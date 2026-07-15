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Власть

Более девяти тысяч мест появится в школах Новосибирской области

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На эти цели выделено 2,3 млрд руб, из которых 1,7 млрд — средства областного бюджета

В 2026 году Новосибирская область активно наращивает образовательные мощности, планируя открыть 12 новых учреждений, рассчитанных на 9 тысяч учеников. На эти цели выделено 2,3 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда — средства областного бюджета. Об этих масштабных преобразованиях рассказала министр образования региона Мария Жафярова 15 июля в ходе пресс-конференции, посвященной развитию образовательной инфраструктуры.

Жафярова подчеркнула, что за текущий 2025-2026 учебный год удалось добиться значительного прогресса в модернизации образовательной среды и ее материально-технической базы. Параллельно с возведением совершенно новых учебных заведений продолжается реконструкция существующих, что напрямую способствует увеличению доступных мест для учеников. Эта работа является частью реализации национальных проектов и различных федеральных и региональных программ.

В 2025 году в регионе уже были сданы в эксплуатацию три объекта, предоставившие 1 295 учебных мест. Среди них — новая школа № 222 в Заельцовском районе Новосибирска, открывшая двери 1 сентября, обновленный Новосибирский экономический лицей и новое здание Репьевской школы в Тогучинском районе, которые начали принимать учеников во второй половине учебного года. Кроме того, в прошлом году были запущены два детских сада: один на 100 мест в р.п. Чаны и другой на 120 мест в с. Марусино.

В 2026 году строительство образовательных объектов в Новосибирской области не прекращается: в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и госпрограммы РФ «Развитие образования» возводятся корпус лицея № 113 на 650 мест и школа № 189 на 825 мест, продолжается строительство еще шести школ, рассчитанных на 5 775 учеников, по шести различным адресам в рамках госпрограммы «Развитие образования». Кроме того, региональная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» предусматривает ввод в эксплуатацию четырех новых школ, которые обеспечат 1 880 дополнительных мест.

В рамках подготовки к новому учебному году активно идут работы по укреплению зданий, предотвращению аварийных ситуаций и устранению предписаний надзорных органов. Проводятся текущий и капитальный ремонт, подготовка к отопительному сезону и противопожарные мероприятия.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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В селе Верх-Тула Новосибирского района, на базе местной врачебной амбулатории, прошло совещание под председательством губернатора Андрея Травникова. Главной темой обсуждения стала организация медицинского обслуживания жителей пригородных зон. В мероприятии приняли участие видные политические деятели, включая депутата Госдумы Виктора Игнатова и председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива.

Участники совещания единодушно подчеркнули приоритет региональных властей в обеспечении доступной и качественной медицинской помощи. Особо было отмечено, что фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и амбулатории играют ключевую роль в оперативном предоставлении медицинских услуг сельскому населению.

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Родительский кошелек готовят к школе: ФАС попросила ритейлеров Новосибирска заморозить цены на канцтовары и форму

Автор: Оксана Мочалова

Федеральная антимонопольная служба инициировала меры по сдерживанию стоимости товаров для школьников. В преддверии 1 сентября ведомство направило официальные письма крупнейшим федеральным и региональным торговым сетям, работающим в сегменте детских товаров, канцелярии, книг и школьной формы, с просьбой добровольно ограничить торговые наценки на наиболее востребованные позиции.

Сезонный ажиотаж, который традиционно возникает в июле-августе, создает риски для кошельков родителей. Чтобы не допустить необоснованного завышения цен на фоне массовых закупок, ФАС напомнила предпринимателям о принципах добросовестного ценообразования. В список адресатов вошли 18 крупных игроков рынка: от продуктовых гигантов вроде Х5, «Магнита» и «Ашана» до профильных ретейлеров, таких как «Детский мир», «Комус», «М-Видео» и «Ситилинк». Кроме того, в перечень вошли «Лента», «О’Кей», «Вкусвилл», книжные сети и ряд других известных брендов.

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Бензин запретили продавать детям до 18 лет в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области вступил в силу новый закон, ограничивающий продажу топлива подросткам. Теперь розничные продавцы не смогут продавать бензин и дизель лицам младше 18 лет, сообщили в Госавтоинспекции.

— В соответствии с внесёнными изменениями в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей не допускается розничная продажа детям (лицам, не достигших возраста 18 лет) автомобильного бензина, дизельного топлива, за исключением продажи автомобильного бензина (дизельного топлива) при заправке топливного бака транспортного средства лицам, достигшим возраста 16 лет, имеющим право на управление транспортным средством, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

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Александр Добряк возглавил управление мировых судей Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В управлении по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области произошла смена руководителя. Временно исполняющим обязанности начальника ведомства с 1 июля назначен Александр Добряк. Ранее он занимал должность заместителя начальника этого же управления. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Предыдущий руководитель, Александр Артёменко, возглавлявший управление с 2019 года, покинул свой пост. О причинах его ухода официально не сообщалось.

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Между двух огней: советник главы СО РАН объяснил почему Валентин Пармон не ответил прокуратуре

Автор: Юлия Данилова

В Советском районном суде Новосибирска 14 июля завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о дисквалификации председателя СО РАН Валентина Пармона. В апреле этого года Валентин Пармон был привлечён к ответственности за невыполнение требований прокуратуры и получил штраф в размере 2 тысяч рублей. Однако, по данным суда, запрашиваемые финансовые документы так и не были предоставлены в ведомство. Повторное игнорирование законного запроса прокуратуры Советского района стало причиной для переквалификации наказания в виде дисквалификации сроком на полгода.

Советник главы СО РАН, отвечающий за взаимодействие отделения с ДНР и историческими территориями, Андрей Бударин, объяснил Infopro54 почему председатель СО РАН Валентин Пармон не смог ответить на запрос прокуратуры и предоставить необходимые документы: у него затребовали информацию, не подлежащую разглашению.

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Режим повышенной готовности из-за обрушившегося коллектора ввели в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал решение городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС о мерах в связи с дефектом на канализационном коллекторе по ул. Горский микрорайон, 10. Органы управления и силы городского звена переведены в режим «Повышенная готовность». МУП «Горводоканал» поручено оперативно принимать все необходимые меры по ликвидации аварийной ситуации, выполнять ремонтно-восстановительные работы, соблюдая меры безопасности в месте проведения работ, сообщили в муниципалитете.

По информации начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Зайкова, в настоящее время на участке обвала идет монтаж металлических укреплений:

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