Названы самые большие налоги на недвижимость физлиц в Новосибирской области

В управлении ФНС по Новосибирской области рассказали о налогах на недвижимость физических лиц, которые подлежат к уплате в 2025 году. Среди названных сумм есть несколько рекордных показателей.

До 1 декабря текущего года физические лица должны заплатить имущественные налоги, начисленные за 2024 год, в том числе налог на недвижимость. Его платят собственники квартир, комнат, дач, гаражей, и других строений. В Новосибирской области сумма исчисленного налога на недвижимость составляет более 2,5 миллиарда рублей.

— Самая большая сумма налога на недвижимость, исчисленная одному физлицу в Новосибирской области, составляет более 20,6 миллиона рублей. В данном случае речь идет о нежилой недвижимости. Самая большая сумма налога, исчисленная за жилую недвижимость (жилой дом), составляет 76,7 тысячи рублей, — сообщили в УФНС по Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54.

Если сравнивать указанные суммы с суммами, исчисленными годом ранее, то можно увидеть довольно серьезную разницу. Так, сумма налога на имущество физлиц в Новосибирской области была меньше — 1,6 миллиарда рублей. Максимальный налог, исчисленный одному физлицу за нежилую недвижимость, тоже был меньше — чуть более 5 миллионов рублей. А вот максимальный налог на жилую недвижимость был больше — 114 977 рублей.

Ранее редакция рассказывала, за какой автомобиль в Новосибирской области придется платить самый большой транспортный налог. О суммах задолженности по имущественным налогам можно прочитать здесь.