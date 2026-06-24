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Общество

Новосибирская студентка рассказала, как самостоятельно учить китайский язык

Автор: Юлия Данилова

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Она рекомендует искать среду, а не учебник

Каждый человек хотя бы раз начинал или, как минимум, думал о том, что неплохо бы выучить еще один иностранный язык. Нехватка свободного времени и, зачастую, высокая цена языковых курсов наталкивают на мысль делать это самостоятельно. О том, как стать самому себе преподавателем, рассказывает студентка факультета иностранных языков НГПУ Арина Балковая.

— Я пробовала самостоятельно выучить китайский язык, и могу сказать, что это возможно, но всё зависит от того, что вы подразумеваете под словом «самостоятельно». Если это значит «без формального учителя», то да, это сложнее, но реально. Если же «без общения с носителями», то достичь успеха будет очень трудно, — рассказывает Арина.

По ее словам, словаря, учебника и приложения недостаточно для свободного владения языком. Когда девушка училась сама, она постоянно упиралась в одну проблему: китайский радикально отличается от западных языков.

— Приложения в телефоне могут объяснить правила, дать примеры и упражнения, но они не ответят на ваши вопросы. Когда я попыталась составлять собственные предложения на китайском, кто подтвердил бы мне, правильны ли они? Или если я вводила в словаре слово «двигаться» и получала десять вариантов перевода, какой выбрать? Если у вас нет учителя, но есть настоящие друзья-китайцы, успех всё ещё возможен. Но это должны быть именно друзья, а не просто партнёры по языковому обмену. Партнёр, скорее всего, захочет практиковать с вами ваш родной язык. Настоящий же друг будет проводить с вами время в разных ситуациях, в поездках, походах по магазинам, и тогда вы сможете естественно спрашивать: «А как это сказать по-китайски?». Теперь я всегда советую: ищите среду, а не просто учебник», — рекомендует Арина.

Отличная возможность последних лет — появление ИИ-помощников, вполне способных выполнить функцию собеседника. Но главное в самостоятельной работе с любым иностранным языком — это борьба с прокрастинацией и монотонностью процесса.

— Скуку побеждает разнообразие: чередуйте занятия, самостоятельную работу и общение с друзьями. Но и не берите несколько учебников сразу, лучше сосредоточиться на одном-двух. Продвижение вперед даст необходимое чувство удовлетворения и дополнительную мотивацию. Для борьбы с прокрастинацией придумайте себе систему поощрений — здесь только вы хозяин своему слову. Главное — научитесь любить процесс, и тогда всё получится, — уверена Арина Балковая.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что в Новосибирске растет интерес к иностранным языкам. Спрос на репетиторов по итальянскому языку в первой половине 2025 года вырос на 83%, а японскому — на 61%. Замыкают топ-3 репетиторы по китайскому: ими начали интересоваться на 21% больше жителей региона. При этом эксперты рекомендуют школам осторожнее экспериментировать с языками.

Ранее редакция сообщала о том, что в Сибири работают более 1700 компаний с китайским участием. Бизнес из КНР активно заходит в сферы оптовой и розничной торговли, добычу металлических руд и АПК. 

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : НГПУ китайский язык

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