Требование о пересмотре правил парковки в Толмачево устояло в апелляции

  • 18/11/2025, 11:30
Автор: Юлия Данилова
От собственника аэропорта требуют скорректировать условия оплаты «первых 15 минут»

Суды двух инстанций поддержали позицию Новосибирского УФАС России о необходимости пересмотра правил организации краткосрочной парковки на территории Аэропорта «Толмачево». На днях решение антимонопольщиков устояло в апелляции.

Напомним, до 15 августа 2023 года бесплатный временной интервал составлял на парковке аэропорта составлял «первые 15 минут» с момента въезда. После этого времени первый час на парковке стоил 400 рублей, второй час — 300 рублей, далее каждый следующий час — 200 рублей. Многие водители, чтобы не платить, выезжали с парковки и снова заезжали, пользуясь правом на бесплатную парковку.

С 15 августа 2023 года условия для размещения автомобилей около аэропорта изменились. Если водитель один раз уже использовал бесплатное время, то повторный въезд в течение двух часов тарифицируется с первой минуты (первые 15 минут — 100 рублей) и далее по условиям, приведенным выше.

Водители и пассажиры начали жаловаться на новые тарифы. Как поясняли в ФАС, водители отказывались заезжать на парковку из-за высоких тарифов, что создавало неудобства для пассажиров, особенно в условиях морозной погоды. Также вызывали вопросы зоны, запрещённые для остановки. В итоге УФАС оштрафовал на 650 тысяч рублей владельца Толмачево за тарифы на парковку.

Компания «НОВАПОРТ Трейдинг» также получила предписание пересмотреть правила краткосрочной парковки. По мнению антимонопольщиков, это позволит создать равные условия для операторов такси и повысить качество обслуживания пассажиров. Компания не согласилась и пошла в суд.

Стоит отметить, что сейчас вся прилегающая к аэропорту территория заставлена машинами, несмотря на запрещающие знаки. Сейчас автомобилисты дожидаются прилета пассажиров за пределами платной зоны и подъезжают к аэропорту только чтобы забрать человека, вышедшего с вещами на улицу.

Фото Infopro54, автор — Gensa Gensa.

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ФАС Толмачёво платная парковка


