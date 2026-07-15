Со времен пандемии в Новосибирске начала расти заболеваемость сифилисом

Латентная инфекция

С 2020-2021 года в Новосибирской области наблюдается рост выявляемости больных сифилисом и другими инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Об этом сообщила главный врач Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный специалист по дерматовенерологии и косметологии региона Виктория Онипченко.

— Это связано с тем, что до пандемии ряд профилактических мероприятий дал свой результат, поэтому шла устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Период пандемии дал нам резервуар латентной инфекции, — отметила она.

Она отметила, что сейчас в России внедрена программа по репродуктивному здоровью и диспансеризации, увеличился скрининг обследований различных категорий пациентов. Ряд групп и специалистов усиленно обследуют именно на сифилис.

— Заболеваемость сифилисом в Новосибирской области не является угрожающей, но она достаточно высока. В 2026 году за 6 месяцев у нас выявлено 299 случаев этого заболевания, на 50 больше, чем в первом полугодии 2025 года. Это связано с большим количеством обследований, в том числе с помощью мобильного передвижного комплекса, — подчеркнула Онипченко.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за год сифилисом заболевают около миллиона человек. Однако в топ-5 ИППП эта инфекция находится на третьем месте. На первом — трихомониаз, на втором — хламидиоз, на четвертом —гонорея.

— Гонореи, наверное, фактически гораздо больше, но в силу своих особенностей она не всегда выявляется, — констатировала эксперт.

При этом врач подчеркнула, что классических моноинфекций в практике не встречается уже несколько десятилетий. В том числе это связано с расширением спектра лабораторной диагностики. Чаще всего в сочетании идут хламидиоз, гонорея и трихомониаз. Плюс к ним присоединяются грибковые и вирусные инфекции, такие как кандидозы, уроплазмозы, вирусы папилломы человека, герпес половых органов и т.д.

— Я думаю, что с совершенствованием методов лабораторной диагностики таких возбудителей будет находиться все больше. Самое главное, что при выявлении ИППП лечение должны проходить оба половых партнера — и достаточно длительное время. Все алгоритмы четко прописаны, самолечением заниматься точно не стоит, — добавила она.

Кто болеет?

В Новосибирской области в топ самых распространенных ИППП также входят трихомониаз, хламидиоз, сифилис и гонорея.

— Хламидиозом, по нашим данным, больше поражена возрастная группа мужчин старше 40 лет, у женщин — 20-29 лет. Сифилис у мужчин и женщин в возрасте до 40 лет выявляется одинаково, после 40 лет — в основном среди мужчин, которые практикуют секс преимущественно с мужчинами* (Движение ЛГБТ* признано экстремистским, запрещено в России. — Ред.). Еще одна группа — это пациенты, которые болеют туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, — пояснила Виктория Онипченко.

Не очень благоприятная ситуация по заболеваемости ИППП в Новосибирской области среди подростков.

— За полгода в регионе выявлены несколько случаев сифилиса, гонореи и трихомониаза у молодых людей в возрасте 15-17 лет. Один случай трихомониаза выявлен у 13-летней девочки. Основной путь передачи — половой, — констатировала дерматовенеролог.

По ее словам, подросткам нужно больше рассказывать об ИППП, говорить, что нужно не бояться лечения, которое можно пройти на условиях анонимности.

Еще одна группа, находящаяся под постоянным наблюдением, — беременные. В этом году сифилис выявлен у 16 женщин, в основном — во втором триместре.

Укусил и заразил

Впрочем есть не только половой путь заражения ИППП. Профессиональные медики заражаются сифилисом при работе с больными пациентами.

Бытовой путь встречается реже, когда при обильных проявлениях сифилиса во рту, на половых органах и несоблюдении гигиены ребенок заражается от больной матери. Самые большие риски такого заражения — у детей до двух лет.

Заражение другими инфекциями (гонококковой, трихомониазом) возможно только у девочек, но в последние годы таких прецедентов в Новосибирске не регистрировали.

К казуистическим случаям Виктория Онипченко отнесла заражение сифилисом через укус человека человеком. Он был зарегистрирован в регионе лет 50 назад.

— Два друга подрались, и один, больной сифилисом, со злокачественными проявлениями в области полости рта, укусил другого в порыве драки. Пациент долго-долго ходил по врачам-хирургам и т.д., потом попал к дерматовенерологам, и они диагностировали типичную форму первичного периода сифилиса. Такие случаи есть в каждом регионе, — подчеркнула эксперт.

Ожидается рост

Виктория Онипченко не исключила, что несколько лет медики будут выявлять скрытый резервуар заболеваемости ИППП, сформировавшийся в пандемию, поэтому в 2026-2028 годах ожидается рост статистики.

— Думаю, что к 2030 году мы, как и все мировое сообщество, выйдем на значительное снижение заболеваемости гонореей и хламидиозом, — добавила она.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2022 году в Новосибирской области было выявлено на 33% больше новых случаев сифилиса, чем годом ранее.