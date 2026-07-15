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Общество

«Рентабельности в этом нет»: новосибирские фермеры не видят роста спроса на лошадей из-за топливного кризиса

Автор: Мария Гарифуллина

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Они считают, что и при усилении кризиса этого не произойдет

Информация о том, что в сельской местности на фоне топливных ограничений вырос спрос на лошадей, не подтверждаются. В начале июля некоторые федеральные СМИ и Telegram-каналы опубликовали материалы о том, что гужевой транспорт становится более востребованным, однако на практике массового перехода на лошадей не происходит.

О реальной ситуации на рынке Infopro54 поговорил с председателем Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН) Алексеем Сальниковым, который занимается коневодством.

— Спрос на лошадей у нас практически остановился. Основные покупатели были из Казахстана, но из-за курсового несоответствия цен они перестали приезжать — у них лошади стоят 40–60 тысяч рублей, а у нас аналогичная — 100 тысяч. Дешевле мы продать не можем, себестоимость не позволяет. Вот уже около года на всех площадках — в чатах, на сайтах объявлений — одни и те же лошади выставляются по 10–20 раз, и их никто не покупает. Денег у людей нет, новых заводчиков тоже не появляется, — рассказал Алексей Сальников.

 

Даже если в теории лошадь и может рассматриваться как альтернатива работающему на бензине транспортному средству, на практике это не является экономически оправданным решением. В нынешних условиях, с учетом цен на корма и содержание крупных животных, лошадь нельзя считать дешевой заменой бензину. Это понимают как фермеры, так и частные лица, которым транспорт нужен для повседневных задач.

— Переходить на лошадей в условиях, когда в хозяйствах работают высокопроизводительные тракторы и комбайны, — это несерьезно. Лошадь тоже требует расходов: овес, сено, заготовка кормов — если пересчитать, это те же деньги, что и на топливо. Никакой рентабельности в этом нет, — пояснил глава АККОН.

В качестве еще одной альтернативы в период топливного кризиса обсуждаются велосипеды и средства индивидуальной мобильности — самокаты, моноколеса. Однако эксперты считают такие разговоры несерьезны. Заменить автомобиль такие средства передвижения могут лишь в некоторых случаях: например, ездить на работу, если она не очень далеко от дома. Но тот же велосипед не может заменить машину, если речь идет о семье: поездки за покупками, на дачу, к родственникам в отдаленные районы требуют полноценного автомобиля с полным баком.

Ранее редакция рассказывала, что из-за проблем с топливом сельхозпредприятия Новосибирской области остановили некоторые работы в полях.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : топливный кризис лошади коневодство

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На бумаге в России все благополучно. Безработица упала до исторического минимума — 2,2%. Занятость на максимуме. Экономика работает на полной мощности. Но есть одна проблема: людей просто нет. Когда спрос на 100 рабочих, а в наличии 60, никакая зарплата не поможет. Это не кризис, который пройдет за год. Это новая реальность на десятилетие.

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Раздел о России на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) вновь стал доступен. На странице можно найти адрес Олимпийского комитета России, его официальный сайт, а также имена руководителя ОКР Михаила Дегтярёва и генерального секретаря Виктора Березова.

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В Новосибирске отреставрируют дом, где была подпольная квартира большевиков

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Дом Евдокии Борисовны Ковальчук — одноэтажное деревянное здание в Железнодорожном районе, построенное в 1904 году. Оно известно тем, что с 1910 года в нем располагалась явочная квартира Новониколаевского комитета РСДРП, действовала подпольная типография, где печатались большевистские прокламации. Сама хозяйка дома, Евдокия Ковальчук, в 1917 году была избрана в Совет рабочих и солдатских депутатов, а после контрреволюционного переворота 1918 года участвовала в подпольной работе, за что была арестована колчаковской контрразведкой в сентябре 1919 года и погибла в тюрьме.

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