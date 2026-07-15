Более девяти тысяч мест появится в школах Новосибирской области

В 2026 году Новосибирская область активно наращивает образовательные мощности, планируя открыть 12 новых учреждений, рассчитанных на 9 тысяч учеников. На эти цели выделено 2,3 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда — средства областного бюджета. Об этих масштабных преобразованиях рассказала министр образования региона Мария Жафярова 15 июля в ходе пресс-конференции, посвященной развитию образовательной инфраструктуры.

Жафярова подчеркнула, что за текущий 2025-2026 учебный год удалось добиться значительного прогресса в модернизации образовательной среды и ее материально-технической базы. Параллельно с возведением совершенно новых учебных заведений продолжается реконструкция существующих, что напрямую способствует увеличению доступных мест для учеников. Эта работа является частью реализации национальных проектов и различных федеральных и региональных программ.

В 2025 году в регионе уже были сданы в эксплуатацию три объекта, предоставившие 1 295 учебных мест. Среди них — новая школа № 222 в Заельцовском районе Новосибирска, открывшая двери 1 сентября, обновленный Новосибирский экономический лицей и новое здание Репьевской школы в Тогучинском районе, которые начали принимать учеников во второй половине учебного года. Кроме того, в прошлом году были запущены два детских сада: один на 100 мест в р.п. Чаны и другой на 120 мест в с. Марусино.

В 2026 году строительство образовательных объектов в Новосибирской области не прекращается: в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и госпрограммы РФ «Развитие образования» возводятся корпус лицея № 113 на 650 мест и школа № 189 на 825 мест, продолжается строительство еще шести школ, рассчитанных на 5 775 учеников, по шести различным адресам в рамках госпрограммы «Развитие образования». Кроме того, региональная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» предусматривает ввод в эксплуатацию четырех новых школ, которые обеспечат 1 880 дополнительных мест.

В рамках подготовки к новому учебному году активно идут работы по укреплению зданий, предотвращению аварийных ситуаций и устранению предписаний надзорных органов. Проводятся текущий и капитальный ремонт, подготовка к отопительному сезону и противопожарные мероприятия.