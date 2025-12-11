Нейросеть поможет убирать сугробы и наледь во дворах Новосибирска

В Новосибирске испытали ИИ-устройство для контроля качества уборки дорог и дворов. Оно выявляет нарушения правил благоустройства, такие как неубранные снежные завалы и наледь во дворах. Эти данные помогут привлечь управляющие компании к ответственности. О новинке рассказал первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев в эфире программы «Вечерний разговор» на радио «Городская волна».

По словам Кодалаева, зимой в мэрию, ТСЖ часто поступают жалобы на уборку придомовых территорий и внутриквартальных проездов. Согласно жилищному кодексу, владельцы квартир сами решают, будет ли управляющая компания вывозить снег механизированным способом.

— В перечень обязательных работ данная услуга не входит. Её необходимость определяется на общем собрании жильцов, — пояснил Иосиф Кодалаев.

Если жильцы не оплатили вывоз снега после уборки двора, управляющая компания может оставить сугробы на месте. Однако это не освобождает жилищников от ответственности.

Во-первых, такое отношение нарушает требования по снижению травматизма. Во-вторых, в Новосибирске запрещено оставлять по дворах и вдоль дорог снежные валы выше 1 метра. Это веские причины обратиться с жалобой в надзорные органы.

Недавно в городе протестировали программно-аппаратный комплекс для выявления таких нарушений. Его устанавливают на транспорт, и умная техника с искусственным интеллектом автоматически определяет отклонения от нормы.

— Данный аппарат включён в реестр средств измерений. Это аналог камер фотовидеофиксации, он выявляет наледь, снежные валы, сосульки, надписи на фасадах, незаконную рекламу и прочее. Полученные с его помощью сведения являются основанием для привлечения к административной ответственности без составления протокола, — сообщил первый заместитель мэра.

Ранее редакция сообщала о том, что автомобилисты и УК названы главными проблемами при уборке снега в Новосибирске.