Водоотведение для Бронных переулков в Новосибирске разработает питерская компания

Мэрия Новосибирска утвердила задание на разработку документации по планировке и межеванию территории, предусматривающей размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения «Комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории Бронных переулков в Кировском районе (1 этап строительства)». Документ опубликован на сайте муниципалитета.

Работу будет выполнять ООО «Д-Проект». До 30 июня 2027 года компания должна предоставить документацию в департамент строительства и архитектуры мэрии. В течение двух недель департамент будет принимать предложения от юрлиц и физлиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Д-Проект» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2016 году. Выручка компании в 2025 году составила 28,7 млн рублей (+57%), чистая прибыль – 9 млн (2,6 млн).

У компании 10 заключенных контрактов. В основном они связаны с выполнением работ по разработке проектно-сметной документации благоустройства территории. В 2025 году подрядчик выполнял работы по инженерным изысканиям, разработке проектной документации по объекту: «Комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории Бронных переулков в Кировском районе (1 этап строительства)». В торгах участвовали 6 компаний.

Напомним, как ранее рассказывал главный инженер АО «Государственный специализированный проектный институт» Юрий Шкаруба, проблемы у жителей частного сектора Бронных переулков начались с началом плотной застройки жилмассива многоквартирными домами в 2014 году, из-за которых на Бронной значительно просел грунт. С годами ситуация только усугублялась. Жители жалуются, что вода не уходит из огородов, превращая их в болото с камышами, а также из погребов под домами. Некоторые дома не выдерживают высокой влажности и разрушаются. Вместе с грунтовыми водами улицы и огороды частного сектора затапливает и содержанием выгребных ям в результате повреждения антисептиков.

В 2015 году комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мэрии Новосибирска начала изучать проблему подтопления Бронных переулков. Было решено разработать документацию по водоотведению и ликвидации последствий подтоплений. Профильный департамент должен был завершить проектирование и подготовить смету в 2017 году, чтобы включить проект в областную программу.

Стоимость подготовки проектной документации тогда составляла 1,2 млн рублей, а общая стоимость всех работ — 49,3 млн рублей в ценах 2016 года. В 2017 году Сергей Семка, на тот момент занимавший должность заместителя председателя правительства области, подписал документ, в котором говорилось, что мероприятия по предотвращению подтоплений и понижению грунтовых вод в регионе возможны только в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2015–2020 годы.

Но Новосибирск так и не попал в эту программу. По данным департамента транспорта мэрии от февраля 2018 года, проектной документации на тот момент не было, а средства на её разработку не были предусмотрены.

В 2022 году на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству по предложению депутатов, представляющих интересы жителей, в частном секторе Кировского района было предложено запустить пилотный проект по созданию дренажной системы. Предполагалось, что впоследствии он может быть распространен и на другие районы Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском строят масштабную ливневую канализацию. Очищенные стоки, собранные с микрорайона, планируется сбрасывать в Ельцовку.