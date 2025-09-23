В Новосибирской области более 8000 человек направили к врачам-наркологам

Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило о мерах по снижению потребления алкоголя. В рамках программы, основанной на Концепции сокращения потребления алкоголя в России до 2030 года, проводятся масштабные опросы граждан, мониторинг токсического воздействия и профилактическая работа. Эти данные предоставлены в официальном письме министерства.

— За январь — июнь 2025 года при оказании первичной медико-санитарной помощи анкетировано 651 510 человек, выявлено 8 176 лиц, имеющих риск пагубного потребления алкоголя, которые были направлены на консультацию к врачу-наркологу, — отметили в ведомстве изданию Om1 Новосибирск.

Профилактика наркологических расстройств охватывает широкий спектр мер. Это санитарно-гигиеническое просвещение, «Школа трезвого вождения», распространение видеороликов о вреде алкоголя в медучреждениях, диспансерное наблюдение и семейное консультирование.

В рамках программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области до 2030 года» проводится капитальный ремонт Новосибирского областного клинического наркологического диспансера. В обновлённом здании откроют отделение неотложной наркологии и дополнительные койки.

На территории области действует межведомственная комиссия по формированию здорового образа жизни. Она разрабатывает меры по снижению потребления алкоголя и профилактике его негативных последствий.

Напомним, в конце декабря 2024 года Новосибирске назвали самые пьющие районы города. Возглавил антирейтинг самый интеллигентный, Советский район. Именно здесь находится единственный в области муниципальный вытрезвитель.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в Новосибирске за употребление алкоголя задержали 170 подростков. На учет к наркологам попал восьмилетний мальчик.