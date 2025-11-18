Рекламодателям

Названы самые большие налоги на недвижимость физлиц в Новосибирской области

  • 18/11/2025, 12:00
Автор: Мария Гарифуллина
Названы самые большие налоги на недвижимость физлиц в Новосибирской области
Рекордные суммы должны быть уплачены до 1 декабря

В управлении ФНС по Новосибирской области рассказали о налогах на недвижимость физических лиц, которые подлежат к уплате в 2025 году. Среди названных сумм есть несколько рекордных показателей.

До 1 декабря текущего года физические лица должны заплатить имущественные налоги, начисленные за 2024 год, в том числе налог на недвижимость. Его платят собственники квартир, комнат, дач, гаражей, и других строений. В Новосибирской области сумма исчисленного налога на недвижимость составляет более 2,5 миллиарда рублей.

— Самая большая сумма налога на недвижимость, исчисленная одному физлицу в Новосибирской области, составляет более 20,6 миллиона рублей. В данном случае речь идет о нежилой недвижимости. Самая большая сумма налога, исчисленная за жилую недвижимость (жилой дом), составляет 76,7 тысячи рублей, — сообщили в УФНС по Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54.

Если сравнивать указанные суммы с суммами, исчисленными годом ранее, то можно увидеть довольно серьезную разницу. Так, сумма налога на имущество физлиц в Новосибирской области была меньше — 1,6 миллиарда рублей. Максимальный налог, исчисленный одному физлицу за нежилую недвижимость, тоже был меньше — чуть более 5 миллионов рублей. А вот максимальный налог на жилую недвижимость был больше — 114 977 рублей.

Ранее редакция рассказывала, за какой автомобиль в Новосибирской области придется платить самый большой транспортный налог. О суммах задолженности по имущественным налогам можно прочитать здесь.

 

Фото Infopro54

599

Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : недвижимость налоги для физлиц налоги


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Бизнес ищет таланты: крупные компании «воспитывают» сотрудников со школьной скамьи
18/11/25 12:23
Бизнес
Названы самые большие налоги на недвижимость физлиц в Новосибирской области
18/11/25 12:00
Недвижимость Общество
Пятилетнему Ярославу Глушанову с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение
18/11/25 11:51
Общество
Требование о пересмотре правил парковки в Толмачево устояло в апелляции
18/11/25 11:30
Бизнес Общество
Новые рулежные дорожки в Толмачево откроет министр транспорта России
18/11/25 11:07
Бизнес Транспорт
Очаг бешенства нашли в одном из районов Новосибирска
18/11/25 11:00
Общество
Дорожное предприятие мэрии Новосибирска закупает бензин на 2026 год
18/11/25 10:30
Бизнес Власть Город
В Новосибирской области зарегистрировано свыше 300 тысяч самозанятых (видео)
18/11/25 10:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Мэр Новосибирска получил представление прокуратуры за уборку города
18/11/25 9:30
Власть Город Общество
В Новосибирске распространяется РС-вирус, чаще всего болеют дети до двух лет
18/11/25 9:00
Медицина Общество
Два месяца безвизового режима: новосибирцы выбирают для путешествий пять городов Китая
18/11/25 8:00
Бизнес Туризм
В Новосибирске резко взлетели цены на помидоры и перец
17/11/25 19:00
Общество Экономика
Новосибирский эксперт указал на ошибки в настройке светофора на Советском шоссе
17/11/25 18:00
Город Общество
Страховщики хотят контролировать техосмотр машин в Новосибирске с помощью камер
17/11/25 17:00
В будущих небоскребах Новосибирска вводят минимальную площадь квартир
17/11/25 16:00
Бизнес Власть Город Недвижимость
Спрос на подержанные авто в Новосибирской области вырос на 10%
17/11/25 15:10
Бизнес
В Новосибирске тема выбросов на «Весеннем» дошла до Росгидромета и Заксобрания
17/11/25 15:07
Общество Экология
Цены на автозапчасти в России в 2026 году вырастут до 20%
17/11/25 14:00
Суд в Якутии отказал в возврате жилья, проданного под влиянием мошенников
17/11/25 13:00
Недвижимость Право&Порядок
Этносемья легализовала в Новосибирске более 80 мигрантов из Средней Азии
17/11/25 12:15
Право&Порядок
Популярное
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Новости компаний
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56
Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей
13/11/25 10:52
Банк Уралсиб принял участие в семинаре для Нотариальной палаты Новосибирской области
11/11/25 15:55
Энергетики обеспечат электроснабжение крупного завода под Новосибирском
11/11/25 11:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять