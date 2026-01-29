Поиск здесь...
В Новосибирске остались две социальные ярмарки

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Для еще одной третий месяц ищут площадку

Правительство региона снова объявило тендер по выбору подрядчика на оказание услуг по осуществлению деятельности областной социальной ярмарки на территории Новосибирска. Стартовая цена контракта — 18 млн рублей, как и в 2024 году. Стоит отметить, что два предыдущих тендера, которые прошли в октябре и ноябре, не привлекли бизнес. Тогда цена контракта составляла 17 млн.

Оказание услуг предполагается в 10 этапов — по 14 декабря 2026 года. Помещение должно быть расположено в Ленинском районе Новосибирска. Его площадь может составлять от 950 до 1300 кв. м. Удаленность здания от остановки общественного и маршрутного транспорта — не более 200 м по пешеходному маршруту с возможностью безопасного перехода через проезжую часть прилегающих улиц.

Подрядчик должен обеспечить предоставление необходимого количества торгового оборудования, а том числе 33 холодильные витрины, 12 холодильных шкафов, морозильные лари и т.д. Обеспечить условия для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы при реализации продукции животного происхождения, выездной ветеринарной лаборатории.

— Ярмарка нацелена на стимулирование экономического развития Новосибирской области, создание условий для обеспечения удовлетворения спроса населения на потребительские товары, в первую очередь отечественного производства, по доступным ценам в пределах территориальной доступности, — подчеркивается в документе.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что закрывается областная социальная ярмарка, расположенная в ГУМе на площади Маркса. Как отмечалось, арендодатель нашел более интересного арендатора. Также сообщалось, что закрывается городская социальная ярмарка на улице Большевистской.

— Для качественного функционирования социальных продовольственных ярмарок города Новосибирска в условиях действующих цен, учитывая результаты и динамику работы городских социальных продовольственных ярмарок, принято решение оптимизировать ярмарку на ул. Большевистской, 131 для стабильного функционирования социальной продовольственной ярмарки, находящейся в левобережной части города Новосибирска, —сообщал НГС со ссылкой на пресс-центр мэрии.

Напомним, социальная ярмарка на Большевистской была открыта в 2011 году. В ГУМе — в 2024-м.

На данный момент в городе остались две социальные ярмарки: городская — на Петухова и областная — в Снегирях. На площадках предоставляется продукция по ценам производителя, которые ниже среднестатистических на 10–15%, отмечали в Минпромторге. Места на социальных ярмарках местным производителям предоставляются бесплатно.

По итогам 2024 года на областных социальных ярмарках ежедневно совершались в среднем более 12 тысяч покупок, а ежедневный товарооборот превышал 3 млн рублей. На ярмарках были организованы более 60 торговых отделов местных товаропроизводителей. Для сравнения, в 2023 году новосибирцы совершили на социальных ярмарках более 2,7 млн покупок — на 300 тысяч меньше, чем в 2022 году.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска раскритиковали белорусскую ярмарку на площади Ленина. Многие считают, что фурам и палаткам не место в центре города. 

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска.

