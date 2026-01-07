В Госдуме рассказали о прибавке к пенсии в 2026 году

В 2026 году все пенсионеры получат прибавку, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

— Кто получит прибавку: все получатели страховых пенсий, включая тех, кто продолжает работать, получатели социальных пенсий, военные пенсионеры и приравненные категории по ведомственным пенсиям, — сказал Панеш.

Он сообщил РИА Новости, что в 2026 году пенсии вырастут в три этапа. С 1 января страховые пенсии по старости, инвалидности и случаю потери кормильца увеличатся на 7,6%. С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению вырастут на 6,8%. А с 1 октября военные пенсии пересчитают вслед за повышением денежного довольствия на 4%.

Депутат отметил, что в 2026 году страховые пенсии будут проиндексированы только один раз — в январе. Весь запланированный рост учтен в этой индексации. Узнать размер своей пенсии и причины начислений можно, запросив выписку из индивидуального лицевого счета. Это можно сделать через личный кабинет на сайте Социального фонда, в многофункциональном центре или в клиентской службе фонда.

Ранее редакция сообщала о размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году.