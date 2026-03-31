Пятилетнему ребенку с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Необходимо собрать — 243 255 рублей

При рождении отклонений у Абубакира Мамашарипова не обнаружили, а в четыре месяца родные заметили, что ребенок отстает в развитии: не переворачивается, не пытается сесть, не интересуется игрушками.

— В полгода мы начали ходить по врачам и на обследования. В полтора года сын с высокой температурой попал в больницу, после выписки его состояние усугубилось: он перестал смотреть в глаза, не отзывался на имя, пропал лепет. Я стала искать способы лечения, возила его на курсы реабилитации, к специалистам в центр развития и коррекции речи. Абубакир проходил занятия по сенсорной интеграции, с ним работали психолог и логопед-дефектолог. Стали появляться результаты: сын начал садиться за стол, уверенно держит карандаш, выучил цвета и формы, научился сам держать ложку, любит листать книги, — рассказывает мама Абубакира Азиза Мамашарипова.

Чтобы мальчик смог говорить и общаться, врачи рекомендуют интенсивную обучающую программу коррекции поведения – АВА-терапию. Занятия по программе помогут подготовиться к школе.

— У Абубакира расстройство аутистического спектра, нарушение речи, поведения и навыков коммуникации. Он нуждается в интенсивных занятиях по специальной программе на основе методологии прикладного анализа поведения – ABA-терапии. Задачи курса – развитие речи, коррекция нежелательного поведения, освоение бытовых навыков, — говорит Лариса Толкунова, невролог Медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 243 255 рублей. Семья Абубакира не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У меня пятеро сыновей, муж ушел из семьи, работать я не могу, потому что Абубакиру и его младшему брату требуется постоянный уход и лечение. Старший сын – студент, подрабатывает, помогает мне, но на реабилитацию денег не хватает. Прошу вашей помощи! — просит Азиза.

Помочь Абубакиру можно по ссылке.

Фото из архива семьи

«Скажите ему, что мы работаем по 15 часов и часто без выходных»: новосибирские бизнесмены и бюджетники оценили слова Дерипаски о шестидневке

Автор: Мария Гарифуллина

В России снова обсуждают предложение об изменении рабочего графика граждан. На этот раз — с подачи предпринимателя, основателя промышленной группы «Базовый элемент» Олега Дерипаски. 30 марта в своём Telegram‑канале он написал о целесообразности шестидневной рабочей неделе с ежедневным графиком с 08:00 до 20:00. Это вызвало вал комментариев, преимущественно неодобрительных. Но есть и те, кто разделяет эту идею, — например, академик Геннадий Онищенко.

Infopro54 поговорил с новосибирскими бизнесменами и бюджетниками о том, как они относятся к предложению работать ещё больше. Два основных вывода, которые можно сделать из этих бесед: первый — у многих нагрузка давно уже больше, чем восьмичасовой рабочий день при графике 5/2; второй — призывы работать ещё больше люди не разделяют.

Законы апреля затронут бизнес и повседневную жизнь новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%. Повышение коснется граждан, у которых нет трудового стажа, людей с инвалидностью и семей, потерявших кормильца. Пенсионеры, которым в марте исполнилось 80 лет, или те, кому установили первую группу инвалидности, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии — около 19,2 тыс. рублей. В среднем по России социальные пенсии вырастут на 1,1 тысячи рублей. Это повышение затронет 83,5 тысячи жителей Новосибирской области. Все надбавки начислят автоматически, без подачи заявлений. Для новосибирских пенсионеров это означает прибавку к бюджету без лишних визитов в ведомства.

С 1 апреля банки меняют подход к оценке платежеспособности клиентов. В расчет пойдут только те доходы, которые можно подтвердить официальными документами. «Серая» зарплата в конверте или переводы от знакомых на карту больше не помогут увеличить шансы на одобрение кредита. Для тех, кто получает зарплату официально, процесс, наоборот, упростится — банки смогут запрашивать данные через «Цифровой профиль», избавив заемщика от лишней бюрократии.

Парк «Каменка» и набережную на «Чемском берегу» сдадут в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году Новосибирск должен получить как минимум три новых парка и набережную, сообщила на оперативном совещании мэрии 31 марта заместитель мэра, глава городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова. Все проекты уже начали реализовывать, и в этом году они должны быть завершены.

Согласно данным Антоновой, среди проектов, которые планируется завершить в 2026 году, значатся сквер на улице Демакова в Академгородке, завершение работ в парке Бугакова и открытие набережной на «Чемском берегу».

В новосибирском Промышленно-логистическом парке снова сменился руководитель

Автор: Артем Рязанов

В управляющей компании новосибирского Промышленно-логистического парка снова сменился генеральный директор. По данным сервиса Контур.Фокус, его возглавила Татьяна Эссауленко, которая ранее руководила Краснообском, а потом, до середины марта 2026 года, возглавляла компании, инициировавшие новую концессию на строительство мусорных полигонов под Новосибирском.

Ранее должность директора «УК «ПЛП» занимал экс-мэр города Обь Павел Буковинин. Он был назначен на должность 15 декабря прошлого года.

В апреле новосибирские ветераны ВОВ получат выплаты ко Дню Победы

Автор: Артем Рязанов

В апреле Социальный фонд Российской Федерации начнёт осуществлять ежегодные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы 9 мая.

— Каждому ветерану средства будут доставлены банками и почтой по своему графику, — уточняется в сообщении.

ХК «Сибирь» удержалась в плей-офф, выиграв матч у «Магнитогорска»

Автор: Артем Рязанов

Вечером в понедельник, 30 марта, в Новосибирске состоялась четвертая встреча ХК «Сибири» с «Магнитогорском» в рамках плей-офф. Победу в упорной игре, завершившейся во втором овертайме, одержали хозяева со счётом 1:0. После этой победы счёт в серии стал 3-1 в пользу «Металлурга».

В основное время матча команды не смогли забить ни одного гола. Первый овертайм также не выявил победителя. Решающая шайба, принесшая победу, была забита нападающим «Сибири» Антоном Косолаповым на последней секунде второго овертайма.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

