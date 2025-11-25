Концессия по шести школам Новосибирска дошла до суда

В Центральный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело Отто Сопроненко. Он являлся директором компаний, которые строили в городе шесть концессионных школ. Сопроненко был задержал весной 2024 года. Он обвиняется в мошенничестве.

В ходе расследования выяснилось, что Отто Сопроненко и еще одно лицо похитили более 3 млрд рублей бюджетных средств.

— Сопроненко изготовил отчеты с недостоверными сведениями об объеме и стоимости фактически выполненных работ на концессионных школах и предоставил их в региональное министерство образования. Средствами распорядился по своему усмотрению, — отметили в областной прокуратуре.

Уголовное дело в отношении второго лица выделено в отдельное производство.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году.

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В 2024 году Госстройнадзор сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями. В мае 2025 стало известно, что недостроенные школы планируют снести и выбрать новых подрядчиков.

В августе 2025 года в Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от ООО «Школа на Николая Сотникова» к Отто Сопроненко. Эта компания занимается строительством школы на Сотникова, которую по концессии должны были построить к февралю 2023 года, так же как еще пять образовательных учреждений. Исполняла контракт компания, руководителем которой был Отто Сопроненко. В мае 2024 года он был заключен под стражу. Прокуратура отмечала, что предварительный ущерб бюджету оценивается в 3,1 млрд рублей. Эта же цифра потом неоднократно озвучивалась на заседаниях и сессиях регионального парламента.

Отто Сопроненко до 2012 года занимал должность заместителя генерального директора АО «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис»). В 2012 году работал заместителем руководителя департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы. С 2019 года являлся генеральным директором ООО «Первая концессионная компания «Просвещение». С 2021 года являлся директором и совладельцем ООО «Школа на Николая Сотникова».

Из-за сорванных контрактов мэрия Новосибирска вынуждена организовывать доставку детей из отдаленных микрорайонов в другие школы города.

