Брусника создаёт ещё один центр притяжения в Новосибирске – возле озера Верховое появится круговая набережная

В микрорайоне «Город-на-Озере» Брусника благоустраивает набережную вокруг озера Верховое с прогулочными маршрутами и местами для отдыха у воды.

Слово «Патрики» ставшее в последнее время мемом – это одно дело, а реальное пространство – другое. Реальные Патрики* (*Патриарший пруд на Малой Бронной улице и Большом Козихинском переулке, если уж краеведчески точно) – это, достаточно очаровательное и совсем не кринжовое место. Очень уютное, живописное и со столичностью особого оттенка. С насыщенным литературным послевкусием – от Карамзина до Булгакова, от Булгакова до Юнны Мориц.

Обжитой центр жилой район с прямым выходом «к воде» – это всегда немного магия. Гипер-хайп нынешних двадцатых эту магию не испортил, не «приземлил».

Как и у знаменитого московского района, у Новосибирска будет своё водное сердце. Озеро Верховое по форме водного зеркала довольно похоже на Патриарший пруд, а по площади даже побольше будет.

К слову, эффектным зеркалом оно будет и в буквальном смысле – будет отражать здания «Города-на-Озере» – микрорайона, который создаёт компания «Брусника» у Журинского спуска (между улицей Фрунзе и Ипподромской магистралью, у стен крытого стадиона «Локомотив Арена») возле озера Верховое, ставшее талисманом, полноценным символом. Причём, создаёт она его сразу с прицелом на статус столичной достопримечательности и «мемного» места.

На такой подход сама специфика района наводит: это не просто «почти центр», а центр без всяких оговорок – все главные, титульные объекты Новосибирска от него в пяти-десяти пешеходных минутах.

Уже сейчас абсолютно понятно, что народный топоним «сибирские Патрики» не будет доминирующим или единственным. У этого места «нарастёт» свое самобытное «Я» – и престижное, и не громоздкое, у которого будет много других разных архитектурных и красивых смыслов. В «Городе-на-озере» воплощен абсолютно новый для Новосибирска (да и для России в целом) принцип работы со средой. Принесли его в арсенал средств два международных архитектурных бюро: AEDAS и Turenscape. Они создали архитектурное решение зданий комплекса, их композиционную интеграцию (друг с другом и с внешним пространством) и аранжировку окрестной территории. Квартал объединит всё, чтобы жить, отдыхать и работать, учиться и совершать покупки: жилые кварталы, деловой центр, образовательный кластер, торговую улицу и прогулочные маршруты вокруг озера Верхового.

У «Города-на-Озере» огромный потенциал стать мемом, открыткой, с зеркальным сердцем Новосибирска. Среда, в которой список «работа, отдых, шопинг, дети в школу, посиделки в кафе, хобби» полностью воплощается «здесь и сейчас».

Можно жить в городе, но каждый день гулять на природе, кормить птиц и встречать закат у воды, любуясь отражениям ночного города на водной глади — выбирайте планировку на сайте Брусники.

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