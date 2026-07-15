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Бизнес Недвижимость

Брусника создаёт ещё один центр притяжения в Новосибирске – возле озера Верховое появится круговая набережная

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Новосибирск уже дорос до своих «Патриков». Своя Рублевка имеется, а теперь и эквивалент Малой Бронной будет. Не клон, не копия, а именно эквивалент

В микрорайоне «Город-на-Озере» Брусника благоустраивает набережную вокруг озера Верховое с прогулочными маршрутами и местами для отдыха у воды.

Слово «Патрики» ставшее в последнее время мемом – это одно дело, а реальное пространство – другое. Реальные Патрики* (*Патриарший пруд на Малой Бронной улице и Большом Козихинском переулке, если уж краеведчески точно) – это, достаточно очаровательное и совсем не кринжовое место. Очень уютное, живописное и со столичностью особого оттенка. С насыщенным литературным послевкусием – от Карамзина до Булгакова, от Булгакова до Юнны Мориц.

Обжитой центр жилой район с прямым выходом «к воде» – это всегда немного магия. Гипер-хайп нынешних двадцатых эту магию не испортил, не «приземлил».

Как и у знаменитого московского района, у Новосибирска будет своё водное сердце. Озеро Верховое по форме водного зеркала довольно похоже на Патриарший пруд, а по площади даже побольше будет.

К слову, эффектным зеркалом оно будет и в буквальном смысле – будет отражать здания «Города-на-Озере» – микрорайона, который создаёт компания «Брусника» у Журинского спуска (между улицей Фрунзе и Ипподромской магистралью, у стен крытого стадиона «Локомотив Арена») возле озера Верховое, ставшее талисманом, полноценным символом. Причём, создаёт она его сразу с прицелом на статус столичной достопримечательности и «мемного» места.

На такой подход сама специфика района наводит: это не просто «почти центр», а центр без всяких оговорок – все главные, титульные объекты Новосибирска от него в пяти-десяти пешеходных минутах.

Уже сейчас абсолютно понятно, что народный топоним «сибирские Патрики» не будет доминирующим или единственным. У этого места «нарастёт» свое самобытное «Я» – и престижное, и не громоздкое, у которого будет много других разных архитектурных и красивых смыслов. В «Городе-на-озере» воплощен абсолютно новый для Новосибирска (да и для России в целом) принцип работы со средой. Принесли его в арсенал средств два международных архитектурных бюро: AEDAS и Turenscape. Они создали архитектурное решение зданий комплекса, их композиционную интеграцию (друг с другом и с внешним пространством) и аранжировку окрестной территории. Квартал объединит всё, чтобы жить, отдыхать и работать, учиться и совершать покупки: жилые кварталы, деловой центр, образовательный кластер, торговую улицу и прогулочные маршруты вокруг озера Верхового.

У «Города-на-Озере» огромный потенциал стать мемом, открыткой, с зеркальным сердцем Новосибирска. Среда, в которой список «работа, отдых, шопинг, дети в школу, посиделки в кафе, хобби» полностью воплощается «здесь и сейчас».

Можно жить в городе, но каждый день гулять на природе, кормить птиц и встречать закат у воды, любуясь отражениям ночного города на водной глади — выбирайте планировку на сайте Брусники.

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Фото предоставлены ООО» Брусника»

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирcк

Теги : новостройки Новосибирска Брусника

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Новосибирский НМИЦ Мешалкина объявил тендер на разработку стратегии до 2030 года

Прирост иностранцев, поставленных на учет в Новосибирск, обеспечил туризм

Автор: Юлия Данилова

На начало июля 2026 года на учет в Новосибирской области поставлены чуть более 145 тысяч иностранных граждан. На учет по месту пребывания поставлены 136 тысяч человек, тогда как годом ранее — 126 тысяч. Об этом рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко.

— Небольшая положительная динамика связана с тем, что в регион стало приезжать больше туристов. Речь идет как о визовых странах, так и о тех, где визу оформлять не нужно. Наш регион достаточно привлекателен для тех, кто хочет познакомиться с нашими достопримечательностями, либо приезжает к нам к родственникам, — пояснила Фоменко.

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Новосибирского застройщика будут судить за обман клиентов и легализацию средств

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу местного жителя, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег.

По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2022 года по август 2025 года заключил 75 договоров на возведение индивидуальных жилых домов с гражданами. Однако не выполнил свои обязательства, создавая лишь видимость строительства. В дальнейшем он легализовал часть полученных денежных средств, превышающих 31 миллион рублей, через сделки по покупке недвижимости и транспортных средств.

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Новосибирский НМИЦ Мешалкина объявил тендер на разработку стратегии до 2030 года

Автор: Оксана Мочалова

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина объявил тендер на проведение комплексного аудита своей деятельности и разработку стратегии развития до 2030 года. Начальная цена контракта составляет 8,25 млн рублей.

В рамках работы подрядчику предстоит провести масштабный анализ всех направлений деятельности центра, включая оценку кадрового обеспечения, финансово-хозяйственной деятельности, организации медицинской помощи и эффективности использования ресурсов. Особое внимание будет уделено функциям НМИЦ как национального исследовательского центра, в том числе анализу организационно-методического сопровождения медицинских организаций в регионах, разработке и внедрению инновационных методов диагностики и лечения.

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Тысячи квартир и машиномест в сданных домах Новосибирска не зарегистрированы

Автор: Юлия Данилова

По данным Росреестра, на 1 июля 2026 года из почти 26 тысяч помещений и машино-мест, расположенных в домах, строительство которых завершено после 1 марта 2025 года, не оформлены права лишь в отношении 10% объектов — это не более 2 600. Об этом редакции Infopro54 сообщили в управлении Росреестра по Новосибирской области.

— С 1 марта 2025 года законодательство возложило на застройщиков прямую обязанность по оформлению прав на нереализованные объекты, а также на помещения, которые переданы участникам долевого строительства. Данные меры призваны продемонстрировать системный подход в работе застройщиков: не просто сдать квадратные метры в эксплуатацию, но и взять на себя обязательство довести сделку до логического финала — государственной регистрации прав граждан. 10% неоформленных помещений — это показатель, который свидетельствует о высоком уровне профессионализма региональных застройщиков и их исключительной ответственности перед покупателями жилья, — подчеркнули в ведомстве.

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Новосибирский нефтетрейдер оценил инициативу с мини-НПЗ

Автор: Артем Рязанов

Регионы России, включая Новосибирскую область, сталкиваются с трудностями в поставках нефтепродуктов. На этом фоне губернаторы предложили развивать сеть мини‑НПЗ — инициатива получила поддержку президента. Однако, по мнению руководителя отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергея Лацких, реализация таких проектов сопряжена с рядом проблем.

Во‑первых, подключение к магистральным трубопроводам «Транснефти». Лацких пояснил, что без доступа к трубопроводной инфраструктуре стабильная работа мини‑НПЗ практически невозможна. Если мини-НПЗ будут размещены на удалённых площадках, то логистика станет ещё дороже.

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Маркировку частных клиник планируют ввести в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В России планируют внедрить маркировку частных медицинских учреждений. Пилотный проект запустят в Москве, сообщил Михаил Дубин, глава Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак».

На входе в частные клиники планируется размещать наклейки с QR-кодом. По этому коду можно будет получить доступ к цифровой карточке учреждения. В ней будет указана информация о действующей медицинской лицензии, регистрации в системе «Честный знак» и операциях с лекарствами за последние месяцы. Это позволит пациентам быстро узнать статус клиники и снизить риски обращения в недобросовестные медицинские учреждения.

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