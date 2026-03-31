Пятилетнему ребенку с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

При рождении отклонений у Абубакира Мамашарипова не обнаружили, а в четыре месяца родные заметили, что ребенок отстает в развитии: не переворачивается, не пытается сесть, не интересуется игрушками.

— В полгода мы начали ходить по врачам и на обследования. В полтора года сын с высокой температурой попал в больницу, после выписки его состояние усугубилось: он перестал смотреть в глаза, не отзывался на имя, пропал лепет. Я стала искать способы лечения, возила его на курсы реабилитации, к специалистам в центр развития и коррекции речи. Абубакир проходил занятия по сенсорной интеграции, с ним работали психолог и логопед-дефектолог. Стали появляться результаты: сын начал садиться за стол, уверенно держит карандаш, выучил цвета и формы, научился сам держать ложку, любит листать книги, — рассказывает мама Абубакира Азиза Мамашарипова.

Чтобы мальчик смог говорить и общаться, врачи рекомендуют интенсивную обучающую программу коррекции поведения – АВА-терапию. Занятия по программе помогут подготовиться к школе.

— У Абубакира расстройство аутистического спектра, нарушение речи, поведения и навыков коммуникации. Он нуждается в интенсивных занятиях по специальной программе на основе методологии прикладного анализа поведения – ABA-терапии. Задачи курса – развитие речи, коррекция нежелательного поведения, освоение бытовых навыков, — говорит Лариса Толкунова, невролог Медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 243 255 рублей. Семья Абубакира не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У меня пятеро сыновей, муж ушел из семьи, работать я не могу, потому что Абубакиру и его младшему брату требуется постоянный уход и лечение. Старший сын – студент, подрабатывает, помогает мне, но на реабилитацию денег не хватает. Прошу вашей помощи! — просит Азиза.

