Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Общество

Родителям новосибирских школьников рассказали, как распознать травлю в классах

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

По оценке психологов, практически каждый ребенок сталкивался с буллингом или был его свидетелем

В Новосибирске 28 января прошло городское родительское собрание, посвященное травле в школах. Сам факт проведения такого собрания, считают родители учеников, подтверждает остроту проблемы буллинга в детских коллективах.

Судя по тематическим форумам, родительским чатам и разговорам тех, у кого дети школьного возраста, большинство не понаслышке знает, что такое буллинг: кто-то был жертвой, кто-то —свидетелем, кто-то — агрессором. Школы крайне неохотно признают проблему. Это происходит даже на уровне использования терминологии — слова «буллинг» и «травля» используются в школах редко, предпочтение отдается менее резкому и более расплывчатому «конфликту».

— Все, кто сталкивался с травлей в школе, знают, что учителя, социальные педагоги, завучи и директора, как правило, предпочитают не видеть зла. Есть учителя, которые называют вещи своими именами и умеют решать такие проблемы. Но это исключения, мне кажется. У меня двое детей, и оба знают, видели, что такое буллинг. Дочь была свидетелем: в их классе в началке обижали девочку. Она в итоге ушла в другую школу. А несколько лет спустя в такой же ситуации оказался мой сын. И происходило все при попустительстве учительницы. Разговоры с ней не имели никакого смысла, она на мои попытки разобраться и поговорить отвечала «я ничего такого не вижу, нормальная обстановка в классе». Я перевела сына в другую школу, и все стало хорошо. В другие решения я не верю: ни в комиссии, ни в разговоры с директором, ни в жалобы в прокуратуру. Все в итоге придет к тому, что класс, а скорее всего и школу придется сменить. Чем раньше это будет сделано, тем лучше. Не надо ничего ждать, — рассказала редакции Infopro54 жительница Новосибирска Марина.

Эту историю можно назвать вполне типичной. Понятно, что представители системы образования призывают родителей действовать вместе с администрациями школ. Но и они подчеркивают: помочь ребенку могут и должны именно родители. Их задача — вовремя заметить, что с ребенком что-то происходит, и решительно принять меры. Сама собой травля не прекращается. И дети ее прекратить не в состоянии.

— Изменение поведения ребенка — всегда важный, самый ключевой маркер. Он может стать крайне обидчивым или, наоборот, агрессивным, или тревожным. Он все чаще не хочет ходить в школу. Он может сбегать из образовательного учреждения. Если буллинг переходит в физическое насилие, то вы замечаете сломанные вещи, испорченные тетради. Появляются замечания в дневнике, сообщения от учителя о том, что ребенок куда-то не пришел, к чему-то не подготовлен, а вы при этом знаете, что он шел в школу подготовленным, а тетради и все остальное у него было в порядке. Испорченная одежда, синяки и ссадины на теле — это тоже указывает на то, что не все благополучно. Часто ребенок старается закрываться от родителей, избегать контактов. Может появляться какое-то намеренное поведение. Например, всегда с удовольствием ходил на кружок, но теперь сразу после школы он бегом бежит домой, чтобы спрятаться дома от воздействий, или, наоборот, сидит в школе максимально долго, например, до того момента, пока все разойдутся, чтобы не попасться. Ну и соматизация, конечно. Боли в животе, особенно перед контрольными, плохой ночной сон тоже может быть признаком сложного процесса, связанного с травлей, — говорит декан факультета психологии НГПУ, кандидат психологических наук Ольга Андроникова.

Эксперты подчеркивают, что первым и самым важным шагом должен быть открытый разговор с ребёнком, чтобы дать ему понять: он не виноват в происходящем и получит поддержку. Однако обещать полную конфиденциальность нельзя — для решения проблемы необходимо подключить школу.

— Разобравшись в ситуации, нужно идти в образовательное учреждение. Первично — к классному руководителю, с настроем на совместную работу. Важно подчеркнуть, что вы на одной стороне, а ваша общая задача — создать безопасные условия. Действия должны быть направлены не только на защиту вашего ребёнка, но и на работу с обидчиком и всем классом, который является свидетелем, — объяснила декан факультета психологии НГПУ.

Ольга Андроникова отметила, что если обращение к классному руководителю не приносит результата, следует писать заявление на имя директора, а в крайнем случае — обращаться в департамент образования. Также у родителей есть право обратиться в правоохранительные органы. Перевод в другую школу психологи называют крайней мерой, когда все другие способы исчерпаны и ситуация не меняется.

Отдельно на городском родительском собрании затронули тему кибертравли. Для борьбы с ней родителей призывают фиксировать доказательства: нужно сделать скриншоты оскорблений и угроз, сохранить ссылки на профили обидчиков и только после этого блокировать их. При этом специалисты советуют не забирать у ребёнка гаджет — задача состоит в том, чтобы обеспечить его безопасность в цифровой среде, а не наказать.

Больше информации о том, как действовать, если ребенок столкнулся с травлей, родителям советуют искать на антибуллинговых сайтах. Для самих детей также действуют специальные горячие линии.

Ранее редакция рассказывала о том, что буллинг в новосибирских школах «молодеет».

