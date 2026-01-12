Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Суд арестовал имущество новосибирского застройщика Джулая на 600 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Прокуратура выдвигала более жесткие требования

Октябрьский районный суд Новосибирска наложил арест на имущество застройщика и экс-депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая. Прокуратура настаивала на аресте  имущества, которое находится в собственности шести компаний: ООО «Дискус Строй», ООО «Дискус плюс», ООО «ТО-М», ООО «Меркурий», ООО «Спецконтроль» и ООО «Новосибирский рыбзавод». Его совокупная стоимость составляла 1.3 млрд рублей.

Однако Джулай заявил, что такое решение поставит крест на достройке уже начатых домов, так как их завершение идет за счет продажи имущества.

В итоге суд удовлетворил ходатайство обвинения частично. Принято решение об аресте имущества, принадлежащего Алексею Джулаю и компании ООО «Дискус Строй», собственником которой является застройщик. Общая стоимость активов — почти 600 млн рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, как следует из материалов уголовного дела, Джулай, будучи директором ООО «Дискус-Строй» и единственным учредителем компании, а также единственным владельцем ООО «Дискус-инвест», фактически контролировал всю группу компаний «Дискус». Следствие установило, что он, действуя в сговоре, тратил деньги пайщиков на цели, не связанные возведением домов. В результате обязательства перед членами кооперативов не были выполнены, а дома так и не построены.

Ущерб превысил миллиард рублей. Потерпевшими стали более 800 человек.

Ранее редакция сообщала о том, что конкурсный управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности собственников ООО «Сибирское кольцо». 

Фото: A.Petrova, архив Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирск

Теги : суд арест имущества Алексей Джулай

Мальчик, который выжил и всем дал заработать: в Новосибирске стало больше квестов и концертов, связанных с Гарри Поттером

Автор: Мария Гарифуллина

Новогодние каникулы в Новосибирске прошли под знаком волшебства, магии и Хогвартса. В тематических мероприятиях по мотивам вселенной «Гарри Поттера» приняли участие тысячи новосибирцев. Эта «магия», как показывают комментарии экспертов, — не просто временный ажиотаж, а отражение глубокого психологического и культурного запроса молодого поколения.

Во время праздников «Локомотив-Арена» на два дня стала местом притяжения для поттероманов благодаря симфоническому шоу «Новый год в Хогвартсе» от Imperial Orchestra. Более сотни музыкантов исполняли саундтреки из всех фильмов саги. Хоккейный клуб «Сибирь» провел матч с омским «Авангардом», оформленный по мотивам вселенной «Гарри Поттера»: со специальным выпуском клубной газеты «Сибирский пророк», Злым Снеговиком в роли Хагрида, облаченными в мантии девушками, которые чистят лед, и болельщиками в тематических костюмах. Кроме специальных мероприятий, приуроченных к праздникам, в городе есть несколько постоянно действующих «поттерианских» локаций: музей, посвященный истории Гарри Поттера, и квесты (как минимум четыре от разных организаторов). Есть еще десятки других активностей на эту же тему. Бизнесмены говорят, что со временем интерес к «мальчику, который выжил» только растет.

Читать полностью

Новосибирская область превысила запланированный дефицит бюджета

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года в бюджет Новосибирской области поступило 301,7 млрд рублей при плане в 327 млрд, то есть по доходам он исполнен на 91,7%. Об этом министр финансов региона Виталий Голубенко сообщил на оперативном совещании в правительстве.

По расходам исполнение бюджета составило 353,3 млрд рублей при плане 343,8 млрд.

Читать полностью

Для отельеров Новосибирска 2025 год можно сравнить с американскими горками

Руководитель отдела продаж Double Tree by Hilton Novosibirsk Мария Головичева прокомментировала в блоге Hotel Advisors, каким был 2025-й для отельного бизнеса Новосибирска:

— Подводя итог 2025 года для отельного бизнеса Новосибирска, его можно сравнить с американскими горками: неожиданно, очень быстро и резко — но в итоге всё-таки весело.

Читать полностью

Михаил Пясковский: Кооперация предприятий России по Гособоронзаказу требует особого учета

Основатель франчайзинговой сети «ИнфоСофт» Михаил Пясковский в интервью Infopro54 проанализировал тренд на автоматизацию раздельного учета по требованиям Гособоронзаказа, а также прокомментировал почему «1С» становится стандартом для предприятий ОПК и при чем тут Интеграторы.

— Михаил Владимирович, среди опубликованных внедренных решений на официальном сайте фирмы «1С», у партнерской сети «ИнфоСофт» все больше проектов автоматизации оборонных предприятий. Вы специализируетесь на автоматизации раздельного учета по 275-ФЗ и Гособоронзаказу?

Читать полностью

«Урбантех» хочет взять в концессию камеры фотовидеофиксации в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Группа компаний «Урбантех» на инвестсовете в мэрии Новосибирска накануне Нового года представила предложение по развитию автоматизированной системы безопасности дорожного движения. В рамках концессионного соглашения в Новосибирске инвестор предложил установить до 200 линейных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в ответ на запрос редакции Infopro54 уточнил, что предлагаемые инвестором в рамках концессионного соглашения комплексы фотовидеофиксации, позволяют решать множество задач по контролю безопасности дорожного движения на разных участках дорог и приводят к снижению транспортных и социальных рисков.

Читать полностью

Генетический тест для будущих родителей в России предложили включить в ОМС

Автор: Юлия Данилова

В Госдуме обсуждается тема введения генетического теста для будущих родителей. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин.

— Планируется включить этот тест в систему ОМС. Это, по мнению врачей, поможет на этапе планирования беременности оценить риски возможного наличия у будущего ребёнка наследственного заболевания, — отметил Володин в своем телеграм-канале.

Читать полностью
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

