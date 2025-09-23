Рекламодателям

Работа официантом и кассиром привлекает зумеров Новосибирска

  • 23/09/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Работа официантом и кассиром все больше привлекает зумеров Новосибирска
Старшее поколение более активно идет в водители, упаковщики, администраторы, бухгалтеры

Самые юные соискатели (14-18 лет) выбирают вакансии официантов, барменов, бариста, упаковщиков, комплектовщиков и разнорабочих. Также у этой категории соискателей популярны такие профессии, как менеджер по продажам, курьер, оператор call-центра, продавец-консультант и кассир.

Молодые люди (19-30 лет) расширяют спектр востребованных профессий. В них входят программисты, разработчики, менеджеры по продажам, администраторы, упаковщики, комплектовщики и другие.

Сфера обслуживания в этой категории соискателей остаётся популярной: официанты, бармены, бариста, операторы call-центров, продавцы-консультанты и кассиры. В этот список также входят водители, дизайнеры, художники.

Как рассказывает Горсайт, соискатели 31-40 лет предпочитают трудоустраиваться менеджерами по продажам, водителями, упаковщиками, администраторами, руководителями проектов, а также менеджерами по работе с партнёрами и операторами call-центров.

Новосибирцы этой возрастной категории часто откликаются на вакансии бухгалтеров, курьеров, менеджеров по маркетингу, кладовщиков, программистов и разработчиков.

Люди 51-60 лет предпочитают стабильность и использование имеющихся навыков. Их привлекают позиции водителей, упаковщиков, администраторов, бухгалтеров, охранников, менеджеров по продажам, разнорабочих, продавцов-консультантов, кладовщиков, курьеров, уборщиков, операторов производственных линий, call-центров и контактных центров.

Помимо этого, они рассматривают работу учителем и машинистом.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск находится в лидерах по количеству трудоголиков в России. Во многих случаях трудоголизм имеет не финансовую, а психологическую подоплёку.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

900

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : работа вакансии


0
0

Михаил Угрюмов, академик РАН, профессор, д.б.н., заведующий отделом молекулярной биологии ГНЦ РФ Института биоорганической химии

Михаил Угрюмов: Для борьбы с болезнью Паркинсона нужно создавать мультицентровый проект

Российские ученые ищут финансирование для расширения клинических исследований заболеваний, которые считаются эпидемией 21 века
