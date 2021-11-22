Россельхозбанк просит суд ограничить экс-совладельцам «Сибмоста» выезд из России

РСХБ — один из кредиторов бывших совладельцев компании «Сибмост» — 17 ноября подал ходатайства в суд с просьбой сделать Альберта и Владислава Кошкиных невыездными из страны, сообщает nsk.dk.ru со ссылкой на арбитражный суд.

Напомним, в феврале этого года суд разрешил Владиславу Кошкину не выплачивать 21-миллионный долг Россельхозбанку. По мнению суда, банк должен был знать о банкротстве Кошкина, так как на тот момент информация о реализации его имущества уже была опубликована в ЕФРСБ. На основании чего суд пришел к заключению, что выдача второй гарантии на условиях о выдаче повторного поручительства в части поручительства Кошкина является злоупотреблением банка.

Конкурсное производство в компании «Сибмост» ввели в мае прошлого года. Ранее новосибирский арбитражный суд отказал компании в утверждении мирового соглашения с кредиторами. О предложении заключить мировое соглашение стало известно после первого собрания кредиторов компании в начале февраля. Соответствующий документ включал в себя возможность списания «Сибмосту» 75% долгов.