Культура Общество

«Можно прославиться»: буллинг «молодеет» в школах Новосибирска

Дата:

Психолог из НГПУ объяснил, почему школьники стали проявлять жестокость к сверстникам уже в младших классах

В первые дни 2026 года новосибирцы узнали о шокирующей истории, произошедшей в одной из школ города: четвероклассник выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета. Самое жуткое здесь — возраст участников: учащиеся младших классов уже так же травят своих одноклассников, как и подростки. Почему возрастная граница буллинга снижается и как этому противодействовать, прокомментировала декан факультета психологии НГПУ Ольга Олеговна Андронникова.

Ольга Олеговна отмечает: такие случаи становятся не единичными, и у подобного явления имеется множество факторов. Психолог выделяет их пять:

  • Наличие определенной модели поведения, которую дети усваивают и начинают применять самостоятельно. В данном случае, как стало известно, ребенок таким образом заступался за своего брата, которого ранее обижал потерпевший. Но способ для этого он выбрал тот же самый — агрессию и унижение.
  • Возрастные особенности.

— Детям 8-10 лет еще не свойственно осознание последствий своих поступков в полном объеме, часто у них не до конца развита эмпатия. Ребенок, проявляющий агрессию, может искренне считать, что он не делает ничего плохого, потому что так делают все. Понимание последствий приходит в более позднем, подростковом возрасте, — указывает Ольга Олеговна.

  • Информационная среда, в которую погружен ребенок. В фильмах и видеороликах насилие в основном показано как естественная форма решения различных проблем, и дети начинают воспринимать его именно так. А распространение роликов, на которых один человек (или группа) унижают других, создает впечатление о том, что таким образом можно «прославиться».
  • Обстановка в семье. Если ребенок-агрессор сам подвергается насилию или постоянно наблюдает его дома, то для него такое поведение становится нормой, особенно если родители подкрепляют его, давая установку, что все возникающие проблемы можно решить кулаками.
  • Образовательная среда, в которой нет четких правил недопустимости травли и насилия, понятных обучающимся всех возрастов, и которым обязаны подчиняться не только ученики, но и администрация, педагоги и родители.

— Это и вопрос однозначного отношения к подобным инцидентам педагога начальных классов, который должен быть настроен на пресечение любой травли в классе, — подчеркивает Ольга Олеговна Андронникова.

Переломить ситуацию с детским буллингом, по ее словам, может только системная работа на всех уровнях, начиная с каждой конкретной школы.

— В школах должны быть созданы четкие понятные правила, не принимающие травлю в целом как явление в рамках межличностного взаимодействия. Педагог должен быть готов быстро и однозначно реагировать на такие конфликтные ситуации, а школьная команда по психологической помощи — на особо тяжелые случаи. Детей надо учить останавливать агрессию — прежде всего словами, но если они не помогают, то дети должны знать другие способы противодействия конфликту, пока он не перерос в травлю. Детям надо запомнить, что обращение за помощью к взрослым – это не «ябедничество», а если в школе психолог, классный руководитель, педагог, администрация не готовы принимать меры против агрессора, то обратиться за помощью и поддержкой надо в вышестоящие ведомства. Родителям же надо хорошо знать признаки травли их ребенка и реагировать на их появление. Здесь очень важно выстраивание теплых и доверительных отношений в семье, когда родители интересуются у сына или дочери не только полученными оценками, но и с кем они дружат, какими интересными делами в школе занимаются, — говорит Ольга Олеговна Андронникова.

Кроме того, нельзя забывать, что дети, проявляющие агрессию, сами нуждаются в помощи и поддержке.

— В основе их действий в возрасте 8-10 лет лежит не злонамеренность, а непонимание сути поступков, их надо научить справляться с ситуацией, правильно взаимодействовать со сверстниками, контролируя агрессию и развивая эмпатию, — отмечает психолог.

Ранее редакция сообщала о том, что каждый второй школьник в Новосибирске сталкивался с травлей

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Фото freepik, автор: freepik, создано с помощью нейросети.

Рубрики : Культура Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : школы Новосибирска буллинг

