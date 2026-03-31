Комфорт на остановках: в Новосибирске продолжается масштабное обновление

Согласно планам, в городе появится 135 современных павильонов, а также будет проведено комплексное благоустройство более 50 существующих остановочных пунктов

В 2026 году в Новосибирске запланирована масштабная модернизация транспортной инфраструктуры: предполагается установка более 130 новых остановок. На эти цели из городского бюджета будет выделено около 30 миллионов рублей.

Глава города Максим Кудрявцев подчеркнул, что опыт прошлого года, когда было обновлено свыше двухсот павильонов, показал позитивную реакцию горожан. По его словам, в этом году работа будет продолжена, и в Новосибирске появятся не менее 135 новых остановок.

Новые павильоны будут распределены по всем районам города. Так, в Ленинском районе планируется заменить 18 конструкций, в Калининском — 13, в Дзержинском и Заельцовском — по 17, в Железнодорожном — восемь, а в Центральном — три. Советский и Октябрьский районы получат по 14 новых павильонов, Кировский — девять, а Первомайский — 22. Общий бюджет на эти работы составит более 27,7 миллиона рублей.

Параллельно с установкой новых павильонов будет проведено комплексное обустройство 52 остановочных пунктов. Это включает в себя создание заездных карманов и посадочных платформ. Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов сообщил об изменении подхода к выполнению работ: теперь комплексное благоустройство будет осуществляться МКУ «УДС», а подрядные организации в рамках ремонта дорог займутся обустройством остановок, что, по его мнению, повысит качество и надежность.

С 2022 года в Новосибирске уже установлено свыше 550 остановочных павильонов, из них 230 — в прошлом, 2025 году.

Мэр Кудрявцев также дал поручение привести в порядок существующие павильоны, которые после зимы находятся в неудовлетворительном состоянии.

— Прошу оперативно устранить все недостатки: провести уборку, очистку от объявлений и мусора, благоустроить прилегающие территории. Все работы должны быть завершены до майских праздников, — поставил задачу градоначальник.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Павел Комаров
Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Пятилетнему ребенку с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение
Законы апреля затронут бизнес и повседневную жизнь новосибирцев

Новосибирские школьники стали лучшими на Всероссийской олимпиаде по информатике

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады по информатике, собравшей 1249 юных талантов со всей страны, честь Новосибирской области отстаивали 13 школьников. Это престижное состязание, организованное Министерством просвещения России в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Все лучшее детям», стало площадкой для демонстрации глубоких знаний и навыков.

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова отметила значимость государственной поддержки сферы информационных технологий и поддержки одаренных учеников и педагогов. Она подчеркнула, что новосибирские школьники традиционно демонстрируют высокие результаты на всероссийском и международном уровнях в этой передовой области. В 2026 году участники олимпиады решали сложные задачи, связанные с математикой, прикладными аспектами, анализом данных, нейросетевыми технологиями, кибербезопасностью, а также конструированием и программированием мобильных роботов.

Строительство новых объектов новосибирского Технопарка задерживается

Автор: Юлия Данилова

Реализация проекта «Трапеция», где планируется создать 73 тысячи кв метров лабораторно-производственных площадей и инвестором которого является «Академпарк», отстает от заявленных сроков. Об этом сообщил генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод.

— В декабре 2024 года мы наконец получили разрешение на строительство первой очереди здания. В апреле 2025 провели торги, подписали контракт с генеральным подрядчиком. В августе получили разрешение на строительство второй очереди. В этом году подписали контракт на строительство (Оба контракта подписаны с ООО «Реалстрой». — Ред.). По контракту первая очередь должна быть закончена в первом квартале 2027, а вторая — до конца 2027. Однако, мы видим, что строительство ведётся с отставанием, — отметил Верховод.

В апреле новосибирские ветераны ВОВ получат выплаты ко Дню Победы

Автор: Артем Рязанов

В апреле Социальный фонд Российской Федерации начнёт осуществлять ежегодные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы 9 мая.

— Каждому ветерану средства будут доставлены банками и почтой по своему графику, — уточняется в сообщении.

«Время платить за концессию приближается»: консультанта для контроля за четвертым мостом снова ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области снова объявило тендер по выбору подрядчика на оказание комплексных консультационных услуг по сопровождению концессионного соглашения в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской. Стартовая цена контракта составляет 59 млн рублей.

Стоит отметить, что это уже третьи торги на предоставление консультационных услуг. Первые прошли в 2023 году. За услуги подрядчика регион тогда предлагал 82 млн рублей. В тендере приняли участие две компании, победила ООО «Холсинка групп», согласившаяся выполнить работы за 79,8 млн рублей.

В Новосибирске снова ищут проектировщика для дороги до станции «Университетская»

Автор: Юлия Данилова

Контракт на проектирование строительства дороги от перспективного транспортно-пересадочного узла «Университет» до Университетского проспекта в Академгородке снова выставлен на торги. Об этом сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов на комиссии по городскому хозяйству, пояснил депутат горсовета Ерлан Байжанов.

На момент публикации материала редакции Infopro54 не удалось найти эту информацию на сайте торгов.

Новосибирцам добавят в квитанции расходы на амортизацию сетей

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России изменило подход к формированию тарифов в сфере ЖКХ. С 1 сентября 2026 года ресурсоснабжающие организации (РСО) получат право закладывать в стоимость своих услуг больше затрат, чем это разрешено действующими лимитами. Соответствующее постановление было опубликовано 28 марта.

Новые правила расширили список затрат, которые теперь официально разрешено закладывать в тариф. В первую очередь это касается оплаты труда и страховых взносов: компаниям разрешили превышать ранее установленные ограничения по этим статьям расходов. Кроме того, в тариф теперь можно будет закладывать проценты по кредитам и займам, которые организации берут для реализации инвестиционных программ.

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

