Пятилетнему Ярославу Глушанову с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

Ярослав родился раньше срока, лежал два месяца в перинатальном центре. Врачи выявили у него дыхательную недостаточность, поражение центральной нервной системы, ретинопатию недоношенных. К полутора годам мальчик не ползал, не сидел, мышцы были слабые.

— Мы регулярно проходили реабилитацию в разных центрах за счет государства, также за свой счет ездили в частные клиники. Результаты есть: сын ходит самостоятельно, хотя походка и неустойчивая, стал говорить отдельные слова и лучше понимать речь. Ярослав любит плавать, заниматься с логопедом и дефектологом, слушать сказки. Он ходит в детский сад на неполный день, стал тянуться к детям, но отсутствие речи не дает ему полноценно общаться, — рассказывает мама Ярослава Лариса Глушанова.

Врачи говорят, что пришло время для следующего курса лечения – он поможет улучшить речь и координацию, его физическое и эмоциональное состояние.

— У ребенка детский церебральный паралич, двигательные и речевые нарушения, недоразвитие высших психических функций. Мальчику необходимо курсовое лечение. Его цели – формирование памяти, внимания, мышления, восприятия, речи и коммуникативных навыков, совершенствование мелкой и общей моторики. Все это поможет улучшить качество жизни Ярослава и его семьи, — говорит Наталья Ермакова, невролог Медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 228 526 рублей. Семья Ярослава не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплатить такую терапию мы не можем: у нас трое детей, работает только муж, я все время с Ярославом. Помогите нам, пожалуйста! — просит Лариса.

Помочь Ярославу можно по ссылке.