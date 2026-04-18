Список опасных растений, за которые будут штрафовать, определяют в Новосибирске

Новосибирская область пока не утвердила перечень опасных инвазивных растений и не решила, какой орган будет за это отвечать. Такой ответ редакция Infopro54 получила от регионального министерства природных ресурсов и экологии.

— В настоящее время в регионе ведётся работа по определению уполномоченного органа для утверждения такого перечня. Вносятся изменения в законы № 325-ОЗ и № 264-ОЗ. Проект закона принят в первом чтении, второе чтение намечено на апрель 2026 года, — говорится в ответе.

Федеральные нормативные акты, которые устанавливают меры предотвращения распространения инвазивных растений и порядок их уничтожения, пока не приняты. Без них, подчеркнули в ведомстве, региональные меры невозможны.

Согласно Федеральному закону от 31 июля 2025 года № 294-ФЗ, перечни опасных инвазивных растений должны утверждать сами субъекты РФ. Россельхознадзор уже подготовил для каждого региона свои рекомендации. Для Новосибирской области, например, клён американский в такой перечень не попал.

Закон предусматривает принудительное прекращение прав на земельные участки, если владелец не проводит необходимые мероприятия. Однако привлечь к ответственности можно только после того, как примут федеральные акты и определят надзорный орган.

Для земель лесного фонда правила будут другими. Рослесхоз подготовил проект приказа, согласно которому для Западно-Сибирского подтаёжно-лесостепного лесного района (Новосибирская область входит в этот район) в перечень включены клён ясенелистный (американский) и борщевик Сосновского.

— Меры по их выявлению, предупреждению распространения и уничтожению на землях лесного фонда также установит Рослесхоз, — резюмировали в Минприроды.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцев призвали не покупать саженцы синей клубники и других ИИ-культур.