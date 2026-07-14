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Финансы

В России спрос на комбо-ипотеку вырос почти в пять раз

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Преимущественное большинство заемщиков выбирают комбинацию с одной из государственных льготных программ

В первые шесть месяцев текущего года граждане воспользовались возможностью оформления более 1100 гибридных ипотечных продуктов, что в сумме составило почти 11 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе ВТБ. Этот показатель демонстрирует пятикратный рост числа таких сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Преимущественное большинство заемщиков выбирают комбинацию рыночной ипотеки с одной из государственных льготных программ, в частности, с программой «Семейная ипотека».

Нестабильность цен на рынке недвижимости приводит к тому, что зачастую лимитов, предоставляемых льготными программами, оказывается недостаточно для приобретения жилья желаемой площади. В связи с этим комбинированная ипотека, объединяющая государственную поддержку и рыночные условия, становится ключевым инструментом для получения более значительных сумм кредита под более низкие процентные ставки.

По результатам первых шести месяцев, доля комбинированных ипотечных сделок в общем объеме операций банка по доступным для комбинирования государственным программам достигла 10%, тогда как годом ранее этот показатель составлял всего 1%. Средний размер кредита при комбинировании с «Семейной ипотекой» в первом полугодии составил около 9,7 миллиона рублей, а при сочетании с IT-ипотекой – приблизительно 11,3 миллиона рублей.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что семьи стремятся одновременно получить выгодную льготную ставку и приобрести просторное жилье.

Фото: magnific.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ипотека ВТБ

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Банки стали чаще отказывать новосибирцам в кредитовании

Автор: Артем Рязанов

В июне в Новосибирской области количество отказов в выдаче потребительских кредитов выросло до 75,4%. Это на 0,8 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в своем исследовании.

В десятку лидеров по доле отказов вошли Оренбургская, Кемеровская и Омская области, Краснодарский край, Татарстан, Челябинская и Волгоградская области, а также Ставропольский и Алтайский края. Среднегодовая доля отказов в выдаче потребительских кредитов по России в июне достигла 73,3%, увеличившись на 1,4 п. п. по сравнению с маем.

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Новая 100-рублёвая купюра появится в кошельках новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

Банк России с 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Новая купюра, выпуск которой посвящен Центральному федеральному округу, получила усиленный защитный комплекс и обновленное оформление оборотной стороны.

Дизайн лицевой стороны купюры остался прежним — на ней изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. Основным изображением оборотной стороны стал Ржевский мемориал Советскому Солдату, а также стилизованная карта Центрального федерального округа. Преобладающие цвета банкноты — оливковый и оранжевый. В нижней правой части лицевой стороны теперь расположен QR-код, который ведет на страницу сайта Банка России с подробным описанием всех защитных признаков.

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ПСБ снизил процентные ставки по ипотечным программам

ПСБ пересмотрел условия предоставления жилищных займов, снизив процентные ставки на 0,4 п.п. по ряду предложений. Это коснулось как стандартной ипотеки на готовое жилье, так и военных ипотечных программ, а также услуг по рефинансированию.

Теперь приобрести квартиру на вторичном рынке можно по ставке от 17,79%. Для столичного региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодарского края максимальный лимит займа составит 50 миллионов рублей, тогда как для остальных субъектов Российской Федерации — 25 миллионов. Требуется первоначальный взнос от 20,01% стоимости приобретаемой недвижимости.

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Объем господдержки по ПДС вырос на 73,5%

По итогам текущего года объем софинансирования, перечисленный на счета клиентов негосударственного пенсионного фонда (НПФ) ВТБ в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), увеличился в 1,7 раза по сравнению с показателями 2025 года, достигнув отметки в 27 миллиардов рублей. В общей сложности государственной поддержкой воспользовался 1 миллион клиентов фонда.

Увеличилось и количество граждан, получивших максимальную сумму софинансирования – 36 тысяч рублей. Их число возросло на 64% относительно прошлого года, составив 607 тысяч человек.

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Электронные гарантии стали основным инструментом для малого и среднего бизнеса

С ростом объема закупок госкомпаний наблюдается повышенный интерес со стороны малого и среднего бизнеса (МСБ) к документарным продуктам. С начала 2026 года число клиентов, прибегающих к банковским гарантиям, выросло на 31%, а объем выданных электронных гарантий увеличился на 76%. Такие данные были представлены Русланом Еременко, членом правления ВТБ, на международной промышленной выставке Иннопром-2026.

Согласно статистике банка, с начала текущего года увеличилось как количество клиентов, оформивших банковские гарантии, на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и общее число выданных гарантий — на 25%.

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Июньский всплеск: объем выдачи «семейной» ипотеки вырос на 75% в России

По данным ВТБ, в июне наблюдался значительный всплеск активности по программе «семейной» ипотеки. Количество сделок по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось более чем на 65%, а их общий объем превысил майские показатели на свыше 75%. Всего за этот период граждане оформили порядка 2,8 тысячи таких займов на сумму около 20 миллиардов рублей.

В результате, на долю «семейной» ипотеки по итогам июня пришлось 38% всех выданных банком жилищных кредитов. Спрос на эту программу продемонстрировал второй по величине результат в текущем году, уступив лишь январскому пику, когда было заключено около 4,1 тысячи договоров на 27 миллиардов рублей.

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