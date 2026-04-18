Список опасных растений, за которые будут штрафовать, определяют в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Проект закона принят в первом чтении

Новосибирская область пока не утвердила перечень опасных инвазивных растений и не решила, какой орган будет за это отвечать. Такой ответ редакция Infopro54 получила от регионального министерства природных ресурсов и экологии.

— В настоящее время в регионе ведётся работа по определению уполномоченного органа для утверждения такого перечня. Вносятся изменения в законы № 325-ОЗ и № 264-ОЗ. Проект закона принят в первом чтении, второе чтение намечено на апрель 2026 года, — говорится в ответе.

Федеральные нормативные акты, которые устанавливают меры предотвращения распространения инвазивных растений и порядок их уничтожения, пока не приняты. Без них, подчеркнули в ведомстве, региональные меры невозможны.

Согласно Федеральному закону от 31 июля 2025 года № 294-ФЗ, перечни опасных инвазивных растений должны утверждать сами субъекты РФ. Россельхознадзор уже подготовил для каждого региона свои рекомендации. Для Новосибирской области, например, клён американский в такой перечень не попал.

Закон предусматривает принудительное прекращение прав на земельные участки, если владелец не проводит необходимые мероприятия. Однако привлечь к ответственности можно только после того, как примут федеральные акты и определят надзорный орган.

Для земель лесного фонда правила будут другими. Рослесхоз подготовил проект приказа, согласно которому для Западно-Сибирского подтаёжно-лесостепного лесного района (Новосибирская область входит в этот район) в перечень включены клён ясенелистный (американский) и борщевик Сосновского.

— Меры по их выявлению, предупреждению распространения и уничтожению на землях лесного фонда также установит Рослесхоз, — резюмировали в Минприроды.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцев призвали не покупать саженцы синей клубники и других ИИ-культур.

Фото редакции Infopro54, автор- Денис Бабенко

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Права россиян на доступ в интернет предложили закрепить законодательно

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму внесли законопроект о цифровых правах граждан. Документ впервые чётко определяет, как государство будет защищать жителей российских регионов, в том числе новосибирцев, в интернете.

Авторы инициативы объясняют ключевые термины. Например, цифровой платформой предлагают считать сайт или приложение, где пользователи обмениваются информацией. Но под это определение попадают далеко не все ресурсы. Чтобы платформу признали значимой, она должна соответствовать как минимум двум условиям из четырёх: набрать более полумиллиона зарегистрированных пользователей в России, привлекать ежедневно больше ста тысяч активных посетителей из страны, попасть в специальный реестр Роскомнадзора или занять лидирующие позиции на рынке по версии ФАС.

В Новосибирской области аграрии стали продавать свои земли и фермы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области за последние несколько месяцев на продажу были выставлены десятки ферм, больших земельных участков сельхозназначения и других активов агробизнеса. Так, только на одном из онлайн-ресурсов в марте и апреле опубликовали более 15 соответствующих объявлений.

В объявлениях о продаже не говорится, почему фермер решил прекратить заниматься растениеводством или животноводством. Но в некоторых сообщениях есть указания на то, что фермер готов рассмотреть варианты с обменом сельхозактивов на жильё в Новосибирске. То есть можно предположить, что человек решил сменить образ жизни и профессию. 17 апреля на Зерновом круглом столе об этом тоже зашла речь.

В Новосибирске состоялся пикет в защиту памятников истории и архитектуры

18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, в Новосибирске состоялся пикет в защиту наследия. Его участниками стали более 30 человек.

Местом проведения пикета стал сквер Лучистый. Общественники планировали провести акцию на традиционной площадке рядом с театром «Глобус», но новосибирская мэрия не согласовала этот вариант.

Доллар в России обновил трехлетние минимумы

На сегодняшний день (18 апреля 2026 года) российский рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару США и евро. Этот процесс протекает на фоне сочетания нескольких экономических факторов и является прямым следствием мартовских решений Центрального банка, отмечает доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Ельцова.

Курсы валют на текущий момент:

Сильнейшее Эль-Ниньо в 2026 году повлияет на погоду в Сибири

Автор: Мария Гарифуллина

Мировые метеослужбы всё увереннее прогнозируют, что во второй половине 2026 года начнётся так называемое супер-Эль-Ниньо — мощное климатическое явление, которое повлияет на погоду по всему миру. Infopro54 узнал, к чему надо готовиться Сибири.

Эль-Ниньо — это климатическое явление, которое выражается в значительном повышении температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, особенно вдоль побережья Перу и Эквадора. Цикл Эль-Ниньо случается с периодичностью от двух до семи лет, а его продолжительность составляет от нескольких месяцев до года или чуть дольше. Влияние Эль-Ниньо ощущается по всей планете. Супер-Эль-Ниньо — это экстремально сильная фаза того же явления, когда аномалия температуры океана достигает значительно больших величин (обычно более 2–3 градусов выше нормы). Такие события происходят реже, примерно раз в 10–15 лет. Последствия супер-Эль-Ниньо намного серьёзнее: оно провоцирует катастрофические засухи, разрушительные наводнения и другие опасные явления.

В Госдуме уточнили, кто может получить бесплатные лекарства

Автор: Артем Рязанов

Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои России, дети до трех лет и иные льготные категории граждан могут получать бесплатные лекарства по рецепту. Об этом сообщила РИА НовостиРИА Новости Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

— К числу льготников относятся участники Великой Отечественной войны, их супруги и вдовы, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских лагерей, ветераны боевых действий, родители и жёны погибших военнослужащих, пострадавшие от радиации в результате аварий и ядерных испытаний, Герои СССР и России, Герои Труда, матери-героини, дети до трех лет и дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I–II групп (неработающие), дети-инвалиды, — сказала Стенякина.

