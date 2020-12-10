Россельхозбанк помогает новосибирским выпускникам «Школы фермера» в развитии проектов

Предприниматель Наталья Першина, являющаяся одним из сотрудников КФХ, прошла обучение в «Школе фермера» и защитила в ноябре бизнес-план по запуску собственной переработки молока.

«КФХ Успешное» работает в Колыванском районе Новосибирской области, в настоящее время поголовье насчитывает 86 голов дойного стада. В следующем году его планируют увеличить более чем вдвое, а в перспективе будет построена ферма на 300 голов дойного стада. В настоящее время компания реализует молоко небольшим региональным переработчикам, а также в крупный ресторан Новосибирска, где из него изготавливают сыры. РСХБ предоставил кредит предприятию на пополнение оборотных средств, что позволит «КФХ Успешное» приобрести корма для животных на зиму, а также горюче-смазочных материалов (ГСМ) для проведения сезонно-полевых работ.

— Поддержка от банка — это то, без чего вряд ли обойдется фермер, если хочет достичь каких-то серьезных результатов. В настоящее время у нас с Россельхозбанком сложилось плотное сотрудничество. Мы знаем, что банки поддерживают холдинги в деньгах, очень важно, что Россельхозбанк поддерживает и мелкого, начинающего фермера. Это колоссальная помощь для нас, — отметила Наталья Першина. — Запуская проект «Школа фермера», банк заявлял, что после окончания программы будет поддерживать начинания слушателей. Были проведены встречи с предпринимателями. КФХ «Успешное» имеет хорошие перспективы для развития и уже является нашим клиентом. Своевременное пополнение оборотных средств позволит предприятию в нужные сроки выполнить текущие задачи и, таким образом, работать стабильно, — сказал директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров.

«Школа фермера» — первая в России площадка, на которой объединены возможности и ресурсы Министерства сельского хозяйства, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров. В сентябре 2020 года «Школа фермера» была запущена в четырех пилотных регионах: Новосибирской и Московской области, Республике Башкортостан и Ставропольском крае. Цель проекта – научить создавать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве. В 2021 году Россельхозбанк планирует ввести формат онлайн-обучения в проекте и расширить перечень регионов, участвующих в программе.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото: пресс-служба банка