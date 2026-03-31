Комфорт на остановках: в Новосибирске продолжается масштабное обновление

В 2026 году в Новосибирске запланирована масштабная модернизация транспортной инфраструктуры: предполагается установка более 130 новых остановок. На эти цели из городского бюджета будет выделено около 30 миллионов рублей.

Глава города Максим Кудрявцев подчеркнул, что опыт прошлого года, когда было обновлено свыше двухсот павильонов, показал позитивную реакцию горожан. По его словам, в этом году работа будет продолжена, и в Новосибирске появятся не менее 135 новых остановок.

Новые павильоны будут распределены по всем районам города. Так, в Ленинском районе планируется заменить 18 конструкций, в Калининском — 13, в Дзержинском и Заельцовском — по 17, в Железнодорожном — восемь, а в Центральном — три. Советский и Октябрьский районы получат по 14 новых павильонов, Кировский — девять, а Первомайский — 22. Общий бюджет на эти работы составит более 27,7 миллиона рублей.

Параллельно с установкой новых павильонов будет проведено комплексное обустройство 52 остановочных пунктов. Это включает в себя создание заездных карманов и посадочных платформ. Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов сообщил об изменении подхода к выполнению работ: теперь комплексное благоустройство будет осуществляться МКУ «УДС», а подрядные организации в рамках ремонта дорог займутся обустройством остановок, что, по его мнению, повысит качество и надежность.

С 2022 года в Новосибирске уже установлено свыше 550 остановочных павильонов, из них 230 — в прошлом, 2025 году.

Мэр Кудрявцев также дал поручение привести в порядок существующие павильоны, которые после зимы находятся в неудовлетворительном состоянии.