Размер детского пособия пересмотрели в Новосибирской области

С 1 января 2026 года в Новосибирской области выросли детские пособия, зависящие от прожиточного минимума. Это касается единого пособия и ежемесячной выплаты из материнского капитала.

Единое пособие предоставляется беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, и детям до 17 лет. Его получают семьи с доходом ниже регионального прожиточного минимума после комплексной оценки нуждаемости.

Для трудоспособных граждан, включая будущих мам, получающих единое пособие, прожиточный минимум на 2026 год в регионе составит 20 230 рублей. Для детей — 18 003 рубля.

Единое пособие может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Так, с 1 января беременные женщины смогут получать 10 115 рублей, 15 172,5 рубля или 20 230 рублей. Для детей размер пособия будет 9 001,5 рубля, 13 502,25 рубля или 18 003 рубля.

Размер ежемесячной выплаты из материнского капитала также зависит от регионального прожиточного минимума. С 1 января выплаты увеличены до 18 003 рублей. Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля.

Обращаться в ОСФР не нужно: специалисты отделения автоматически пересчитывают размеры пособий. За январь выплаты будут произведены в начале февраля (пособия начисляются за прошедший месяц) в новом размере. Первичные назначения обрабатываются в течение пяти рабочих дней после принятия решения.

