В Госдуме предложили установить налоговые льготы для пенсионеров и предпенсионеров

В Госдуме предложили скорректировать систему налогообложения для лиц пенсионного и предпенсионного возраста. С инициативой выступили представители фракции «Справедливая Россия».

Согласно тексту документа, в статью 217 НК РФ планируется добавить новый пункт, который предусматривает полное освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) заработной платы пенсионеров. Данная льгота будет применяться в отношении тех граждан, чей общий доход за налоговый период не превышает полуторакратного размера установленного для пенсионера прожиточного минимума.

Для иных пенсионеров, чьи доходы находятся в интервале от полуторакратного размера прожиточного минимума до 2,4 миллиона рублей за год, разработчики инициативы предлагают установить пониженную налоговую ставку. Соответствующее положение должно быть добавлено в статью 224 НК РФ. Для указанной категории налогоплательщиков ставка НДФЛ составит 50% от значений.

Законопроект также содержит нормы, касающиеся граждан предпенсионного возраста. Для них предусмотрено применение налоговой ставки в размере 75% от общеустановленной. Однако предполагается, что это условие будет действовать, если их годовой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума пенсионера.

Как указано в сопроводительных материалах, основной целью предлагаемых изменений является адаптация налоговой системы к экономическим реалиям жизни старшего поколения.

— Целью проекта федерального закона является реализация принципа учета фактической способности налогоплательщика к уплате налога применительно к пенсионерам и лицам предпенсионного возраста, чьи доходы в большинстве случаев носят ограниченный характер и сочетаются с уменьшением трудовой и профессиональной активности, — поясняется в документе.

Авторы инициативы акцентируют внимание на том, что новые положения будут применяться исключительно к доходам, облагаемым по общим правилам.

В настоящее время в России действует прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%, применяемыми в зависимости от величины совокупного дохода. Действующие нормы не содержат специальных преференций, привязанных к возрасту или пенсионному статусу гражданина.

На сентябрь 2025 года в Новосибирской области проживало 789 434 пенсионера. Из них 135 490 продолжали работать. 86 тысяч пенсионеров — люди старше 80 лет. В 2024 году в регионе было 798 379 пенсионеров, из них 150 307 работали. Статус предпенсионера в России можно получить за пять лет до выхода на пенсию. Женщины получают его по достижению возраста 55 лет, мужчины — с 60.

Ранее редакция сообщала, что по итогам 11 месяцев 2025 года бюджет Новосибирской области по доходам исполнен на 83,7%. Поступления составили 273,8 млрд рублей, собственные доходы — 245,9 млрд рублей. Годовой темп прироста доходов сложился на уровне 103,9% при плане 112,6%. Почти 83,5 млрд в поступлениях обеспечил НДФЛ, в 2024 году — 70,8 млрд.