 

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : школы Новосибирска травля в школе буллинг

315
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске остались две социальные ярмарки
Следующая статья
ИИ сократил рутинные операции охраны труда на производстве в центральной России на 70%

Новосибирские рестораны вышли в финал Russian Hospitality Awards 2025

Автор: Артем Рязанов

Семь заведений Новосибирской области вышли в финал национальной премии Russian Hospitality Awards 2025. Среди них: Poke Top в номинациях — коктейльный бар, ресторан азиатской кухни, Ресторан 10ТЕН (ресторан высокой кухни), ГОРЯЧИЙ ЦЕХ (мясной ресторан, шеф-повар), «На Земле» (семейный ресторан, интерьер в ресторане), «Тесто Место» (семейный ресторан, шеф-повар), На Даче Новосибирск (загородный ресторан, ресторан русской кухни) и «Аджикинежаль Новосибирск» (семейный ресторан, ресторан кавказской кухни).

Стоит отметить, что в 2024 году номинантов из Новосибирска не было.

Читать полностью

В Новосибирске остались две социальные ярмарки

Автор: Юлия Данилова

Правительство региона снова объявило тендер по выбору подрядчика на оказание услуг по осуществлению деятельности областной социальной ярмарки на территории Новосибирска. Стартовая цена контракта — 18 млн рублей, как и в 2024 году. Стоит отметить, что два предыдущих тендера, которые прошли в октябре и ноябре, не привлекли бизнес. Тогда цена контракта составляла 17 млн.

Оказание услуг предполагается в 10 этапов — по 14 декабря 2026 года. Помещение должно быть расположено в Ленинском районе Новосибирска. Его площадь может составлять от 950 до 1300 кв. м. Удаленность здания от остановки общественного и маршрутного транспорта — не более 200 м по пешеходному маршруту с возможностью безопасного перехода через проезжую часть прилегающих улиц.

Читать полностью

Нигериец переехал в Новосибирск и стал успешным блогером

Автор: Артем Рязанов

Джоэль Одинамаду, 26-летний уроженец Нигерии, переехал в Новосибирск в 2019 году. Отец предложил ему пожить в России, и молодой человек выбрал Новосибирск из-за более доступных цен. Поступил в НГПУ и быстро стал популярным блогером, создавая смешные ролики о жизни в Сибири. Особенно ярко он вспоминает студенческие годы, когда суровые морозы едва не привели к обморожению.

Первые видео быстро набрали миллионы просмотров, что вдохновило его на создание новых забавных роликов.

Читать полностью

Вопрос дошёл до Госдумы: в Новосибирске под угрозой закрытия оказались почти все швейные производства

Автор: Мария Гарифуллина

29 января в Государственной Думе состоятся парламентские слушания на тему развития отраслей легкой промышленности. Среди выступающих будут представители швейных компаний из Новосибирской области. Они заявляют, что уже через два-три месяца большинство предприятий могут закрыться, без работы останутся тысячи человек, бюджеты недополучат налоги.

За последние пять лет продажа одежды (как и многих других товаров) переехала из традиционных офлайн-магазинов на маркетплейсы. По данным последних исследований, более 70% одежды в России покупается именно там. Эти площадки сначала всем участникам купли-продажи казались удобными, и о сокращении числа магазинов, казалось, никто не переживал. Но сейчас именно маркетплейсы указываются швейными предприятиями как причина кризиса отрасли.

Читать полностью

Нина Протас: Данные Росстата по расчету ОСАГО выбиваются из общей статистики

Заведующий кафедрой финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления, к.э.н, доцент Нина Протас пояснила, почему отличается статистика стоимости ОСАГО у разных ведомств:

— В начале января обратила внимание, что во многих СМИ вышла статистика разных ведомств и маркетплейсов, о том сколько новосибирцы в среднем платят за полис ОСАГО. Удивило то, что значения различались, иногда довольно сильно.

Читать полностью

В художественном музее Новосибирска открылась выставка к 40-летнему юбилею метро

Выставка «40 лет вместе с городом» (0+), посвященная юбилею Новосибирского метрополитена — совместный проект художественного музея с МУП «Новосибирский метрополитен».  Для нашего метро такая деятельность вполне органична — в его переходах регулярно устраиваются выставки различной тематики, а «музейные» поезда — его особая изюминка. А теперь и сам метрополитен — генератор выставочного контента.

На выставке представлено более сотни экспонатов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Новосибирские рестораны вышли в финал Russian Hospitality Awards 2025

Бизнес Власть

Коррупционный фактор увидели новосибирские депутаты в ЭКГ-рейтинге

Авто

Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Власть

Итоги работы Правительства НСО за 2025 год: депутаты Заксобрания единогласно утвердили отчёт Андрея Травникова

Бизнес

ИИ сократил рутинные операции охраны труда на производстве в центральной России на 70%

Общество

Родителям новосибирских школьников рассказали, как распознать травлю в классах

Бизнес Общество

В Новосибирске остались две социальные ярмарки

Общество

Нигериец переехал в Новосибирск и стал успешным блогером

Финансы

Новосибирцы в числе лидеров в России по покупкам криптовалюты

Бизнес Общество

Вопрос дошёл до Госдумы: в Новосибирске под угрозой закрытия оказались почти все швейные производства

Бизнес Технологии

Строительство еще одного ЦОДа затягивается в Новосибирске

Общество

Нина Протас: Данные Росстата по расчету ОСАГО выбиваются из общей статистики

Бизнес Туризм

Новосибирская область увеличила турпоток до трёх миллионов человек

Бизнес Власть

Третий этап Восточного обхода Новосибирска одобрила Главгосэкспертиза

Город

В художественном музее Новосибирска открылась выставка к 40-летнему юбилею метро

Власть Общество

Переплачивают до 500 тысяч: около 60% новосибирцев пользуются услугами «чёрных» ритуальных агентов

Бизнес Туризм

Новосибирская область привлекла инвесторов к проекту «Салаир»

Общество

Эксперт объяснил, почему огурцы стали деликатесом для новосибирцев

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности