Жители Новосибирска стали чаще покупать товары из Индии

  • 22/12/2025, 11:05
Автор: Мария Гарифуллина
Основными площадками этой продукции стали маркетплейсы

В 2025 году российско-индийский товарооборот неоднократно становился темой обсуждения на федеральных площадках. В декабре, после российско-индийского бизнес-форума в Нью-Дели, разговоры еще больше активизировались: Россия заявляет, что собирается расширять импорт из Индии. Infopro54 выяснил, насколько широко представлены товары из этой страны на региональном рынке и как предприниматели оценивают их популярность.

В новосибирских офлайн-магазинах Индия представлена не очень широко: есть несколько специализированных торговых точек, которые открывались в основном для знатоков и ценителей аюрведы, еще периодически открываются тематические ярмарки, куда индийские бизнесмены привозят в основном текстиль, украшения, косметику. Участники рынка говорят, что этот ярмарочный формат становится менее востребованным, и теперь все хотят торговать на маркетплейсах.

— На онлайн-площадках продается все то же самое — одежда, добавки, косметика, которые раньше раскладывали на ярмарках. Интерес к этим товарам из Индии проявляла определенная категория покупателей: те, кто в теме йоги, аюрведы, те, кто регулярно ездит в Индию и любит культуру этой страны. Маркетплейсы ассортимент пока не особо увеличили, но покупательскую аудиторию несколько расширили. По отправкам в Новосибирск мы видим рост спроса на индийский рис, зубные пасты и кремы для кожи. По другим группам товаров рост тоже есть, но не такой выраженный. На мой взгляд, до широкой аудитории, как у тех же китайских товаров, индийским еще далеко. В части профессионального оборудования, которое бизнес покупает, и фармацевтики у российско-индийской торговли все идет гораздо лучше. Там другие деньги и другие объемы, — рассказал Infopro54 предприниматель Сергей Павлов.

При этом участники рынка считают, что ситуация может довольно быстро измениться. Во-первых, судя по риторике представителей власти, индийский импорт будут приветствовать и всячески поддерживать. Во-вторых, уже появились инструменты для этого. Осенью была запущена российско-индийская платформа оптовых закупок для бизнеса.

— Сейчас из Индии в Россию поступают в основном фармацевтические препараты, некоторые продукты питания, текстиль, оборудование и строительные материалы. Наша задача, посредством цифрового каталога, показать российскому бизнесу наиболее широкий товарный ассортимент индийских производителей и «сократить расстояние» между поставщиком и импортером, — генеральный директор IndiaMall Николай Даринский.

Сейчас Россия больше продает Индии, чем покупает у нее. На федеральном уровне говорят, что российская сторона стремится к увеличению объемов сбалансированной торговли. Ставку делают на текстиль, лекарства и химическую продукцию.

Ранее редакция рассказывала о резком росте спроса на продукты питания из Азии.

Фото Infopro54

1 229

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : товары из Индии импорт


