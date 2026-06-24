Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Культура

«Красный факел» принял участие в VII Фестивале театров Дальнего Востока

Автор: Марина Санькова

Дата:

Новосибирский театр представил свою постановку «Мертвые души»

Театральный коллектив «Красный факел» из Новосибирска впервые присоединился к фестивальной жизни острова Сахалин, представив свою постановку «Мертвые души» (18+). Этот спектакль, созданный художественным руководителем Андреем Прикотенко, был показан в рамках гостевой программы VII Дальневосточного фестиваля театров. Оба представления прошли с полным аншлагом на сцене Южно-Сахалинского международного театрального центра имени А.П. Чехова.

Директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева отметила, что это событие ознаменовало собой прекрасное завершение 106-го театрального сезона, который начался с гастролей в Санкт-Петербурге. По ее словам, эти противоположные по географическому положению города — Южно-Сахалинск и Санкт-Петербург — наглядно демонстрируют как необъятность России, так и востребованность театра «Красный факел». Спектакль «Мертвые души» — это технически сложная и масштабная постановка, требующая участия почти всей труппы, однако, отработанная команда успешно адаптирует ее к условиям любой сцены. Гореявчева подчеркнула вдохновленную игру актеров и искреннюю реакцию сахалинского зрителя, что сделало показ одним из лучших. Она также выразила благодарность организаторам фестиваля, властям Сахалинской области и всем, кто способствовал теплому приему, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Дальневосточный фестиваль театров является значимым культурным событием региона. Этот год стал третьим, когда его принимает Южно-Сахалинск. Фестиваль, проходящий при поддержке федеральной программы развития театрального искусства, собрал 11 лучших постановок из 23 заявленных театров Дальневосточного региона, а также пригласил ведущие коллективы из других частей России. В программе, помимо спектаклей, запланированы уличные представления, образовательные мероприятия и режиссерская лаборатория.

Татьяна Корнеева, генеральный директор фестиваля, отметила, что двухнедельное событие с 30 спектаклями привлекает внимание не только местных жителей, но и туристов. При формировании гостевой программы команда фестиваля опирается на рекомендации экспертов и собственное понимание интересов сахалинского зрителя, стремясь привезти постановки, которые иначе трудно увидеть вживую. Исполнение «Мертвых душ» новосибирским «Красным факелом» было давней мечтой организаторов, которая наконец осуществилась.

«Мертвые души» являются не только хитом репертуара «Красного факела», но и частым гостем на различных площадках. За три года существования постановка побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми и Минске, а теперь и на Сахалине.

Эксперт фестиваля, театровед Марина Райкина, высоко оценила начало фестиваля, назвав новосибирскую версию «Мертвых душ» энергичной и фантазийной. Она отметила, что режиссура Андрея Прикотенко, хотя и имеет простую внешнюю форму, заставляет зрителя задуматься, постепенно складываясь в цельное и впечатляющее произведение. Райкина также похвалила актерскую игру, отметив, что артисты не только справились с поставленной задачей, но и обогатили ее.

Фото пресс-службы театра «Красный факел». Автор фото: Василий Вагин.

Актуальный разговор

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Все материалы

Рубрики : Культура

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : культура Красный факел

440
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирской области АЗС получили рекомендации по нормам реализации топлива
Следующая статья
В Новосибирске начали ремонт подпорной стенки на Ипподромской магистрали

Идеи основателей Новосибирска учтут в новом облике площади Гарина-Михайловского

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе на площади Гарина-Михайловского перед железнодорожным вокзалом «Новосибирск-Главный» снесли нестационарные торговые объекты (НТО). Ранее там находились продовольственный киоск, кафе восточной кухни, продавали шаурму.

— Мы провели большую работу по демонтажу нестационарных торговых объектов, которые стояли с нарушениями, нарушали архитектурный облик города Новосибирска. По ряду объектов у нас были судебные процессы, но мы их выиграли, у нас целый ряд положительных решений, — сообщил на аппаратном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Читать полностью

Не просто декор: новосибирская художница Аделаида Рош «оживляет» камень

Автор: Артем Рязанов

Жительница Новосибирска Аделаида Рош уже почти девять лет создаёт мозаики и доказывает, что это не просто декор, а полноценное искусство. Её работы представлены в частных коллекциях и музеях от Италии до Мексики, в том числе в музеях Нижней Калифорнии (Мексика) и Пенсильвании (США).

