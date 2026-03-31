Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

Новосибирские теплосети отмечают 80-летие

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Одна из крупнейших систем теплоснабжения страны выросла из двух километров труб

Когда в доме тепло, мало кто задумывается об инженерной инфраструктуре. Между тем за привычным комфортом стоит сложнейшая система, которая в Новосибирске формировалась десятилетиями. Отсчёт её современной истории ведётся с 3 апреля 1946 года — в этот день в городе появилось Управление тепловых сетей. Сегодня его правопреемник — Новосибирская теплосетевая компания (входит в СГК) — обеспечивает теплом почти полтора миллиона горожан.

Первые километры и бесхозные трубы

В АО «СГК-Новосибирск» рассказали, что за десять лет до создания профильной структуры в Новосибирске уже проложили первую теплотрассу. В 1936 году от ТЭЦ-1 протянули двухкилометровую ветку, которая дала тепло фабрике имени ЦК Союза швейников, Стоквартирному дому и ещё нескольким зданиям. К 1946-му сеть разрослась до 58 километров, а число потребителей достигло 450. Однако управлять этим хозяйством было некому: только 4 километра труб находились в ведении профильных специалистов, остальные эксплуатировали организации, далёкие от энергетики.

Эту проблему решило создание Управления тепловых сетей. Парадокс, но сначала новая структура не занималась строительством. В ее ведении было утверждение проектов, выдача технических условий, а также контроль за состоянием теплопроводов. Сами трубы прокладывали потребители — крупные заводы, которые параллельно возводили жилые кварталы.

Дом с горячей водой и труба через Обь

В 1953 году у Управления появилось собственное здание на Серебренниковской, 4. Проект предусматривал не только кабинеты, но и жилые квартиры. Половина помещений здесь была отдали под жильё. Для Новосибирска тех лет дом стал символом прогресса, поскольку здесь впервые оборудовали полноценные ванные с постоянной подачей горячей воды.

Коммунальный мост
Вид на Коммунальный мост, 1965-1966 гг. Фото: музей Новосибирска

Город рос, и вместе с ним расширялась тепловая сеть. Важным этапом стал 1960 год, когда по только что открытому Коммунальному мосту через Обь был проложен трубопровод диаметром 700 мм и длиной 7,5 километра. Эта магистраль прослужила шесть десятилетий без капитального ремонта — специалисты СГК заменили её лишь летом 2020 года.

В том же 1960 году география присутствия вышла за пределы Новосибирска: тепловой район организовали в Куйбышеве (ныне Куйбышев) на базе Барабинской ТЭЦ. В 1964 году ТЭЦ-1, утратив статус единственного источника тепла, вошла в состав Управления на правах цеха.

От десятков до тысяч километров

С момента создания Управления до 1983 года протяжённость сетей увеличилась в 15 раз — с 58 до 891 километра. Централизованное теплоснабжение охватило 82% жилого фонда Новосибирска. Количество абонентов превысило 8 тысяч, причём основная часть — жилые дома и социальные объекты. К 1996 году общая длина трасс достигла 1070 километров: если вытянуть их в одну линию, получится маршрут от Новосибирска до Челябинска.

СГК

Сибирский характер теплофикации

Отопительный сезон в Новосибирске длится 240 дней, зимние температуры опускаются до –38 градусов, а перепады высот на отдельных участках достигают 215 метров — высоты 20-этажного дома. Эти факторы делают местную систему теплоснабжения одной из самых сложных в стране.

Еще одним вызовом является изношенность сетей. Большая часть тепломагистралей была построена в 1970-х и требует обновления. За четыре года (2022–2025) СГК обновила, построила и отремонтировала 232 километра теплосетей, что сократило долю ветхих труб на 13%. В 2026-м планируется заменить ещё 61 километр.

Новосибирская теплосетевая компания

Цифровые технологии стали важным инструментом повышения надёжности. С 2022 года Новосибирская теплосетевая компания использует систему онлайн-мониторинга, которая позволяет отслеживать состояние сетей в реальном времени и оперативно реагировать на нештатные ситуации. Результат: время устранения дефектов сократилось вдвое.

Главный ресурс — люди

Сегодня от СГК тепло и горячую воду получают более 7 тысяч домов — почти 1,4 миллиона новосибирцев. За надёжностью 2761 километра сетей следят свыше 2 тысяч специалистов: диспетчеры, химики-лаборанты, проектировщики, электрики, дефектоскописты. В их распоряжении 90 ремонтных бригад и 200 единиц спецтехники — автопарк, готовый выехать на устранение дефекта в любое время суток.

— В теплоэнергетике работаю уже около 20 лет. За это время кардинально изменился не только принцип работы, но и подходы к требованиям безопасности, диагностике трубопроводов, обеспечению средствами защиты и современной спецтехникой. Всё это серьёзно сократило время локализации повреждений и устранения дефектов на теплотрассах. И ещё: в нашей работе каждый день не похож на предыдущий — наверное, именно это и не даёт потерять интерес. Чем сложнее ситуация, тем интереснее ее решить и, как можно быстрее вернуть тепло и комфорт в дома новосибирцев, — отметил заместитель начальника участка эксплуатации магистральных тепловых сетей НТСК Михаил Щербинин.

Фото предоставлено пресс-службой СГК. Автор фото: Константин Стремоусов

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирcк

Теги : тэц теплоснабжение Новосибирска СГК

511
1
0
Предыдущая статья
Навигация-2026 на Оби начнется раньше срока
Следующая статья
Пятилетнему ребенку с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

«Скажите ему, что мы работаем по 15 часов и часто без выходных»: новосибирские бизнесмены и бюджетники оценили слова Дерипаски о шестидневке

Автор: Мария Гарифуллина

В России снова обсуждают предложение об изменении рабочего графика граждан. На этот раз — с подачи предпринимателя, основателя промышленной группы «Базовый элемент» Олега Дерипаски. 30 марта в своём Telegram‑канале он написал о целесообразности шестидневной рабочей неделе с ежедневным графиком с 08:00 до 20:00. Это вызвало вал комментариев, преимущественно неодобрительных. Но есть и те, кто разделяет эту идею, — например, академик Геннадий Онищенко.

Infopro54 поговорил с новосибирскими бизнесменами и бюджетниками о том, как они относятся к предложению работать ещё больше. Два основных вывода, которые можно сделать из этих бесед: первый — у многих нагрузка давно уже больше, чем восьмичасовой рабочий день при графике 5/2; второй — призывы работать ещё больше люди не разделяют.

Читать полностью

Lime Credit Group приглашает жителей Новосибирска на городской экофестиваль

В Новосибирске 19 апреля с 11:30 до 18:00 в Экоцентре «Пчела» (ул. Некрасова, 55, вход со двора) состоится экофестиваль, организованный ГК Lime Credit Group, благотворительным фондом «Больше хорошего!» и общественной организацией «Пчела».

Мероприятие направлено на популяризацию экоповестки в Новосибирске, раздельного сбора отходов, экологическое просвещение и развитие сообщества ответственных жителей города.

Читать полностью

Законы апреля затронут бизнес и повседневную жизнь новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%. Повышение коснется граждан, у которых нет трудового стажа, людей с инвалидностью и семей, потерявших кормильца. Пенсионеры, которым в марте исполнилось 80 лет, или те, кому установили первую группу инвалидности, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии — около 19,2 тыс. рублей. В среднем по России социальные пенсии вырастут на 1,1 тысячи рублей. Это повышение затронет 83,5 тысячи жителей Новосибирской области. Все надбавки начислят автоматически, без подачи заявлений. Для новосибирских пенсионеров это означает прибавку к бюджету без лишних визитов в ведомства.

С 1 апреля банки меняют подход к оценке платежеспособности клиентов. В расчет пойдут только те доходы, которые можно подтвердить официальными документами. «Серая» зарплата в конверте или переводы от знакомых на карту больше не помогут увеличить шансы на одобрение кредита. Для тех, кто получает зарплату официально, процесс, наоборот, упростится — банки смогут запрашивать данные через «Цифровой профиль», избавив заемщика от лишней бюрократии.

Читать полностью

Навигация-2026 на Оби начнется раньше срока

Автор: Оксана Мочалова

В 2026 году река Обь в районе Барнаула начнёт освобождаться ото льда уже 8 апреля. Это на 5–7 суток раньше средних многолетних значений. Такой прогноз на пресс-конференции озвучил первый заместитель руководителя Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин.

В 2026 году зима выдалась снежной, и запасы воды в снежном покрове оказались выше нормы. Специалисты Росгидромета подготовили предварительные прогнозы. Согласно этим данным, вскрытие рек в Обь-Иртышском бассейне будет происходить поэтапно, начиная с конца апреля.

Читать полностью

Строительство новых объектов новосибирского Технопарка задерживается

Автор: Юлия Данилова

Реализация проекта «Трапеция», где планируется создать 73 тысячи кв метров лабораторно-производственных площадей и инвестором которого является «Академпарк», отстает от заявленных сроков. Об этом сообщил генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод.

— В декабре 2024 года мы наконец получили разрешение на строительство первой очереди здания. В апреле 2025 провели торги, подписали контракт с генеральным подрядчиком. В августе получили разрешение на строительство второй очереди. В этом году подписали контракт на строительство (Оба контракта подписаны с ООО «Реалстрой». — Ред.). По контракту первая очередь должна быть закончена в первом квартале 2027, а вторая — до конца 2027. Однако, мы видим, что строительство ведётся с отставанием, — отметил Верховод.

Читать полностью

Новосибирцы начали «перетряхивать» финансовую подушку безопасности

В ожидании возможного снижения ключевой ставки наиболее эффективными финансовыми инструментами для размещения свободных денежных средств в Новосибирской области остаются срочные вклады и накопительные счета. К такому мнению пришли большинство участников заочного круглого стола, организованного редакцией Infopro54. В банках региона максимальная процентная ставка по вкладам сегодня доходит до 17%.

Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева поясняет, что вклады в 2026 году остаются надежным способом защиты средств от инфляции при высокой ключевой ставке.

Читать полностью
Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

«Скажите ему, что мы работаем по 15 часов и часто без выходных»: новосибирские бизнесмены и бюджетники оценили слова Дерипаски о шестидневке

Бизнес

Lime Credit Group приглашает жителей Новосибирска на городской экофестиваль

Бизнес Общество

Законы апреля затронут бизнес и повседневную жизнь новосибирцев

Власть

Комфорт на остановках: в Новосибирске продолжается масштабное обновление

Общество

Пятилетнему ребенку с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Бизнес

Новосибирские теплосети отмечают 80-летие

Бизнес

Навигация-2026 на Оби начнется раньше срока

Власть

Новосибирские школьники стали лучшими на Всероссийской олимпиаде по информатике

Общество

Парк «Каменка» и набережную на «Чемском берегу» сдадут в 2026 году

Бизнес Власть

Строительство новых объектов новосибирского Технопарка задерживается

Общество

В новосибирском Промышленно-логистическом парке снова сменился руководитель

Бизнес Рынки Финансы

Новосибирцы начали «перетряхивать» финансовую подушку безопасности

Бизнес

Суд открыл процедуру банкротства новосибирского недропользователя

Власть Общество

В апреле новосибирские ветераны ВОВ получат выплаты ко Дню Победы

Бизнес Недвижимость

Светлый: территория, где жилье становится частью большого замысла

Общество Спорт

ХК «Сибирь» удержалась в плей-офф, выиграв матч у «Магнитогорска»

Авто Общество

В Новосибирске начали устанавливать знаки платной парковки с символом рубля

Бизнес Власть Город

«Время платить за концессию приближается»: консультанта для контроля за четвертым мостом снова ищут в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности