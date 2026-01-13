«Можно прославиться»: буллинг «молодеет» в школах Новосибирска

В первые дни 2026 года новосибирцы узнали о шокирующей истории, произошедшей в одной из школ города: четвероклассник выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета. Самое жуткое здесь — возраст участников: учащиеся младших классов уже так же травят своих одноклассников, как и подростки. Почему возрастная граница буллинга снижается и как этому противодействовать, прокомментировала декан факультета психологии НГПУ Ольга Олеговна Андронникова.

Ольга Олеговна отмечает: такие случаи становятся не единичными, и у подобного явления имеется множество факторов. Психолог выделяет их пять:

Наличие определенной модели поведения, которую дети усваивают и начинают применять самостоятельно. В данном случае, как стало известно, ребенок таким образом заступался за своего брата, которого ранее обижал потерпевший. Но способ для этого он выбрал тот же самый — агрессию и унижение.

В данном случае, как стало известно, ребенок таким образом заступался за своего брата, которого ранее обижал потерпевший. Но способ для этого он выбрал тот же самый — агрессию и унижение. Возрастные особенности.

— Детям 8-10 лет еще не свойственно осознание последствий своих поступков в полном объеме, часто у них не до конца развита эмпатия. Ребенок, проявляющий агрессию, может искренне считать, что он не делает ничего плохого, потому что так делают все. Понимание последствий приходит в более позднем, подростковом возрасте, — указывает Ольга Олеговна.

Информационная среда, в которую погружен ребенок. В фильмах и видеороликах насилие в основном показано как естественная форма решения различных проблем, и дети начинают воспринимать его именно так. А распространение роликов, на которых один человек (или группа) унижают других, создает впечатление о том, что таким образом можно «прославиться».

В фильмах и видеороликах насилие в основном показано как естественная форма решения различных проблем, и дети начинают воспринимать его именно так. А распространение роликов, на которых один человек (или группа) унижают других, создает впечатление о том, что таким образом можно «прославиться». Обстановка в семье . Если ребенок-агрессор сам подвергается насилию или постоянно наблюдает его дома, то для него такое поведение становится нормой, особенно если родители подкрепляют его, давая установку, что все возникающие проблемы можно решить кулаками.

. Если ребенок-агрессор сам подвергается насилию или постоянно наблюдает его дома, то для него такое поведение становится нормой, особенно если родители подкрепляют его, давая установку, что все возникающие проблемы можно решить кулаками. Образовательная среда, в которой нет четких правил недопустимости травли и насилия, понятных обучающимся всех возрастов, и которым обязаны подчиняться не только ученики, но и администрация, педагоги и родители.

— Это и вопрос однозначного отношения к подобным инцидентам педагога начальных классов, который должен быть настроен на пресечение любой травли в классе, — подчеркивает Ольга Олеговна Андронникова.

Переломить ситуацию с детским буллингом, по ее словам, может только системная работа на всех уровнях, начиная с каждой конкретной школы.

— В школах должны быть созданы четкие понятные правила, не принимающие травлю в целом как явление в рамках межличностного взаимодействия. Педагог должен быть готов быстро и однозначно реагировать на такие конфликтные ситуации, а школьная команда по психологической помощи — на особо тяжелые случаи. Детей надо учить останавливать агрессию — прежде всего словами, но если они не помогают, то дети должны знать другие способы противодействия конфликту, пока он не перерос в травлю. Детям надо запомнить, что обращение за помощью к взрослым – это не «ябедничество», а если в школе психолог, классный руководитель, педагог, администрация не готовы принимать меры против агрессора, то обратиться за помощью и поддержкой надо в вышестоящие ведомства. Родителям же надо хорошо знать признаки травли их ребенка и реагировать на их появление. Здесь очень важно выстраивание теплых и доверительных отношений в семье, когда родители интересуются у сына или дочери не только полученными оценками, но и с кем они дружат, какими интересными делами в школе занимаются, — говорит Ольга Олеговна Андронникова.

Кроме того, нельзя забывать, что дети, проявляющие агрессию, сами нуждаются в помощи и поддержке.

— В основе их действий в возрасте 8-10 лет лежит не злонамеренность, а непонимание сути поступков, их надо научить справляться с ситуацией, правильно взаимодействовать со сверстниками, контролируя агрессию и развивая эмпатию, — отмечает психолог.

Ранее редакция сообщала о том, что каждый второй школьник в Новосибирске сталкивался с травлей.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.