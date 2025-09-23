На новосибирский завод «Сибэлектротерм» сбивают цену

Конкурсный управляющий ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования» Сергей Лебедев сообщил о возобновлении торгов по продаже имущества завода. Как уточняется в документации, лот снова продается посредством публичного предложения с закрытой формой подачи предложений. Имущество реализуется единым лотом. Причем Лебедев напомнил, что по требованию Минпромторга РФ покупатель промышленной площадки должен принять на себя обязательства по сохранению машиностроительного профиля приобретаемых активов.

Напомним, в июле залоговый кредитор «Сибэлектротерма» АО «РИД-Групп Новосибирск» (Ранее АО «Завод «Экран», входит в «РАТМ Холдинг». — Ред.) подал заявление об оставлении за собой залогового имущества. Цена имущества по итогам завершения этого этапа составила 1,138 млрд рублей.

21 августа Лебедев сообщил о заключении 18.08.2025 договора с залоговым кредитором АО «РИД Групп-Новосибирск» (договор поступил управляющему 21.08.2025), в соответствии с которым к покупателю должен был перейти имущественный комплекс ОАО «Сибэлектротерм».

22 сентября конкурсный управляющий от исполнения договора отказался и возобновил торги. Стартовая цена составила также 1,138 млрд рублей.

Лот включает в себя земельные участки площадью 215 тысяч кв. м, производственные, складские, административные и конструкторские корпуса общей площадью более 77 тысяч кв. м, а также железнодорожные пути и промышленное оборудование.

Судя по документации, через 10 дней цена актива начнет снижаться с шагом в 71 млн рублей. Цена отсечения составит 355,69 млн рублей. Подвести итоги торгов планируется в конце марта 2026 года.

В пресс-службе «РАТМ Холдинга» в ответ на запрос Infopro54 о причинах отказа в заключении договора по «Сибэлектротерму» сообщили, что «комментарии будут позже». Сергей Лебедев ситуацию пояснять отказался.

Напомним, с 2018 года имущественным комплексом ОАО «Сибэлектротерм» управляет АО «РИД Групп-Новосибирск». Представители компании рассказывали о планах создать на площадке промышленный парк типа браунфилд. К 2021 году на территории ОАО «Сибэлектротерм» планировалось сертифицировать универсальный индустриальный парк. Приоритетными направлениями его работы назывались металлообработка и литейное производство. Площадь территории будущего промпарка оценивалась в 38 га, площадь объектов недвижимости — 117,1 тысячи кв. м, электрическая мощность — 12,5 МВт, мощность по газу — 900 Гкал/ч.

В ноябре 2022 года имущественный комплекс «Сибэлектротерма» выставлялся на торги за 1,6 млрд рублей. К тому моменту управляющей компании удалось сохранить потенциал промплощадки.

В сентябре 2024 года Арбитражный суд Новосибирской области признал погашенными требования об уплате обязательных платежей по налогам в размере 137 млн рублей. Кредитора ― ФНС ― заменил в реестре требований АО «РИД Групп-Новосибирск» на сумму требования 137 млн рублей.

В декабре 2024 года лот был выставлен на торги по цене 1,58 млрд рублей, в мае 2025-го ― 1,4 млрд.

Завод «Сибэлектротерм» был основан в Новосибирске в 1945 году. Предприятие специализировалось на производстве электрических печей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске заводоуправление «Сибсельмаша» продали за 47 млн рублей.