«Красный факел» принял участие в VII Фестивале театров Дальнего Востока

Театральный коллектив «Красный факел» из Новосибирска впервые присоединился к фестивальной жизни острова Сахалин, представив свою постановку «Мертвые души» (18+). Этот спектакль, созданный художественным руководителем Андреем Прикотенко, был показан в рамках гостевой программы VII Дальневосточного фестиваля театров. Оба представления прошли с полным аншлагом на сцене Южно-Сахалинского международного театрального центра имени А.П. Чехова.

Директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева отметила, что это событие ознаменовало собой прекрасное завершение 106-го театрального сезона, который начался с гастролей в Санкт-Петербурге. По ее словам, эти противоположные по географическому положению города — Южно-Сахалинск и Санкт-Петербург — наглядно демонстрируют как необъятность России, так и востребованность театра «Красный факел». Спектакль «Мертвые души» — это технически сложная и масштабная постановка, требующая участия почти всей труппы, однако, отработанная команда успешно адаптирует ее к условиям любой сцены. Гореявчева подчеркнула вдохновленную игру актеров и искреннюю реакцию сахалинского зрителя, что сделало показ одним из лучших. Она также выразила благодарность организаторам фестиваля, властям Сахалинской области и всем, кто способствовал теплому приему, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Дальневосточный фестиваль театров является значимым культурным событием региона. Этот год стал третьим, когда его принимает Южно-Сахалинск. Фестиваль, проходящий при поддержке федеральной программы развития театрального искусства, собрал 11 лучших постановок из 23 заявленных театров Дальневосточного региона, а также пригласил ведущие коллективы из других частей России. В программе, помимо спектаклей, запланированы уличные представления, образовательные мероприятия и режиссерская лаборатория.

Татьяна Корнеева, генеральный директор фестиваля, отметила, что двухнедельное событие с 30 спектаклями привлекает внимание не только местных жителей, но и туристов. При формировании гостевой программы команда фестиваля опирается на рекомендации экспертов и собственное понимание интересов сахалинского зрителя, стремясь привезти постановки, которые иначе трудно увидеть вживую. Исполнение «Мертвых душ» новосибирским «Красным факелом» было давней мечтой организаторов, которая наконец осуществилась.

«Мертвые души» являются не только хитом репертуара «Красного факела», но и частым гостем на различных площадках. За три года существования постановка побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми и Минске, а теперь и на Сахалине.

Эксперт фестиваля, театровед Марина Райкина, высоко оценила начало фестиваля, назвав новосибирскую версию «Мертвых душ» энергичной и фантазийной. Она отметила, что режиссура Андрея Прикотенко, хотя и имеет простую внешнюю форму, заставляет зрителя задуматься, постепенно складываясь в цельное и впечатляющее произведение. Райкина также похвалила актерскую игру, отметив, что артисты не только справились с поставленной задачей, но и обогатили ее.