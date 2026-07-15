Разнообразие форм медучреждений повышает качество помощи в Новосибирской области

В селе Верх-Тула Новосибирского района, на базе местной врачебной амбулатории, прошло совещание под председательством губернатора Андрея Травникова. Главной темой обсуждения стала организация медицинского обслуживания жителей пригородных зон. В мероприятии приняли участие видные политические деятели, включая депутата Госдумы Виктора Игнатова и председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива.

Участники совещания единодушно подчеркнули приоритет региональных властей в обеспечении доступной и качественной медицинской помощи. Особо было отмечено, что фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и амбулатории играют ключевую роль в оперативном предоставлении медицинских услуг сельскому населению.

Губернатор Травников акцентировал внимание на специфике медицинского обеспечения пригородных территорий. Он отметил, что в то время как для отдаленных сельских районов активно строятся ФАПы, пригородные зоны с высокой плотностью населения требуют более комплексного подхода. В связи с этим, помимо ФАПов, принято решение активно развивать формат амбулаторий. Эта стратегия касается не только Новосибирского, но и Искитимского, Черепановского, Мошковского районов. В некоторых населенных пунктах, таких как Криводановка и Краснообск, планируется строительство крупных поликлиник. Комбинированный подход к организации медицинских учреждений применяется с 2022 года.

Андрей Травников также отметил успешную работу межрайонных онкологических и сердечно-сосудистых центров, для которых было налажено транспортное сообщение, включая социальные и санитарные автобусы, что стало выгодно как для пациентов, так и для медицинского персонала. Губернатор подчеркнул, что данный комбинированный формат позволяет эффективно удовлетворять потребности растущего населения пригородных территорий, учитывая как сельские, так и городские особенности.

Участники совещания согласились, что заложенная пять лет назад основа вариативности форматов медицинских учреждений демонстрирует положительные результаты.

Виктор Игнатов привел в пример амбулаторию в Верх-Туле, открытую в апреле 2022 года по национальному проекту «Здравоохранение». Всего в Новосибирском районе за последние годы было возведено 28 медицинских объектов, включая 14 ФАПов, 9 врачебных амбулаторий, 3 поликлиники и 2 больницы.

Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий сообщил, что по мере роста населения Верх-Тулинского сельсовета местная амбулатория будет реорганизована в поликлинику с расширенным штатом специалистов, для чего здание обладает соответствующим потенциалом.