

