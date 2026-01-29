Родителям новосибирских школьников рассказали, как распознать травлю в классах

В Новосибирске 28 января прошло городское родительское собрание, посвященное травле в школах. Сам факт проведения такого собрания, считают родители учеников, подтверждает остроту проблемы буллинга в детских коллективах.

Судя по тематическим форумам, родительским чатам и разговорам тех, у кого дети школьного возраста, большинство не понаслышке знает, что такое буллинг: кто-то был жертвой, кто-то —свидетелем, кто-то — агрессором. Школы крайне неохотно признают проблему. Это происходит даже на уровне использования терминологии — слова «буллинг» и «травля» используются в школах редко, предпочтение отдается менее резкому и более расплывчатому «конфликту».

— Все, кто сталкивался с травлей в школе, знают, что учителя, социальные педагоги, завучи и директора, как правило, предпочитают не видеть зла. Есть учителя, которые называют вещи своими именами и умеют решать такие проблемы. Но это исключения, мне кажется. У меня двое детей, и оба знают, видели, что такое буллинг. Дочь была свидетелем: в их классе в началке обижали девочку. Она в итоге ушла в другую школу. А несколько лет спустя в такой же ситуации оказался мой сын. И происходило все при попустительстве учительницы. Разговоры с ней не имели никакого смысла, она на мои попытки разобраться и поговорить отвечала «я ничего такого не вижу, нормальная обстановка в классе». Я перевела сына в другую школу, и все стало хорошо. В другие решения я не верю: ни в комиссии, ни в разговоры с директором, ни в жалобы в прокуратуру. Все в итоге придет к тому, что класс, а скорее всего и школу придется сменить. Чем раньше это будет сделано, тем лучше. Не надо ничего ждать, — рассказала редакции Infopro54 жительница Новосибирска Марина.

Эту историю можно назвать вполне типичной. Понятно, что представители системы образования призывают родителей действовать вместе с администрациями школ. Но и они подчеркивают: помочь ребенку могут и должны именно родители. Их задача — вовремя заметить, что с ребенком что-то происходит, и решительно принять меры. Сама собой травля не прекращается. И дети ее прекратить не в состоянии.

— Изменение поведения ребенка — всегда важный, самый ключевой маркер. Он может стать крайне обидчивым или, наоборот, агрессивным, или тревожным. Он все чаще не хочет ходить в школу. Он может сбегать из образовательного учреждения. Если буллинг переходит в физическое насилие, то вы замечаете сломанные вещи, испорченные тетради. Появляются замечания в дневнике, сообщения от учителя о том, что ребенок куда-то не пришел, к чему-то не подготовлен, а вы при этом знаете, что он шел в школу подготовленным, а тетради и все остальное у него было в порядке. Испорченная одежда, синяки и ссадины на теле — это тоже указывает на то, что не все благополучно. Часто ребенок старается закрываться от родителей, избегать контактов. Может появляться какое-то намеренное поведение. Например, всегда с удовольствием ходил на кружок, но теперь сразу после школы он бегом бежит домой, чтобы спрятаться дома от воздействий, или, наоборот, сидит в школе максимально долго, например, до того момента, пока все разойдутся, чтобы не попасться. Ну и соматизация, конечно. Боли в животе, особенно перед контрольными, плохой ночной сон тоже может быть признаком сложного процесса, связанного с травлей, — говорит декан факультета психологии НГПУ, кандидат психологических наук Ольга Андроникова.

Эксперты подчеркивают, что первым и самым важным шагом должен быть открытый разговор с ребёнком, чтобы дать ему понять: он не виноват в происходящем и получит поддержку. Однако обещать полную конфиденциальность нельзя — для решения проблемы необходимо подключить школу.

— Разобравшись в ситуации, нужно идти в образовательное учреждение. Первично — к классному руководителю, с настроем на совместную работу. Важно подчеркнуть, что вы на одной стороне, а ваша общая задача — создать безопасные условия. Действия должны быть направлены не только на защиту вашего ребёнка, но и на работу с обидчиком и всем классом, который является свидетелем, — объяснила декан факультета психологии НГПУ.

Ольга Андроникова отметила, что если обращение к классному руководителю не приносит результата, следует писать заявление на имя директора, а в крайнем случае — обращаться в департамент образования. Также у родителей есть право обратиться в правоохранительные органы. Перевод в другую школу психологи называют крайней мерой, когда все другие способы исчерпаны и ситуация не меняется.

Отдельно на городском родительском собрании затронули тему кибертравли. Для борьбы с ней родителей призывают фиксировать доказательства: нужно сделать скриншоты оскорблений и угроз, сохранить ссылки на профили обидчиков и только после этого блокировать их. При этом специалисты советуют не забирать у ребёнка гаджет — задача состоит в том, чтобы обеспечить его безопасность в цифровой среде, а не наказать.

Больше информации о том, как действовать, если ребенок столкнулся с травлей, родителям советуют искать на антибуллинговых сайтах. Для самих детей также действуют специальные горячие линии.

Ранее редакция рассказывала о том, что буллинг в новосибирских школах «молодеет».