В России спрос на комбо-ипотеку вырос почти в пять раз

В первые шесть месяцев текущего года граждане воспользовались возможностью оформления более 1100 гибридных ипотечных продуктов, что в сумме составило почти 11 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе ВТБ. Этот показатель демонстрирует пятикратный рост числа таких сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Преимущественное большинство заемщиков выбирают комбинацию рыночной ипотеки с одной из государственных льготных программ, в частности, с программой «Семейная ипотека».

Нестабильность цен на рынке недвижимости приводит к тому, что зачастую лимитов, предоставляемых льготными программами, оказывается недостаточно для приобретения жилья желаемой площади. В связи с этим комбинированная ипотека, объединяющая государственную поддержку и рыночные условия, становится ключевым инструментом для получения более значительных сумм кредита под более низкие процентные ставки.

По результатам первых шести месяцев, доля комбинированных ипотечных сделок в общем объеме операций банка по доступным для комбинирования государственным программам достигла 10%, тогда как годом ранее этот показатель составлял всего 1%. Средний размер кредита при комбинировании с «Семейной ипотекой» в первом полугодии составил около 9,7 миллиона рублей, а при сочетании с IT-ипотекой – приблизительно 11,3 миллиона рублей.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что семьи стремятся одновременно получить выгодную льготную ставку и приобрести просторное жилье.