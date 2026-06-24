Новосибирск готовит первый в России научный туристический маршрут

В Новосибирской области утвердили состав объектов, которые войдут в маршрут «Наука на вкус. Новосибирск». Защита проекта на федеральном уровне запланирована на второе полугодие 2026 года. Это будет первый в России национальный туристический маршрут в сфере научно-популярного туризма.

— В этом году мы выходим на защиту первого в России национального маршрута в сфере научно-популярного туризма и во втором полугодии двадцать шестого года планируем его защитить, — рассказала на пресс-конференции заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

По её словам, в маршрут включены три гостиницы, пять гастромecт, Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ), четыре музея, планетарий, пять научно-исследовательских учреждений, включая технопарк, а также два объекта развлекательной инфраструктуры — зоопарк и центр океанографии. География туристов охватывает Томскую, Кемеровскую, Омскую области, Алтайский и Красноярский края, Иркутскую область, Москву и Санкт-Петербург.

Предполагается, что основными посетителями маршрута станут молодёжь, семьи с детьми, студенты и абитуриенты, молодые учёные, деловая аудитория и туристы серебряного возраста — от 50 лет и старше. Маршрут также адаптируют для бизнес-поездок и индивидуальных путешественников.

Сейчас в регионе действуют 36 научно-популярных маршрутов, которые в 2025 году посетили около 40 тысяч экскурсантов. Это вдвое больше, чем в предыдущем году. Для туристов разработаны аудиогиды, квизы, фотозоны и виртуальные туры с VR-очками по закрытым объектам.

Новосибирская область стала одним из первых регионов-лидеров в реализации программы научно-популярного туризма после указа президента о Десятилетии науки и технологий. Уникальные объекты, такие как строящийся «Сибирский кольцевой источник фотонов» в Кольцово, уже привлекают внимание не только школьников и студентов, но и взрослых путешественников.

Ранее редакция сообщала, что у Новосибирской области и Чувашии появятся общие туристические маршруты.