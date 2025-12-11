Рекламодателям

Нейросеть поможет убирать сугробы и наледь во дворах Новосибирска

  • 11/12/2025, 10:00
Автор: Артем Рязанов
Нейросеть поможет убирать сугробы и наледь во дворах Новосибирска
Этот прибор похож на камеры фотовидеофиксации и обнаруживает наледь, снежные заносы, сосульки, граффити на зданиях, незаконную рекламу

В Новосибирске  испытали ИИ-устройство для контроля качества уборки дорог и дворов. Оно выявляет нарушения правил благоустройства, такие как неубранные снежные завалы и наледь во дворах. Эти данные помогут привлечь управляющие компании к ответственности. О новинке рассказал первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев в эфире программы «Вечерний разговор» на радио «Городская волна».

По словам Кодалаева, зимой в мэрию, ТСЖ часто поступают жалобы на уборку придомовых территорий и внутриквартальных проездов. Согласно жилищному кодексу, владельцы квартир сами решают, будет ли управляющая компания вывозить снег механизированным способом.

— В перечень обязательных работ данная услуга не входит. Её необходимость определяется на общем собрании жильцов, — пояснил Иосиф Кодалаев.

Если жильцы не оплатили вывоз снега после уборки двора, управляющая компания может оставить сугробы на месте. Однако это не освобождает жилищников от ответственности.

Во-первых, такое отношение нарушает требования по снижению травматизма. Во-вторых, в Новосибирске запрещено оставлять по дворах и вдоль дорог снежные валы выше 1 метра. Это веские причины обратиться с жалобой в надзорные органы.

Недавно в городе протестировали программно-аппаратный комплекс для выявления таких нарушений. Его устанавливают на транспорт, и умная техника с искусственным интеллектом автоматически определяет отклонения от нормы.

— Данный аппарат включён в реестр средств измерений. Это аналог камер фотовидеофиксации, он выявляет наледь, снежные валы, сосульки, надписи на фасадах, незаконную рекламу и прочее. Полученные с его помощью сведения являются основанием для привлечения к административной ответственности без составления протокола, —  сообщил первый заместитель мэра.

Ранее редакция сообщала о том, что автомобилисты и УК названы главными проблемами при уборке снега в Новосибирске.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова

1 295

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка снега нарушение


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Экс-гендиректору «ФК «Новосибирск» Андрею Перлову изменили меру пресечения
11/12/25 11:00
Право&Порядок
Нейросеть поможет убирать сугробы и наледь во дворах Новосибирска
11/12/25 10:00
Общество
Стоимость отдыха в глэмпингах Новосибирска доходит до 20 000 рублей за ночь
11/12/25 9:00
Бизнес Туризм
В Новосибирске задержали застройщика индивидуальных жилых домов
11/12/25 8:00
Бизнес Недвижимость Право&Порядок
Новосибирскую компанию оштрафовали за использование WhatsApp*
10/12/25 18:00
Бизнес Общество
Свыше 84% новосибирцев получили отказ при попытке взять кредит
10/12/25 17:00
Банки Общество
В Эрмитаже открылась выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха»
10/12/25 16:25
Бизнес Культура
Бизнес Новосибирска экономит на новогодних корпоративах за счет еды и помещений
10/12/25 16:05
Бизнес Общество
Мэрия Новосибирска оспаривает законность договоров по пескобазам от 2023 года
10/12/25 15:30
Бизнес Власть
Искитим получит более 1,2 млрд рублей на котельную и теплосети
10/12/25 15:00
Власть Энергетика&ЖКХ
Тарифы на электроэнергию в Новосибирске начнут увеличивать уже в январе
10/12/25 14:00
Власть Общество
Более 16 тысяч тонн винограда завезли в Новосибирск
10/12/25 13:00
Общество
В Кировском районе Новосибирска обновляют полукилометровый участок коллектора
10/12/25 12:45
Власть
Новосибирский Минздрав будет разбираться с зарплатой медиков в Искитиме
10/12/25 12:30
Власть Медицина Общество
В Новосибирске выросли продажи альтернативного молока
10/12/25 12:05
Общество
Осенний туристический бум: россияне тратят на поездки на 30% больше
10/12/25 11:45
Финансы
Законопроект о крестах на Государственном гербе России одобрен в первом чтении
10/12/25 11:10
Власть Общество
Новосибирцы недовольны частыми досмотрами в автобусах до Кемерова
10/12/25 10:30
Общество
В Искитимской больнице началась проверка по поручению Бастрыкина
10/12/25 9:30
Власть Медицина
Отели Новосибирска на Новый год забронированы на треть
9/12/25 19:00
Бизнес Туризм
Популярное
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на декабрь 2025
30/11/25 9:17
Новости компаний
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб – в Топ-3 лучших дебетовых карт к праздникам
3/12/25 9:10
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять