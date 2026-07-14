Пятилетнему ребенку с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Когда Максиму исполнился год, у него не было указательного жеста, кроме того, он был гиперактивным.

— Мы обратились к врачу, тот никаких отклонений не выявил. В два года сын начал ходить в детский сад, но адаптация проходила сложно: он плакал, не контактировал с детьми, в глаза не смотрел, просьбы не выполнял, в речи были только звуки. Мы снова пошли по врачам, и наконец врачи поставили диагноз – аутизм. Максим начал постоянно посещать курсы реабилитации, ходить на занятия по методу прикладного анализа поведения – ABA-терапию. Я вижу результаты: сын стал более контактным, начал выражать просьбы и говорить слова. Наконец-то я услышала от него долгожданное «мама»! — рассказывает мама Максима Дарья Креккер.

Сейчас, чтобы закрепить результат и ускорить развитие новых навыков, специалисты рекомендуют пройти интенсивный курс ABA-терапии.

— У мальчика детский аутизм, выраженные трудности в развитии речи, коммуникации, игровой и социальной деятельности. Он нуждается в интенсивных занятиях по методу прикладного анализа поведения, чтобы понимать инструкции, научиться общаться со сверстниками и включаться в совместные занятия. Эти навыки улучшат качество жизни ребенка и его семьи, — говорит Мария Печеркина, поведенческий аналитик АНО помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Городок» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 231 132 рубля. Семья Никиты не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Но средств на оплату счета за лечение у меня нет: с мужем мы разведены, я одна ращу сына. Прошу вашей помощи! — просит Дарья.

Помочь Максиму можно по ссылке.