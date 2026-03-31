Новосибирские теплосети отмечают 80-летие

Когда в доме тепло, мало кто задумывается об инженерной инфраструктуре. Между тем за привычным комфортом стоит сложнейшая система, которая в Новосибирске формировалась десятилетиями. Отсчёт её современной истории ведётся с 3 апреля 1946 года — в этот день в городе появилось Управление тепловых сетей. Сегодня его правопреемник — Новосибирская теплосетевая компания (входит в СГК) — обеспечивает теплом почти полтора миллиона горожан.

Первые километры и бесхозные трубы

В АО «СГК-Новосибирск» рассказали, что за десять лет до создания профильной структуры в Новосибирске уже проложили первую теплотрассу. В 1936 году от ТЭЦ-1 протянули двухкилометровую ветку, которая дала тепло фабрике имени ЦК Союза швейников, Стоквартирному дому и ещё нескольким зданиям. К 1946-му сеть разрослась до 58 километров, а число потребителей достигло 450. Однако управлять этим хозяйством было некому: только 4 километра труб находились в ведении профильных специалистов, остальные эксплуатировали организации, далёкие от энергетики.

Эту проблему решило создание Управления тепловых сетей. Парадокс, но сначала новая структура не занималась строительством. В ее ведении было утверждение проектов, выдача технических условий, а также контроль за состоянием теплопроводов. Сами трубы прокладывали потребители — крупные заводы, которые параллельно возводили жилые кварталы.

Дом с горячей водой и труба через Обь

В 1953 году у Управления появилось собственное здание на Серебренниковской, 4. Проект предусматривал не только кабинеты, но и жилые квартиры. Половина помещений здесь была отдали под жильё. Для Новосибирска тех лет дом стал символом прогресса, поскольку здесь впервые оборудовали полноценные ванные с постоянной подачей горячей воды.

Город рос, и вместе с ним расширялась тепловая сеть. Важным этапом стал 1960 год, когда по только что открытому Коммунальному мосту через Обь был проложен трубопровод диаметром 700 мм и длиной 7,5 километра. Эта магистраль прослужила шесть десятилетий без капитального ремонта — специалисты СГК заменили её лишь летом 2020 года.

В том же 1960 году география присутствия вышла за пределы Новосибирска: тепловой район организовали в Куйбышеве (ныне Куйбышев) на базе Барабинской ТЭЦ. В 1964 году ТЭЦ-1, утратив статус единственного источника тепла, вошла в состав Управления на правах цеха.

От десятков до тысяч километров

С момента создания Управления до 1983 года протяжённость сетей увеличилась в 15 раз — с 58 до 891 километра. Централизованное теплоснабжение охватило 82% жилого фонда Новосибирска. Количество абонентов превысило 8 тысяч, причём основная часть — жилые дома и социальные объекты. К 1996 году общая длина трасс достигла 1070 километров: если вытянуть их в одну линию, получится маршрут от Новосибирска до Челябинска.

Сибирский характер теплофикации

Отопительный сезон в Новосибирске длится 240 дней, зимние температуры опускаются до –38 градусов, а перепады высот на отдельных участках достигают 215 метров — высоты 20-этажного дома. Эти факторы делают местную систему теплоснабжения одной из самых сложных в стране.

Еще одним вызовом является изношенность сетей. Большая часть тепломагистралей была построена в 1970-х и требует обновления. За четыре года (2022–2025) СГК обновила, построила и отремонтировала 232 километра теплосетей, что сократило долю ветхих труб на 13%. В 2026-м планируется заменить ещё 61 километр.

Цифровые технологии стали важным инструментом повышения надёжности. С 2022 года Новосибирская теплосетевая компания использует систему онлайн-мониторинга, которая позволяет отслеживать состояние сетей в реальном времени и оперативно реагировать на нештатные ситуации. Результат: время устранения дефектов сократилось вдвое.

Главный ресурс — люди

Сегодня от СГК тепло и горячую воду получают более 7 тысяч домов — почти 1,4 миллиона новосибирцев. За надёжностью 2761 километра сетей следят свыше 2 тысяч специалистов: диспетчеры, химики-лаборанты, проектировщики, электрики, дефектоскописты. В их распоряжении 90 ремонтных бригад и 200 единиц спецтехники — автопарк, готовый выехать на устранение дефекта в любое время суток.