Интерес к мозаике у художницы вырос из школьных коллажей из бумаги. Профессиональные навыки Аделаида получила в Италии — в единственной в мире профильной школе мозаичистов.

Читать полностью

Как из фильма ужасов: новосибирские дети боятся клоунов

Автор: Юлия Данилова

В России падает спрос на клоунов. За четыре года он сократился в восемь раз, сообщил Mash. Эксперты связывают тенденцию с изменением форматов развлечений и предпочтений аудитории.

Участники новосибирской индустрии развлечений отметили, что заказы на клоунов к ним не поступают уже много лет.

Читать полностью

Материнская скорбь в камне: Монумент Славы стал одним из ярчайших образцов монументального искусства Сибири

22 июня — трагическая дата в истории нашей страны. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война — самая страшная в истории человечества. Она продолжалась 1418 дней, унесла 27 миллионов жизней и завершилась полным разгромом гитлеровской Германии. Из Новосибирской области на войну ушли более 650 тысяч человек.

Есть памятники, которые невозможно воспринимать только как произведения искусства. Они выходят за пределы эстетики и становятся частью внутреннего опыта — личного, исторического, почти физического. Именно таковы советские мемориалы, посвящённые матери. Среди них — Монумент Славы в самом центре Ленинского района.

Читать полностью

«Соловей» принес НОВАТу «Золотую маску»

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) вновь стал обладателем престижной театральной премии «Золотая маска». Награда была присуждена спектаклю «Соловей» в номинации «Музыкальный театр. Опера» на XXXII церемонии, которая состоялась 20 июня в Омске.

Для театра это событие стало долгожданным возвращением на пьедестал. Последний раз НОВАТ получал «Золотую маску» в оперной категории 22 года назад — в 2004 году за легендарную «Аиду». В 2013 году театр также побеждал в категории «Оперетта/Мюзикл» за спектакль «Месса».

Читать полностью

«Город как открытый холст»: главные «места силы» для жителей Новосибирска назвали в Институте искусств

Где новосибирцам искать летнее вдохновение и как как превратить обычную городскую прогулку в источник идей.

— С наступлением лета мегаполис меняет свой ритм, превращаясь из строгого делового центра в открытую творческую лабораторию. Вдохновение не прячется исключительно за закрытыми дверями театров, концертных залов или галерей. Летом сам Новосибирск становится главной экспозицией. Наша задача как творцов и просто внимательных людей — научиться замечать фактуру улиц, слышать полифонию городских шумов и видеть свет, который по-особому, очень «сибирски» ложится на архитектуру, — поделился с Infopro54 директор Института искусств НГПУ Вячеслав Еськов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Власть

Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: «Норникель» учредил номинацию о производственном потенциале страны

Бизнес Власть Город

В Новосибирске начали ремонт подпорной стенки на Ипподромской магистрали

Культура

«Красный факел» принял участие в VII Фестивале театров Дальнего Востока

Бизнес Власть Общество

В Новосибирской области АЗС получили рекомендации по нормам реализации топлива

Бизнес Власть Туризм

Новосибирск готовит первый в России научный туристический маршрут

Бизнес Власть Недвижимость

В Новосибирске снесут три здания ради КРТ у набережной

Актуальный разговор Бизнес Власть

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Власть Общество

Под угрозой урожай и дачные посадки: в Новосибирской области зафиксированы суховеи

Бизнес Город Общество

Водоотведение для Бронных переулков в Новосибирске разработает питерская компания

Власть Отставки и назначения

Глава Советского района Евгений Герасимов покидает пост

Общество

Новосибирская студентка рассказала, как самостоятельно учить китайский язык

Бизнес Общество

Татуаж и перманентный макияж под запретом: детские парикмахерские Новосибирска готовятся к новому ГОСТу

Бизнес Власть Общество

Власть и нефтетрейдеры договариваются: Сергей Лацких оценил меры по стабилизации топливного рынка Новосибирской области

Бизнес Право&Порядок

«Меркас» получил отказ по новосибирскому «Сибсельмашу» в Верховном суде

Общество

Половина новосибирцев хотели бы «оживить» умерших родственников с помощью ИИ

Власть Общество

Трансграничные переводы физлиц в России предлагают обложить 3% сбором

Общество

НГУ получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового учебно‑научного центра

Власть

Навстречу «Технопрому»: в новосибирском ЦКП «СКИФ» представили новейшее оборудование

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности