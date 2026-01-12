Суд арестовал имущество новосибирского застройщика Джулая на 600 млн рублей

Октябрьский районный суд Новосибирска наложил арест на имущество застройщика и экс-депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая. Прокуратура настаивала на аресте имущества, которое находится в собственности шести компаний: ООО «Дискус Строй», ООО «Дискус плюс», ООО «ТО-М», ООО «Меркурий», ООО «Спецконтроль» и ООО «Новосибирский рыбзавод». Его совокупная стоимость составляла 1.3 млрд рублей.

Однако Джулай заявил, что такое решение поставит крест на достройке уже начатых домов, так как их завершение идет за счет продажи имущества.

В итоге суд удовлетворил ходатайство обвинения частично. Принято решение об аресте имущества, принадлежащего Алексею Джулаю и компании ООО «Дискус Строй», собственником которой является застройщик. Общая стоимость активов — почти 600 млн рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, как следует из материалов уголовного дела, Джулай, будучи директором ООО «Дискус-Строй» и единственным учредителем компании, а также единственным владельцем ООО «Дискус-инвест», фактически контролировал всю группу компаний «Дискус». Следствие установило, что он, действуя в сговоре, тратил деньги пайщиков на цели, не связанные возведением домов. В результате обязательства перед членами кооперативов не были выполнены, а дома так и не построены.

Ущерб превысил миллиард рублей. Потерпевшими стали более 800 человек.

