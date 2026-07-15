Новосибирский НМИЦ Мешалкина объявил тендер на разработку стратегии до 2030 года

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина объявил тендер на проведение комплексного аудита своей деятельности и разработку стратегии развития до 2030 года. Начальная цена контракта составляет 8,25 млн рублей.

В рамках работы подрядчику предстоит провести масштабный анализ всех направлений деятельности центра, включая оценку кадрового обеспечения, финансово-хозяйственной деятельности, организации медицинской помощи и эффективности использования ресурсов. Особое внимание будет уделено функциям НМИЦ как национального исследовательского центра, в том числе анализу организационно-методического сопровождения медицинских организаций в регионах, разработке и внедрению инновационных методов диагностики и лечения.

Основная задача — разработка предложений по совершенствованию системы управления и организационной структуры медучреждения, а также формирование плана перехода к пациентоориентированной модели оказания медицинской помощи.

Отдельным направлением станет анализ эффективности применения телемедицинских технологий в Центре и разработка предложений по созданию референс-центров по направлениям «сердечно-сосудистая хирургия» и «послеоперационный мониторинг». Планируется также провести глубинные интервью с руководителями и разработать персональные программы обучения управленческого состава.

Согласно техническому заданию, работы должны быть завершены не позднее 20 декабря 2026 года. Итоговая стратегия развития должна быть направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи для населения Новосибирской области.

Стоит отметить, что тендер на разработку стратегии проходит на фоне резонансных событий в жизни центра. В августе 2025 года Басманный суд Москвы арестовал генерального директора НМИЦ Александра Чернявского и его заместителя Артема Пухальского. Топ-менеджеров обвиняют в получении взяток в особо крупном размере — по версии следствия, они помогали предпринимателям заключать госконтракты за денежное вознаграждение в десятки миллионов рублей. При обысках у фигурантов изъяли слитки золота, коллекцию дорогих часов и крупные суммы наличных в разной валюте. Оба этапированы в Москву и находятся под стражей.

Это не первый громкий коррупционный эпизод в истории центра. В 2021 году был осужден бывший заместитель директора по научно-экспериментальной работе Евгений Покушалов. Суд установил, что в 2015–2019 годах он совместно с другими участниками создал сеть подконтрольных фирм для победы в аукционах учреждения, в результате чего было похищено около 1,9 млрд рублей при госзакупках медизделий. В ноябре 2025 года, отбыв наказание и выплатив штраф, Покушалов добился снятия судимости — суд посчитал, что он «вел себя безупречно и своим поведением доказал исправление» . По этому же делу были осуждены бывший директор клиники Александр Караськов и его заместитель Ирина Бойцова.

Параллельно с уголовными разбирательствами в центре идет масштабная реконструкция. На развитие инфраструктуры НМИЦ им. Мешалкина из федерального бюджета предусмотрено около 15 млрд рублей. Проект реализуется в два этапа, завершить работы планируется к 2032 году. В рамках первого этапа уже заключен контракт на 848,8 млн рублей с подрядчиком ООО ПКФ «Агросервис». На первый этап второй очереди реконструкции выделено 9,5 млрд рублей: новый комплекс будет включать детский стационар на 150 коек, радиологический стационар на 15 коек и дневной стационар на 30 мест. Как пояснял ранее сам Чернявский, здания центра, спроектированные еще в 1970-х, не справляются с возросшей нагрузкой — за пять лет объемы стационарной помощи выросли на 25%, в 2024 году здесь пролечили почти 25,5 тыс. человек.

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